José Antonio Maroto recibe la confianza del cabildo electoral de la cofradía del Rescate Un momento de la cita, que fue en la Casa de Hermandad, ubicada en la calle Santa Clotilde . / J. MARTÍNEZ Cerca de 270 personas participan en la cita para elegir al hermano mayor, que estará cuatro años al frente de la hermandad JORGE MARTÍNEZ GRANADA. Domingo, 12 mayo 2019, 02:54

Fue uno de los cabildos más participativos que se recuerdan en los últimos años. El electoral de la cofradía del Rescate aunó el criterio de hasta 269 hermanos que ofrecieron su confianza a una de las dos candidaturas que concurrían al proceso electoral. José Antonio Maroto se presentaba por segunda vez al cabildo para obtener la confianza y continuar otros cuatro años al frente de la cofradía. Frente a él, Rafael Caro, un hermano veterano de la cofradía que ha ostentado varios cargos en junta de gobierno y que también resultó con un notable apoyo, aunque no el suficiente para formar equipo y dirigir la hermandad por un período nuevo. 156 votos recibió Maroto frente a los 113 que obtuvo la segunda candidatura.

El cabildo se desarrolló en la Casa de Hermandad de la cofradía, en la calle Santa Clotilde. Una ubicación precisamente que mantenía discrepancias entre la actual junta de gobierno y los miembros de la candidatura de Caro, puesto que, a su juicio, «la sede social de la cofradía debe estar en el barrio de la Magdalena, más próxima a la parroquia».

Este cambio de hace unos tres años ha sido motivo de discrepancias en la hermandad, así como determinadas actuaciones tanto en la restauración del retablo de Jesús del Rescate como en celebraciones extraordinarias del tercer centenario. Esa división entre los cofrades llegó incluso a impugnar la cita electoral ante la Vicaría de Hermandades que preside Antonio Valverde, quien se pronunció unos días antes anulando el voto por correo y facilitando el voto de los hermanos que no estaban al corriente de pago, algo realmente inaudito, puesto que las reglas de las cofradías lo dejan claro y pasado un tiempo sin abonar las cuotas es motivo de baja. «Los años de crisis y las dificultades de hermanos y familias ha hecho que no se les diera la baja», confirmó días antes el hermano mayor saliente. La Vicaría de Hermandades entendió que, puesto que no figura en las reglas de la hermandad el cese al pasar determinado tiempo, debían considerarse hermanos quienes tuvieran cuotas atrasadas sin abonar.

El cabildo se desarrolló con normalidad, aunque la alta participación ralentizó las votaciones y no fue hasta cerca de la medianoche cuando se dio por concluido el escrutinio, que fue favorables a José Antonio Maroto por una diferencia de 43 votos. No hubo ningún voto en blanco ni nulo. Estuvo presidido por el consiliario de la cofradía, el sacerdote diocesano Victorino Benlloch, uno de los dos párrocos de Santa María Magdalena. El director espiritual de la cofradía felicitó al hermano mayor electo, que ahora deberá ser ratificado por el Arzobispado. Finalmente, ambos candidatos también se abrazaron ofreciéndose toda la colaboración para el futuro de la hermandad.

Vía Lucis de la Concepción

La cofradía de Jesús del Amor y la Entrega y María Santísima de la Concepción celebró ayer, a las 18.30 horas, el rezo del Vía Lucis con la imagen de la Virgen de la Concepción. Recorrió el itinerario por la placeta de la Concepción, calle San Juan de los Reyes, Cárcel Alta, Plaza Nueva, Carrera del Darro y Concepción de Zafra y regresó a su sede contemplativa. Estaba previsto que acompañara el rezo de la estaciones la Capilla Musical Cristo de la Paz.

También en la ermita de San Isidro se podía venerar ayer la imagen de nuestra Señora de la Granada, un acto organizado por la Asociación Parroquial de su nombre. En el besamanos la imagen, obra de Alberto Fernández Barrilao y bendecida el pasado año, estuvo desde el mediodía a las 14.30 horas, y por la tarde, de 16.30 a 20.30. Se celebró Eucaristía de la hermandad con exposición del Santísimo, rezo del rosario y misa a las 19.00 horas.