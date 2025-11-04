La hermandad de la Encarnación firma la primera fase del misterio del Cautivo

La hermandad del Cautivo y la Encarnación ha anunciado la aprobación, por parte del vicario general del Arrchidiócesis de Granada, Enrique Rico Pavés, del proyecto ... escultórico que completará el misterio del prendimiento de Nuestro Padre Jesús Cautivo. La corporación del Domingo de Ramos inicia así el camino hacia uno de los grandes proyectos de su historia reciente. Una vez comunicada la autorización, la Junta de Gobierno ha procedido a la firma del contrato con el escultor sevillano, dando así comienzo a la primera fase de realización del proyecto.

Según el diseño del imaginero Dubé Herdugo, el conjunto estará compuesto por siete figuras inicialmente aprobadas. En la escena se conservará el actual olivo, símbolo del monte de Jerusalén donde tuvo lugar la detención de Cristo.

Tras la figura del Señor se situarán dos soldados judíos: uno sujetará la cuerda con la que se maniatará a Jesús y el otro portará una antorcha, al tiempo que aparta a Judas, representado con la bolsa de las monedas recibidas por su traición.También formarán parte del grupo San Juan Evangelista, que se retira para comunicar a la Virgen —María Santísima de la Encarnación— el arresto de su Hijo; Santiago, que presencia la escena, y San Pedro, representado justo después de cortar la oreja del siervo del Sumo Sacerdote, sorprendido por su propio impulso.

El autor del diseño ha incluido además la figura de un entrañanle perro, símbolo de fidelidad y, según la tradición franciscana, reflejo del alma presente en los animales. Este elemento alude también al carácter franciscano de la hermandad, que tiene a San Francisco como uno de sus titulares.En total serán siete las nuevas figuras que acompañarán a la imagen de Jesús Cautivo. Su ejecución se realizará de forma progresiva, conforme a las posibilidades económicas de la hermandad.