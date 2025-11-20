La hermandad de Nuestra Señora de la Granada vive días históricos con el estreno de su himno y la creación de su Grupo Joven

La hermandad del Santo Rosario de Nuestra Señora de la Granada y Niño Jesús de los Reyes se prepara para vivir jornadas que quedarán grabadas ... en su todavía reciente historia. La corporación afronta con ilusión la creación de su Grupo Joven, el estreno de su himno y la responsabilidad de presidir la Vigilia de la Inmaculada Concepción, su primera salida procesional y la participación en el Jubileo de hermandades y cofradías, que se celebrará el próximo 7 de diciembre.

El próximo domingo, 23 de noviembre, a las 20:00 horas, la parroquia de San Isidro acogerá la Eucaristía preparatoria con motivo de la participación de la corporación en la Vigilia de la Inmaculada. Durante la celebración tendrá lugar el esperado estreno del «Himno a Nuestra Señora de la Granada», una obra para órgano y coro a cuatro voces interpretada por Magnum Ensemble, con música de Elías Santiago Vico y letra de David García Trigueros.

Una ilusión compartida

El compositor granadino ha explicado a IDEAL que la obra nació durante la pasada Cuaresma, en los meses de marzo, y no responde a un encargo oficial ni a un propósito concreto: «Nació de una ilusión compartida por el grupo de hermanos que cada martes nos reunimos en la parroquia de San Isidro para las labores propias de Secretaría y la preparación de los cultos de nuestra Virgen. En aquellos días aún no sabíamos que seríamos erigidos canónicamente como hermandad, ni imaginábamos que llegaríamos a presidir la Vigilia de la Inmaculada».

Elías subraya la calidez y el espíritu de familia que encontró al integrarse en el grupo: «Desde que entré a formar parte de este grupo —hoy ya hermandad con pleno derecho— me he sentido acogido como uno más desde el primer momento. Esa hospitalidad sincera crea un ambiente de familia que llena el alma de gozo y gratitud, sentimientos que, a la hora de componer, brotan con más facilidad. Porque la música nace mejor cuando uno está lleno de vivencias y emociones verdaderas».

La devoción a la Virgen de la Granada, según Vico, se percibe en cada acto de la corporación: «Desde el Hermano Mayor hasta el último de los hermanos, todos transmiten un amor profundo hacia Ella y hacia el Niño Jesús de los Reyes. Entre sus cultos existe una oración-himno escrita por David García Trigueros, recitada al finalizar cada celebración, que los hermanos deseaban escuchar por fin revestida de música. Esa ilusión fue la semilla definitiva para comenzar la composición».

El compositor recuerda con emoción el momento de la inspiración: «Recuerdo que el día en que se me encargó formalmente poner música a la letra, bajé a la capilla donde se encontraba la Virgen. Me senté ante Ella, recé unos instantes y, casi sin darme cuenta, la inspiración comenzó a llegar. Allí mismo surgió uno de los motivos que hoy aparece reflejado en la partitura. Lo grabé rápidamente en el móvil y aquella misma madrugada, aún con la emoción muy viva, continué componiendo hasta completar la estructura del himno. La idea central nació de una sola vez, con una claridad que pocas veces ocurre».

El proceso de composición continuó con ajustes y refinamientos: «Más tarde se fueron puliendo algunos detalles, pero el corazón de la obra permaneció intacto. Y, aunque la intención inicial era trabajar el himno con calma durante nuestras reuniones de los martes, la noticia de que la Hermandad presidiría la Vigilia de la Inmaculada en la Catedral cambió por completo los tiempos. La composición, que había nacido sin urgencias ni fecha de estreno, se reveló finalmente como un regalo providencial».

El estreno coincide con uno de los hitos más importantes de la hermandad: presidir la Vigilia de la Inmaculada en la Catedral de Granada. Durante la Eucaristía también se realizará la imposición extraordinaria de medallas a los nuevos hermanos, consolidando la identidad y el compromiso de la corporación.

Para los cultos, los Sagrados Titulares permanecerán en el Santuario de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, desde donde partirán hacia la Catedral para la Vigilia del 8 de diciembre. Tras la procesión, regresarán al Santuario hasta su retorno definitivo a la parroquia de San Isidro Labrador. Paralelamente, la hermandad ha anunciado la creación de su Grupo Joven, con el objetivo de fomentar la formación cristiana, la convivencia y la participación activa de los jóvenes en la vida de la Hermandad y de la Iglesia.