Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jesús de la Paciencia, en su vuelta al templo J. M.

Jesús de la Paciencia regresa al culto tras su restauración

Los principales daños se presentaban en la conservación polícroma de la imagen

Jorge Martínez

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

Los hermanos y devotos de la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Paciencia salieron ayer muy satisfechos después de contemplar de cerca la soberbia ... imagen, obra de Pablo de Rojas, del siglo XVI. Se presentó a los pies del espléndido retablo de mediados del XVIII, que alberga imágenes de Pedro de Raxis, Alonso de Mena o José Risueño. Después de cinco meses y medio regresó al culto tras el estudio y trabajos de restauración emprendidos por la granadina Julia Ramos y la compañía de su equipo «en el que ha trabajado principalmente la restauradora Lidia Cepero afrontando la limpieza y todo el trabajo realizado en la escultura». Ambas han afrontado la reposición al culto de la imagen «que presentaba un buen estado de conservación pero que hacía preciso la intervención en la fijación polícroma de varias zonas», señaló. Julia Ramos indica que el principal problema que presentaba es que «tenía en la policromía separación de estratos del soporte de la imagen. Esto es normal porque la madera tiene muchos movimientos de contracción y dilatación y la policromía no es capaz de seguir el movimiento del soporte con lo cual había riesgos de desprendimientos y de hecho en estos últimos años se han caído pequeños trocitos, normal en cualquier escultura y más en una imagen que se procesiona».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  2. 2 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  3. 3 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  4. 4 Aviso de Hacienda a miles de autónomos por el nuevo sistema Verifactu obligatorio en 2026
  5. 5

    Publicado el audio del VAR en la roja al Córdoba: «El defensor podría disputar la pelota»
  6. 6

    Almuñécar adjudica los 44 puestos del futuro mercado de abastos
  7. 7

    «El del VAR decidió que no era roja»
  8. 8

    A un palo de otra remontada
  9. 9 Cervantes gana 193 plazas de aparcamiento tras el inicio de las obras
  10. 10 El dato que ofrece un experto en pensiones para solicitar la jubilación anticipada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Jesús de la Paciencia regresa al culto tras su restauración

Jesús de la Paciencia regresa al culto tras su restauración