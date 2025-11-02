Un exquisito manto de difuntos con diseño floral para la Virgen de la Salud

Este año, uno de los principales estrenos de las vestimentas de luto en Granada es el espléndido manto bordado en oro sobre terciopelo negro que, ... desde hoy, luce Nuestra Señora de la Salud en el barrio del Zaidín. Esta obra ha sido realizada con esmero durante el último año en el taller de bordados de la propia hermandad, bajo el diseño del reconocido Álvaro Abril Vela y la dirección artística de Javier Núñez, gracias a la generosa donación de una capa pluvial de estilo barroco.

El manto se caracteriza por su exquisito diseño floral, que incluye delicadas rosas y hojas de acanto, todo ello ejecutado con un sobresaliente cuidado en los detalles. El desarrollo vegetal presenta un elegante ascenso, complementado por motivos menores que realzan su belleza y otorgan una elegancia singular a la imagen de la Divina Enfermera. Para enriquecer la superficie, se ha incorporado el motivo del caracolillo, mientras que una cenefa perimetral clásica proporciona un acabado distintivo y armonioso a esta obra bordada en oro.

Detalles del nuevo manto de la Virgen de la Salud IDEAL

El nuevo atuendo formará parte de los ritos tradicionales de este mes de noviembre, cuando es costumbre vestir a las imágenes de las dolorosas con prendas de tonos oscuros, especialmente confeccionadas en terciopelo negro y morado. Este manto, además, viene a completar el terno de difuntos de la dolorosa salesiana de Granada, la saya se estrenó el pasado año y es obra del mismo equipo.

Javier Núñez ha declarado a IDEAL en esta jornada tan especial para su hermandad que «el vestir de luto la imagen mariana no es solo una cuestión estética; se busca crear una catequesis visual que recuerda a los fieles la importancia de ofrecer misas y oraciones por los difuntos. Esta práctica invita a reflexionar sobre la muerte y la vida eterna, así como a confiar en la intercesión de la Santísima Virgen«; afirma.

Las vestimentas de luto suelen caracterizarse por su sobriedad, evitando el uso excesivo de joyas y optando por elementos simbólicos como las coronas de espinas o los corazones traspasados. Esto crea un conjunto sencillo y elegante, propicio para el recogimiento y la oración.

Francisco Javier Núñez Iglesias, joven cofrade granadino y hermano de la Real Cofradía de Penitencia y Hermandad Salesiana, ha demostrado un compromiso inquebrantable con su hermandad. Desde su temprana edad, ha desempeñado diversos cargos en la Junta de Gobierno y, con tan solo 26 años, abrió su propio taller de bordados, contribuyendo activamente a la formación de futuros bordadores a través de su labor como profesor en el taller de la hermandad.