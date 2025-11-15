'Fígares': La Banda de Cornetas y Tambores de Jesús Despojado presenta su disco más personal

Hay noches en las que Granada respira un aire distinto, como si la ciudad aguardara un compás que está por nacer. Así se presenta la ... Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Despojado, que ultima los detalles para el estreno y presentación de su nuevo trabajo discográfico: «Fígares», un título que es declaración de intenciones y homenaje al barrio que vio nacer a la formación.

La cita es hoy, a las ocho de la tarde, en el Real Monasterio de San Jerónimo, un escenario que parece llamado a cobijar esa liturgia sonora donde la música se vuelve oración. El encargado de presentar este quinto disco será David Rodríguez, historiador y cofrade granadino, conocedor profundo de la ciudad y de su latido procesional, y que muy pronto estrenará un nuevo programa de televisión. A la entrada se solicitará a los asistentes 1 euro a favor de la Bolsa de Caridad de las Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Granada, coordinadas en el grupo Caridad Granada de la Real Federación de Cofradías

Un barrio convertido en pentagrama

«Fígares» no es solo un disco. Es un regreso al origen. Todo en él —desde su estética moderna, inspirada en los soportales, los naranjos y hasta los detalles del paso de misterio— busca recordar que fue allí, en esas calles jóvenes de Granada, donde empezó a escribirse la historia de esta banda, que ya supera las tres décadas de vida.

Tras «Granada será tu Cruz» (2003), «Sones Cartujanos» (2013), «Soy para Granada» (2015) y «Discípulos de tu Perdón» (2021), llega ahora este quinto trabajo, convertido ya en el más personal de su trayectoria.

El nuevo disco de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Despojado reúne un conjunto de marchas que abarcan casi diez años de creación musical. Las obras, compuestas entre 2016 y 2025, forman un mapa sonoro del panorama cofrade granadino y de las distintas devociones a las que la formación rinde homenaje.

«Fígares», compuesta en 2022 por Jorge Jiménez de Baldomero, abre el repertorio como obra principal del disco. La marcha está dedicada al titular de la hermandad, Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras, y tiene previsto su estreno en marzo de 2025.

De 2016 procede «Madre del Dulce Nombre», de Ignacio J. García Pérez, dedicada a María Santísima del Dulce Nombre. Su estreno se produjo ese mismo año, convirtiéndose en una de las composiciones más antiguas del conjunto. También figura «La Sangre de Dios», escrita en 2018 por Francisco David Álvarez Barroso y vinculada devocionalmente al Santísimo Cristo de la Lanzada, cuyo estreno tuvo lugar en febrero de 2019.

En 2017, Cristóbal López Gándara firmó «Preludio», una pieza dedicada a la familia León y concebida en relación con el concierto homónimo que cada Sábado de Pasión inaugura la Semana Santa. La marcha se presentó en marzo de 2018. Del mismo periodo procede «Ángel del Señor», compuesta en 2016 por Iván Poza Mesa y dedicada a la Hermandad del Huerto de los Olivos, estrenada en enero de 2017.

Entre las obras más introspectivas del disco destaca «El Silencio de tu Alma», nuevamente de Ignacio J. García Pérez, compuesta en 2017. La pieza continúa la línea iniciada con «…Y el cielo ganó una Estrella» y está dedicada al Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Se estrenó en marzo de 2018. El repertorio incluye también «Surrexit», obra conjunta de Adrián Sánchez y Carlos Fernández Griñolo, compuesta en 2021 y dedicada a la Cofradía del Resucitado de Regina Mundi. Llegó al público en febrero de 2023.

De 2024 procede «Llevan a Dios», firmada por Francisco Javier Cebrero Arias y concebida como homenaje a la cuadrilla de costaleros de Nuestro Padre Jesús del Perdón. Su estreno se realizó en enero de 2025. Completa el listado «La Salvación», una de las piezas más recientes, compuesta en 2025 por Ignacio J. García Pérez con motivo del Centenario Fundacional de la Hermandad del Silencio. Su estreno está previsto para abril de 2025.

En conjunto, el disco configura una panorámica amplia del repertorio procesional contemporáneo, en la que confluyen estilos, dedicatorias y enfoques compositivos diversos, todos ellos representativos del desarrollo musical de la banda durante la última década. Un recorrido que no solo muestra la evolución estética de la formación, sino el modo en que cada marcha ha ido marcando épocas completas en la banda.

Treinta años de historia y una promesa cumplida

Fue en 1993 cuando la Junta de Gobierno de la hermandad del Despojado aprobó la creación de la banda. Empezaron en verano, casi en silencio, como empiezan las cosas importantes. Su presentación oficial llegó en marzo de 1994, en el Paraninfo de la Facultad de Derecho, donde aquella joven formación mostró por primera vez lo que podía llegar a ser.

Treinta años después, «Fígares» se convierte en la prueba de que lo difícil no era llegar… sino mantenerse. Tres décadas de músicos que han entregado su vida a un uniforme, a un sonido y a una hermandad. Tres décadas en las que Granada ha visto a la banda crecer, madurar, y hoy firmar uno de los trabajos más esperados de su historia.