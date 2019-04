Juventud, compromiso y fe, base del pregón de Enrique Muñoz Enrique Muñoz Guerrero, durante el pregón de la Juventud. / J. M. G. El pregón de la Juventud cofrade llenó el salón de actos del colegio de las Mercedarias JORGE MARTÍNEZ Martes, 2 abril 2019, 00:25

Los jóvenes cofrades de Granada ya tienen anunciada su participación en la Semana Santa a través de las palabras de compromiso cristiano y cofrade del joven hermano de las hermandades del Señor de la Humildad y del Cristo de los Favores, Enrique Muñoz Guerrero. «La participación de los jóvenes siempre ha sido muy importante en muchos momentos de la historia de la Semana Santa de Granada», afirmó el pregonero. Fue un pregón sincero y salido del corazón, de la experiencia familiar de lo vivido desde su niñez y del compromiso que mantienen con sus hermandades. Afirmó que la participación de los jóvenes en la Semana Santa no es nueva puesto que, siempre que la ciudad los ha necesitado, así han hecho. Recordó el resurgir de los años ochenta gracias a la juventud de la época y anteriormente, los jóvenes de los sesenta también fueron dinamizadores de la vida de nuestras cofradías. No tuvo reparo en afirmar rotundamente que «los jóvenes debemos ser cristianos antes que cofrades» para consolidar la fe y la devoción a los Titulares de las cofradías de la ciudad.

El pregonero se vio acompañado por numerosos hermanos, jóvenes de otras cofradías de la ciudad, miembros de juntas de gobierno y personas mayores que también quisieron conocer el texto dispuesto por el pregonero. En representación municipal estuvo el concejal de Juventud, Eduardo Castillo, y por la Federación de Cofradías, Francisco Cañas; además del hermano mayor de la corporación, Germán Bolívar, y miembros de su junta de gobierno. Al pregonero lo presentó su antecesor, Jorge Aranda, quien destacó los méritos y las vivencias personales de Enrique Muñoz para ocupar este veterano atril. Son ya treinta y siete ediciones de este pregón del que han salido capataces, costaleros veteranos, hermanos mayores, comunicadores y todo tipo de responsabilidades en nuestras cofradías. Fue un impulsado desde siempre por la cofradía de la 'Cañilla' y uno de sus promotores, Manuel Padial, homenajeado en las palabras del pregonero.

«No tengáis miedo a decir lo que sentís», dijo Enrique Muñoz, indicando a los jóvenes que «lo que nos une de verdad es la fe y la religión que como tal tenemos que defender y sobre todo ponerla en práctica». Añadió que «de nada nos vale mirarle la cara al Señor si está en penumbra durante el año», invitando a los jóvenes a la participación activa en cultos, actividades y citas de las cofradías. Fue interrumpido con aplausos en numerosos momentos por los asistentes al pregón, celebrado en el salón de actos del colegio de las Mercedarias, en el Realejo. Enrique Muñoz Guerrero dedicó el pregón a su abuelo y entre sus futuras experiencias afirmó que «tengo ganas de levantar el faldón y que no hable por lo que me cuenten sino por lo que he vivido», en clara alusión a sus deseos de ser costalero.