La Virgen porta la nueva prenda desde este sábado en la iglesia de María Axiliadora en el Zaidín IDEAL

Un exquisito manto de difuntos con diseño floral para la Virgen de la Salud

La obra ha sido realizada con esmero durante el último año en el taller de bordado de la propia hermandad, bajo el diseño de Álvaro Abril Vela y la dirección artística de Javier Núñez, gracias a la generosa donación de una capa pluvial de estilo barroco.

Álvaro de la Torre Araus

Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:06

Comenta

Este año, uno de los principales estrenos de las vestimentas de luto en Granada es el espléndido manto bordado en oro sobre terciopelo negro que, ... desde hoy, luce Nuestra Señora de la Salud en el barrio del Zaidín. Esta obra ha sido realizada con esmero durante el último año en el taller de bordados de la propia hermandad, bajo el diseño del reconocido Álvaro Abril Vela y la dirección artística de Javier Núñez, gracias a la generosa donación de una capa pluvial de estilo barroco.

