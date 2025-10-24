Se estrena la serie sobre la historia de los 'Costaleros de la Aurora' y el impacto que tuvo en los jóvenes del Albaicín

Álvaro de la Torre Araus Granada Viernes, 24 de octubre 2025, 11:44 | Actualizado 12:11h. Comenta Compartir

Este sábado, 25 de octubre, en un lugar donde durante todo el año duermen los pasos de nuestra Semana Santa, la Casa de Hermandad del Rocio en pleno barrio de la Chana arrancará una serie de homenaje sa medio siglo de tradición, devoción y orgullo. Con el estreno del primer capítulo de la serie documental «A la Memoria», dirigido por el granadino Jose Antonio Murcia, se abrirán las puertas de un viaje íntimo y revelador que rinde homenaje a aquellos jóvenes que, con esfuerzo y dedicación, llevaron sobre sus hombros el paso de María Santísima de la Aurora del Albayzín Coronada

La serie, que se desarrollará a lo largo de cinco años, se propone no solo narrar la historia de la emblemática cuadrilla de costaleros, sino también capturar la esencia de unos adolescentes que se apasionaron con su identidad y tradiciones. El primer episodio, titulado «Origen y Primeros Años (1980-1990)», ofrece una mirada profunda a esos inicios de esta veterana cuadrilla, cuyos fundadores, jóvenes albaicineros, decidieron aportar y ser parte de lo que fue, en Granada, el movimiento costalero. Durante esa época, ser costaleró ayudó a muchos jóvenes a evitar las garras de la droga, y las cuadrillas ofrecieron alternativas, proponiendo actividades sanas y educando a través de actividades socioculturales y religiosas.

Imágenes y grabaciones recuperadas de archivos históricos, muchas de ellas inéditas

Rodado en escenarios llenos de simbolismo, como la iglesia de Santa María de la Aurora y San Miguel y las pintorescas calles del Albaicín, el documental utiliza un formato cinematográfico en 16:9 que promete envolventes experiencias visuales, accesibles desde cualquier dispositivo. Esta elección estilística sumerge al espectador en momentos que han marcado un hito en la historia local, donde cada rincón ha sido testigo de sacrificios y alegrías compartidas.

En el documental, se recogen testimonios destacados que ofrecen una visión única de los protagonistas de ese momento. Además, se podrá disfrutar del testimonio del pregonero de la Semana Santa de Granada de 2026, Tito Ortíz, quien; desde su experiencia como periodista y vecino del barrio, comparte su percepción con un testimonio cargado de emociones. Jorge de la Chica, compañero de COPE, también aporta su análisis sobre el papel de la cuadrilla. Por otro lado, Francisco Martínez Ladrón de Guevara, uno de los hermanos fundadores de la cofradía de la Estrella, narra la historia y evolución de la misma, resaltando su importancia en el barrio. Miguel Sánchez Ruzafa, por su parte, se adentra en la historia de varias marchas propias, fundamentales en la historia de la música cofrade granadina. Finalmente, los hermanos mayores de la Aurora, José Pedro Rojas y Jesús Muros, ofrecen su perspectiva con anécdotas entrañables

La labor de preservación de esta memoria colectiva ha sido supervisada por una Comisión formada por el capataz José Manuel Rodríguez Peña, sus ausiliares, costaleros actuales y algunos de varias épocas. Ellos han sido los custodios de relatos, risas y lágrimas que se tejen a lo largo de estas cuatro décadas, contribuyendo a una narrativa rica y emocional. Durante el primer episodio, las voces genuinas de quienes vivieron esos tiempos relatan sus historias sin intermediarios, revelando la ilusión, el esfuerzo y la pasión que definieron aquellos primeros pasos de la cuadrilla.

Un hallazgo sobresaliente de este proyecto son las imágenes y grabaciones recuperadas de archivos históricos, muchas de ellas inéditas, que traen consigo el eco de épocas pasadas. Fotógrafos reconocidos como los grandes Manuel Lirola y Eusebio Rodrigo han sido fundamentales para este proyecto, mientras que RTVE y Canal Sur colaboran brindando material que sumerge al espectador en la tradición cofrade, resaltando momentos que parecen cobrar vida nuevamente.

El impacto que tuvo la cuadrilla en la vida de muchos jóvenes es otro punto focal del documental. No solo se trató de un grupo de costaleros; fue una familia, un espacio de pertenencia que fomentó la unidad y el espíritu colaborativo entre generaciones. La aparición de Ruzafa y las marchas propias, así como la relevancia de la iglesia y su acondicionamiento, se convierten en elementos clave que contextualizan este viaje.

La proyección del primer episodio tendrá lugar en la Casa Hermandad del Rocío, situada en C/ Tiburón 7, La Chana, a partir de las 21:30 h. Para culminar esta emotiva experiencia, se llevará a cabo una mesa redonda donde participarán protagonistas del documental, entre ellos: J.A. Murcia, J.L. Navajas, Luis Lucas, Eugenio Román, Pepe Carvajal, Jesús Beas y Manolo y Sergio Rodríguez.