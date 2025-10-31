Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Diseño corporativo de la exposición del centenario de la Real Federación IDEAL

'Kerygma' reunirá en la Catedral todo el arte cofrade de Granada

Los traslados de las hermandades para la exposición se establecerán dos bloques: uno para aquellas que llevan pasos y otro para las que trasladan únicamente sus Titulares. Se realizarán a primera hora de la mañana y en completo silencio los domingos, siguiendo las indicaciones del Plan Parihuela.

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:01

Comenta

La Granada cofrade se encuentra en plena efervescencia con los preparativos de lo que será una de las propuestas centrales del centenario de la Real ... Federación de Hermandades y Cofradías, un acontecimiento que no solo conmemora una trayectoria de cien años, sino que pretende poner de manifiesto la fuerza de la unidad en la diversidad de las treinta y dos hermandades que la integran bajo el lema «Cor Unum».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  2. 2 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  5. 5 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  6. 6 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  7. 7

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros
  8. 8 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada
  9. 9 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  10. 10 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 'Kerygma' reunirá en la Catedral todo el arte cofrade de Granada

&#039;Kerygma&#039; reunirá en la Catedral un siglo de esplendor cofrade en Granada