Cultos de las cofradías por la Inmaculada Concepción en Granada: fechas y horarios

La Virgen de la Granada a su paso por el monumento al Triunfo de la Virgen en los Jardines del Triunfo en Granada

Granada vive estos días uno de sus momentos de mayor religiosidad popular fuera de la Cuaresma y la Semana Santa. La ciudad se prepara para celebrar la Solemnidad de la Inmaculada Concepción , una tradición que hunde sus raíces en el siglo XVII, cuando Granada juró defender el dogma desde la Abadía del Sacromonte. Los templos se llenan de actos, vigilias y cultos, mientras las hermandades ultiman todos los detalles: los equipos de priostía ajustan los altares, los vestidores repasan las últimas prendas, y se colocan flores y cera perfectamente planteada. Una vez más, la Inmaculada se convierte en una seña de identidad de la ciudad.

Desde la Puerta de Elvira, donde en 1621 se levantó el monumento al Triunfo de la Virgen, hasta los templos del Sacromonte, los granadinos muestran su devoción. A partir del viernes 5 de diciembre, numerosas parroquias abrirán sus puertas para triduos, Besamanos y actos extraordinarios. La Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada ha publicado un folleto con toda la información, disponible en las oficinas de turismo de Cárcel Baja y Santa Ana, así como en el centro Ágora. Entre los eventos más destacados figura la Vigilia diocesana, con la participación de la imagen de Nuestra Señora de la Granada, obra del escultor Alberto Fernández Barrilao.

El domingo 7 de diciembre, las hermandades de la Archidiócesis peregrinarán hasta la Catedral para la celebración del «Jubileo de las Cofradías» en la noche de la Vigilia de la Inmaculada Concepción. La procesión partirá desde el Santuario del Perpetuo Socorro a las 18:00 horas, acompañando a la Virgen. La Vigilia comenzará a las 20:00 horas, presidida por el Arzobispo de Granada. Estos son los actos y cultos de estos días en Granada

Viernes, 5 de diciembre

-Triunfo: Solemne Triduo en honor a Santa María del Triunfo. Parroquia de San Miguel Arcángel. 18:00 horas

-Penas: Solemne Triduo en honor a María Santísima de las Penas. Parroquia de San Matías. 19:00 horas (con rezo del Santo Rosario y Santa Misa)

-Remedios: Solemne Triduo en honor a María Santísima de los Remedios. Parroquia de San Justo y Pastor. 19:00 horas

Sábado, 6 de diciembre

-Salud: Solemne Besamanos a Nuestra Señora de la Salud. Iglesia de María Auxiliadora (Salesianos). 09:00-12:00 horas y 15:00-21:00 horas

-Aurora: Solemne Besamanos a María Santísima de la Aurora. Iglesia de Santa María de la Aurora y San Miguel. 11:00-20:00 horas

-Triunfo: Solemne Triduo en honor a Santa María del Triunfo. Parroquia de San Miguel Arcángel. 18:00 horas

-Penas: Solemne Triduo en honor a María Santísima de las Penas. Parroquia de San Matías. 19:00 horas (con rezo del Santo Rosario y Santa Misa)

-Remedios: Solemne Triduo en honor a María Santísima de los Remedios. Parroquia de San Justo y Pastor. 19:00 horas

Domingo, 7 de diciembre

-Vigilia Diocesana de la Inmaculada Concepción y celebración del «Jubileo de las Cofradías»: Catedral. 20:00 horas. Presidida por la imagen de Nuestra Señora de la Granada y Niño Jesús de los Reyes. Salida del paso de la Virgen y el cortejo con las hermandades y cofradías desde el Santuario del Perpetuo Socorro a las 18:00 horas. Recorrido: San Jerónimo, pl. de la Romanilla, Capuchinas, Pie de la Torre, Puerta de la Encarnación (19.30 horas)

-Aurora: Solemne Besamanos a María Santísima de la Aurora. Iglesia de Santa María de la Aurora y San Miguel. 11:00-20:00 horas

-Penas: Solemne Triduo en honor a María Santísima de las Penas. Parroquia de San Matías. 12:00 horas (con rezo del Santo Rosario y Santa Misa)

-Remedios: Solemne Triduo en honor a María Santísima de los Remedios. Parroquia de San Justo y Pastor. 12:00 horas

-Triunfo: Solemne Triduo en honor a Santa María del Triunfo. Parroquia de San Miguel Arcángel. 18:00 horas

Lunes, 8 de diciembre

- Solemne Procesión de Alabanza en honor a Nuestra Señora de la Granada y el Niño Jesús de los Reyes desde la Catedral hasta el Santuario del Perpetuo Socorro. Recorrido de vuelta al Santuario: 17.30 horas. Puerta de la Encarnación, Pie de la Torre, Capuchinas, pl. Trinidad (lateral derecho), Duquesa, Málaga, Escuelas, pl. Universidad, San Jerónimo, Arandas, pl. Boquerón, Los Santos, Navarrete, Nueva del Santísimo, San Juan de Dios, San Jerónimo, Santuario del Perpetuo Socorro (21.00 horas)

-Dulce Nombre: Solemne Besamanos a María Santísima del Dulce Nombre. Parroquia de San Emilio. 10:00-21:00 horas (salvo durante las misas de 10:30, 12:00 y 19:30). Solemne Función: 12:00 horas

-Luz: Solemne Besamanos a María Santísima del Consuelo. Parroquia del Corpus Christi. 10:00-18:00 horas (salvo durante la misa). Solemne Eucaristía: 12:00 horas

-Remedios: Solemne Besamanos a María Santísima de los Remedios. Parroquia de San Justo y Pastor. 10:00-14:00 horas y 16:00-19:30 horas

-Rosario: Solemne Besamanos a Nuestra Señora del Rosario. Iglesia de Santa Cruz la Real (Santo Domingo). 10:00-12:50 horas y 14:00-19:30 horas. Solemne Función: 13:00 horas (con presentación de infantes al final)

-Soledad San Jerónimo: Solemne Eucaristía (Clausura I Centenario de la Reorganización de la Hermandad). Monasterio de San Jerónimo. 10:00 horas

-Triunfo: Solemne Besamanos a Santa María del Triunfo. Parroquia de San Miguel Arcángel. 10:00-14:00 horas y 17:00-21:00 horas

-Penas: Solemne Besamanos a María Santísima de las Penas. Parroquia de San Matías. 10:30-12:00 horas y 16:30-20:30 horas. Solemne Función: 12:00 horas

-Victoria: Solemne Besamanos a María Santísima de la Victoria. Iglesia de Santa Cruz la Real (Santo Domingo). 10:30-11:45 horas y 14:00-19:30 horas. Solemne Función: 13:00 horas

-Alhambra: Solemne Eucaristía. Iglesia de Santa María de la Alhambra. 11:00 horas

-Aurora: Solemne Besamanos a María Santísima de la Aurora. Iglesia de Santa María de la Aurora y San Miguel. 11:00-20:00 horas. Solemne Eucaristía: 12:30 horas (precedida por rezo del Ángelus 12:00 horas). Santo Rosario y oración de clausura: 20:00 horas

-Encarnación: Solemne Besamanos a María Santísima de la Encarnación. Monasterio de la Encarnación. 11:00-14:00 horas y 16:30-20:30 horas (salvo durante la misa). Santa Misa: 12:30 horas

-Mayor Dolor: Solemne Besamanos a María Santísima del Mayor Dolor. Parroquia de San José de Calasanz. 11:00-13:30 horas y 17:00-21:00 horas (salvo durante las misas de 12:30, 13:30 y 20:00). Solemne Función: 12:30 horas

-Vía Crucis: Solemne Eucaristía a Nuestra Señora de los Favores. Iglesia de San Juan de los Reyes. 11:15 horas

-Caridad: Solemne Besamanos a María Santísima de la Caridad. Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. 12:00-21:00 horas. Función principal: 12:00 horas

-Estrella: Solemne Función. Parroquia de Nuestro Salvador. 12:00 horas (A su finalización, Procesión Gloriosa por el barrio: 13:00 horas). Besamanos: 14:30-19:00 horas

-Sacromonte: Santa Misa con posterior procesión claustral. Abadía del Sacromonte. 12:00 horas

-Consolación: Misa de hermandad en honor a la Inmaculada Concepción. Capilla del Santísimo Cristo de San Agustín. 12:30 horas

-Soledad: Solemne Función. Iglesia de Santa Cruz la Real (Santo Domingo). 13:00 horas

-Concepción: Función Principal de Instituto. Convento de la Concepción (Zafra). 13:30 horas

