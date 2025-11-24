Jesús de la Paciencia regresa al culto tras su restauración

Los hermanos y devotos de la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Paciencia salieron ayer muy satisfechos después de contemplar de cerca la soberbia ... imagen, obra de Pablo de Rojas, del siglo XVI. Se presentó a los pies del espléndido retablo de mediados del XVIII, que alberga imágenes de Pedro de Raxis, Alonso de Mena o José Risueño. Después de cinco meses y medio regresó al culto tras el estudio y trabajos de restauración emprendidos por la granadina Julia Ramos y la compañía de su equipo «en el que ha trabajado principalmente la restauradora Lidia Cepero afrontando la limpieza y todo el trabajo realizado en la escultura». Ambas han afrontado la reposición al culto de la imagen «que presentaba un buen estado de conservación pero que hacía preciso la intervención en la fijación polícroma de varias zonas», señaló. Julia Ramos indica que el principal problema que presentaba es que «tenía en la policromía separación de estratos del soporte de la imagen. Esto es normal porque la madera tiene muchos movimientos de contracción y dilatación y la policromía no es capaz de seguir el movimiento del soporte con lo cual había riesgos de desprendimientos y de hecho en estos últimos años se han caído pequeños trocitos, normal en cualquier escultura y más en una imagen que se procesiona».

La fijación de los estratos polícromos era la principal preocupación, además de respetar la intervención última que se hizo entre 1995 y 1996 por Bárbara Hasbach. «Donde se conservaba la mantuvo pero donde no había encontrado la imprimación original dejó la que había, lo que produce una pequeña diferencia de altura o escaloncito entre la policromía. Como está bien ejecutado se ha respetado lo que restaba de esa intervención». Las manos han cogido las distintas herramientas para afrontar la reposición pictórica «con el clásico punteado que nos permitirá distinguir todo lo que se ha repuesto de aquello que es el original», dice Lidia Cepero. «Vimos pequeñas separaciones de piezas y se le hizo una chirlata, que es meterle madera más blanda que la original para que soporte la contracción y dilatación del material y luego un estucado de las lagunas con una reintegración cromática, respetando el trabajo de Hasbach Lugo». La intervención completada en esta talla de Pablo de Rojas consistió en ajustar «la tonalidad y dejar ya la imagen preparada para el culto». Cepero recuerda que la limpieza ha sido muy superficial porque «no ha hecho falta que sea profunda debido a que la imagen no se ha deteriorado mucho y simplemente con la fijación y reintegración del soporte pictórico en las zonas que era preciso, era suficiente».

Los hermanos de la cofradía expresaron su satisfacción tras las horas de presentación y veneración de la mañana de ayer domingo. El hermano mayor, Ignacio Figueruela, trasladó a este periódico que «para la cofradía el cumplimiento con la obligación de mantener a nuestro titular en perfecto estado, es prioritario». Ellos realizan un seguimiento periódico sobre el estado de conservación de la talla y habían percibido «en los últimos tiempos había sufrido pequeñas pérdidas de policromía y finalmente depositamos nuestra confianza en Julia y Lidia cuyo trabajo ya habíamos conocido en la parroquia y el resultado ya lo ve la gente, ha quedado espectacular».