Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un gran número de jóvenes acudió a la igualá de la Virgen de la Granada IDEAL

«La ilusión va por delante»: una cuadrilla joven ensaya la histórica salida de la Virgen de la Granada

«La cuadrilla empieza de cero, pero hay ilusión a raudales. Somos sesenta y cinco, y todos con las mismas ganas de poner a la Virgen en la calle» afirma el capataz Jesús Alabarce

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:01

Comenta

El centro de Granada huele ya a invierno y a vísperas. Mientras los operarios colocan las últimas bombillas que anunciarán la Navidad, una parihuela avanza ... despacio por sus calles, ajena al murmullo de los cafés y a las prisas de uno de los primeros viernes con frío que hemos vivido este otoño. El sonido del martillo rompe la tarde, y entre los pasos de los transeúntes se abre hueco el compás del costal, el golpe seco de una levantá que sabe a promesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  2. 2 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  3. 3 Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza
  4. 4 Aemet ya avanza cuándo habrá 28 grados en Granada y un 95% de lluvias
  5. 5

    Rayan Zinebi, inconvocable con el primer equipo del Granada CF hasta enero
  6. 6 Dos granadinos recorren Marruecos en todoterreno para repartir material escolar y juguetes entre los niños
  7. 7

    El PP de Granada gana peso con dos representantes en la cúpula del PP andaluz
  8. 8

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  9. 9 La granadina Greening lanza una OPA sobre EiDF para crear un líder global en renovables
  10. 10

    La investigación paralela del Ayuntamiento por las oposiciones señala a ocho policías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «La ilusión va por delante»: una cuadrilla joven ensaya la histórica salida de la Virgen de la Granada

«La ilusión va por delante»: una cuadrilla joven ensaya la histórica salida de la Virgen de la Granada