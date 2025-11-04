Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nuestro Padre Jesús Cautivo el Domingo de Ramos de 2024 IDEAL

La hermandad de la Encarnación firma la primera fase del misterio del Cautivo

Según el diseño del imaginero Dubé Herdugo y tras la aprobación, por parte del vicario general, Enrique Rico Pavés; el conjunto estará compuesto por siete figuras y se conservará el actual olivo.

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:24

Comenta

La hermandad del Cautivo y la Encarnación ha anunciado la aprobación, por parte del vicario general del Arrchidiócesis de Granada, Enrique Rico Pavés, del proyecto ... escultórico que completará el misterio del prendimiento de Nuestro Padre Jesús Cautivo. La corporación del Domingo de Ramos inicia así el camino hacia uno de los grandes proyectos de su historia reciente. Una vez comunicada la autorización, la Junta de Gobierno ha procedido a la firma del contrato con el escultor sevillano, dando así comienzo a la primera fase de realización  del proyecto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Apuñalan a un niño de 12 años en un instituto de Albuñol
  4. 4 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  5. 5 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  6. 6 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  7. 7 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  8. 8 Este día cambia el tiempo en Granada: lluvia, tormentas y bajada de temperaturas
  9. 9 Sting anuncia concierto en la Plaza de Toros de Granada
  10. 10 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La hermandad de la Encarnación firma la primera fase del misterio del Cautivo

La hermandad de la Encarnación firma la primera fase del misterio del Cautivo