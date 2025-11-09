«La ilusión va por delante»: una cuadrilla joven ensaya la histórica salida de la Virgen de la Granada

El centro de Granada huele ya a invierno y a vísperas. Mientras los operarios colocan las últimas bombillas que anunciarán la Navidad, una parihuela avanza ... despacio por sus calles, ajena al murmullo de los cafés y a las prisas de uno de los primeros viernes con frío que hemos vivido este otoño. El sonido del martillo rompe la tarde, y entre los pasos de los transeúntes se abre hueco el compás del costal, el golpe seco de una levantá que sabe a promesa.

La hermandad del Santo Rosario de Nuestra Señora de la Granada y Niño Jesús de los Reyes ha comenzado su particular cuenta atrás. Hace unos días tuvo lugar la igualá, y Granada respondió con una juventud que se presentó en masa, con la ilusión intacta y el corazón dispuesto en la ermita de San Isidro. Nadie quiere quedarse fuera cuando Ella, la Virgen de la Granada, haga historia en la noche de la Vigilia de la Inmaculada, el próximo 7 de diciembre con su primera salida procesional.

Momentos de la igualá en la ermita de San Isidro IDEAL

El capataz Jesús Alabarce lo resume con palabras sencillas, de esas que suenan a verdad: «La cuadrilla empieza de cero, pero hay ilusión a raudales. Somos sesenta y cinco, y todos con las mismas ganas de poner a la Virgen en la calle». Ensayan con la parihuela de la Merced, casi hermana en medidas y palos del paso de la Virgen de la Cabeza de Churriana de la Vega. Y mientras los ensayos se suceden —el primero ya hecho, el próximo marcado para el 21 de noviembre—, el ambiente se llena de esa alegría serena que sólo se entiende entre costaleros.

Habrá más citas, más noches de sudor y fe bajo la trabajadera. Porque además de las dos salidas previstas para la Vigilia, la hermandad tiene por delante dos traslados en andas, pequeñas estaciones de cariño que irán preparando el corazón de Granada para la fiesta de la Purísima. Y mientras tanto, entre luces que se prueban y calles que se abrigan, una cuadrilla entrena sin más sonido que el del martillo. Es Granada despertando al invierno con un ensayo que huele a incienso, a fe joven y a Virgen que aguarda su noche.

Ángel Villalta Jiménez Una papeleta de sitio muy granadina

La hermandad ha presentado la papeleta de sitio que portarán hermanos y devotos en la procesión gloriosa. La obra, firmada por el hermano Ángel Villalta Jiménez, está ejecutada en técnica mixta sobre papel de 270 gramos. En ella destaca una ornamentación inspirada en la tradicional cerámica granadina, donde se entretejen motivos vegetales y granadas, en clara alusión a la advocación mariana que custodia la corporación.

En el lateral izquierdo, la composición recoge la imagen de Nuestra Señora de la Granada, representada en medio cuerpo, con semblante sereno y ricamente ataviada, portando en sus brazos al Niño Jesús de los Reyes. Se trata de una propuesta visual sobria, equilibrada y elegante, concebida para enmarcar con solemnidad el texto conmemorativo de la convocatoria.

Con esta papeleta, la Hermandad subraya la dignidad y el espíritu devocional con el que afrontará su participación en la próxima Vigilia de la Inmaculada, uno de los cultos más señalados del calendario mariano en la ciudad.