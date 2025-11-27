La hermandad de Regina Mundi celebra 40 años de historia con un noviembre inolvidable

La hermandad del Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría ha vivido un mes que quedará grabado en el corazón de sus hermanos. Cuarenta años ... después de que un grupo de jóvenes, llenos de fe e ilusión, pusiera la primera piedra de esta corporación, la historia vuelve a latir con fuerza en cada rincón de la parroquia.

La conmemoración comenzó con una comida-convivencia en la que los hermanos fundadores, todavía presentes, soplaron simbólicamente las velas del 40º aniversario. Aquel gesto, sencillo pero lleno de significado, abrió un ciclo de recuerdos, gratitud y esperanza, recordando que la hermandad crece en la memoria de quienes la viven.

La formación, siempre un pilar de la corporación, ocupó un lugar central en la semana siguiente. Una mesa redonda reunió a cuatro cofrades veteranos, testigos de casi cuatro décadas de historia. Con la serenidad que da el tiempo recorrido, compartieron sus vivencias, los retos superados y los momentos que dejaron huella, recordando especialmente la energía de aquellos jóvenes fundadores que supieron convertir la ilusión en estructura y la fe en camino.

Hoy, 27 de noviembre, la Granada cofrade celebra el 40º aniversario fundacional de la hermandad. La parroquia acoge, como cada año, a los hermanos en la eucaristía de la festividad de la Medalla Milagrosa, que en esta ocasión se enriquece con un gesto muy especial: el estreno de la publicación «Resucitado y Alegría: 40 años, 40 historias». Se trata de una obra colectiva que recoge la voz de cuarenta hermanos, de distintas generaciones y etapas, quienes narran sus vivencias, recuerdos y la devoción que han sentido a lo largo de estas cuatro décadas. Completada con un valioso repertorio gráfico, la publicación traza el crecimiento humano y espiritual de la hermandad y se perfila como un documento imprescindible de su historia viva.

El broche final de este mes tan significativo llegará el sábado 29 con la Función Conmemorativa del 40º aniversario en la parroquia de Regina Mundi, a las 19:30. Presidirán la celebración los Sagrados Titulares, acompañados del misterio de los Santos Apóstoles de la Fe, en una eucaristía que contará con la participación musical del Dúo Pasio, formado por Elías Santiago e Ignacio López. Será un acto de acción de gracias, de mirada agradecida al pasado y de confianza hacia el futuro.

Todo ello se ha vivido mientras la hermandad mantiene su actividad diaria: el montaje del Belén Napolitano en la Plaza de Santa Ana, las iniciativas juveniles e infantiles, y la recuperación de imágenes históricas en redes sociales.

.