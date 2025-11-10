Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La comitiva avanzó por el camposanto con el Sinpecado corporativo custodiado por dos faroles IDEAL

La hermandad de la Esperanza reza el Rosario de las Ánimas en el cementerio de San José

El acto contó con el acompañamiento de la capilla musical Jesús del Gran Poder, cuyas interpretaciones, sobrias y profundas, otorgaron al rito una solemnidad acorde al recogimiento propio del mes de noviembre

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:14

Comenta

En la mañana de ayer, 9 de noviembre, la hermandad de la Esperanza llevó a cabo el singular rezo del Santo Rosario de las Ánimas ... en sufragio por el eterno descanso de los fieles difuntos, trasladándose hasta el cementerio municipal de San José, donde los hermanos elevaron sus preces por aquellos que ya no están. El acto estuvo acompañado por la capilla musical Jesús del Gran Poder, cuyas interpretaciones, sobrias y profundas, otorgaron al rito una solemnidad acorde al recogimiento propio del mes de noviembre, tiempo en el que la Iglesia Católica invita de manera especial a orar por las almas del purgatorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  2. 2 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  3. 3 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  4. 4 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  5. 5 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  6. 6

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  7. 7

    El Covirán hace posible lo imposible
  8. 8 Desvían un vuelo a Málaga por un problema técnico del avión que no podía arreglarse en Granada
  9. 9

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas
  10. 10 Repsol te cambia tu aceite de cocina usado por descuentos para repostar gasolina o diésel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La hermandad de la Esperanza reza el Rosario de las Ánimas en el cementerio de San José

La hermandad de la Esperanza reza el Rosario de las Ánimas en el cementerio de San José