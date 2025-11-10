La hermandad de la Esperanza reza el Rosario de las Ánimas en el cementerio de San José

En la mañana de ayer, 9 de noviembre, la hermandad de la Esperanza llevó a cabo el singular rezo del Santo Rosario de las Ánimas ... en sufragio por el eterno descanso de los fieles difuntos, trasladándose hasta el cementerio municipal de San José, donde los hermanos elevaron sus preces por aquellos que ya no están. El acto estuvo acompañado por la capilla musical Jesús del Gran Poder, cuyas interpretaciones, sobrias y profundas, otorgaron al rito una solemnidad acorde al recogimiento propio del mes de noviembre, tiempo en el que la Iglesia Católica invita de manera especial a orar por las almas del purgatorio.

La comitiva avanzó por el camposanto con el Sinpecado corporativo, obra de Sebastián Marchante, enriquecido con los bustos policromados del joven escultor malagueño Juan Vega. Preside la pieza un medallón que representa a la Santísima Virgen, realizado en 1930 por el artista granadino Navas Parejo, pieza que atesora un marcado valor devocional dentro del patrimonio de la hermandad.

Este piadoso ejercicio se enmarca dentro del Año Jubilar de la Esperanza, un tiempo de gracia en el que los fieles pueden obtener indulgencias plenarias aplicables a las almas del purgatorio, cumpliendo las condiciones habituales de confesión sacramental, comunión y oración por las intenciones del Santo Padre. De manera especial, durante este año se permite lucrar hasta dos indulgencias diarias, debiendo destinarse necesariamente una de ellas a un difunto.

Asimismo, durante todo el mes de noviembre, la Iglesia ofrece a los creyentes la posibilidad de ganar indulgencias plenarias por los fieles difuntos, especialmente por aquellos que carecen de quien rece por ellos, para que, purificados por la misericordia divina, alcancen la eterna contemplación de Dios.