La Granada cofrade se encuentra en plena efervescencia con los preparativos de lo que será una de las propuestas centrales del centenario de la Real ... Federación de Hermandades y Cofradías, un acontecimiento que no solo conmemora una trayectoria de cien años, sino que pretende poner de manifiesto la fuerza de la unidad en la diversidad de las treinta y dos hermandades que la integran bajo el lema «Cor Unum».

En la tarde de ayer en el Centro Ágora, se llevó a cabo una reunión informativa destinada a los Hermanos Mayores y responsables de priostía de las hermandades de la ciudad. Este encuentro, encabezado por el presidente federativo Armando J. Ortiz García y José Gabriel Martín Rodríguez, Delegado Episcopal para Hermandades y Cofradías, sirvió como plataforma para presentar el ambicioso proyecto de la exposición KERYGMA gracias al comisario del Centenario, Manuel Alejandro Amador que ha desgranado todos los detalles y se ha puesto a disposición de todas las hermandades. Esta exposición se perfila como un hito histórico en las conmemoraciones del centenario, destinada a realzar la rica tradición cofrade de Granada.

La exposición KERYGMA, organizada por ArtiSPlendore, empresa granadina especializada en gestión cultural y turística, abarcará un área de 2.614 metros cuadrados integrados dentro de la Catedral. Los traslados de las hermandades se establecerán dos bloques: uno para aquellas que llevan pasos y otro para las que trasladan únicamente sus Titulares. Estos traslados se realizarán a primera hora de la mañana y en completo silencio los domingos, siguiendo las indicaciones del Plan Parihuela. La inauguración de la exposición está programada para mayo de 2026, con una clausura prevista entre octubre y noviembre del mismo año. Las hermandades tendrán la prerrogativa de determinar si es necesario retirarse antes de la clausura.

Tradición y modernidad

Con un enfoque innovador la muestra evitará el uso de peanas con imágenes delante de las capillas, respetando su sanctidad, y optará por vitrinas y peanas de color rojo granada, creando una atmósfera de respeto y devoción. Además, se incorporarán pantallas LED enmarcadas para aportar un toque contemporáneo y atractivo, fusionando la tradición con la modernidad.

Durante la reunión, se ha subrayado la importancia de mantener un diálogo continuo con el Cabildo Catedralicio para resolver todos los aspectos logísticos de la exposición, así como con aseguradoras y empresas de transporte y seguridad necesarias. La celebración del centenario de la Real Federación de Hermandades y Cofradías no solo es un homenaje a la historia y la labor de estas instituciones, sino también un llamado a la unidad y la colaboración en el seno de la comunidad diocesana. «En un momento en que la sociedad enfrenta desafíos, el espíritu de Cor Unum invita a todos los cofrades a trabajar juntos por el bienestar de Granada, integrando sus creencias con el respeto y la convivencia» afirman a IDEAL desde la Real Federación. Con esta celebración, Granada se prepara para vivir un año lleno de actividades y eventos significativos que mostrarán 100 años de historia cofrade granadina contemporánea