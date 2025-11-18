Los 13 cultos cofrades de este fin de semana por la Solemnidad de Cristo Rey

La Granada cofrade ultima los preparativos de una de las citas más señeras del calendario litúrgico: la Solemnidad de Cristo Rey. La celebración, que marca ... el cierre del año cristiano y anticipa la llegada del Adviento, llenará de devoción templos y calles a lo largo de todo el fin de semana.

Instituida por el Papa Pío XI en 1925 y trasladada por San Pablo VI al último domingo del tiempo ordinario, esta festividad reúne cada año a cofrades y fieles en torno a cultos, besapiés y manifestaciones de fervor que emocionan a quienes contemplan la devoción en su máxima expresión.

Las hermandades granadinas han preparado un completo programa devocional que promete atraer a miles de personas, deseosas de sumarse a la tradición y al simbolismo que rodea a Cristo Rey. Este es el calendario de actos y cultos programados

Albaicín Procesión Extraordinaria del Colegio de Cristo Rey

Uno de los momentos más esperados será la Procesión Extraordinaria del Colegio de Cristo Rey, que conmemora el 150 aniversario de las Hijas de Cristo Rey y el centenario de la proclamación de esta solemnidad. La imagen, una elegante talla de Espinosa Cuadros, volverá a recorrer las calles del Albaicín el sábado 22 de noviembre, doce años después de su última salida. Partirá desde la capilla del colegio hasta la parroquia de Nuestro Salvador, donde presidirá la Eucaristía a las 18:00 horas. A su término, el cortejo iniciará el regreso al templo escolar, acompañado por los sones de la Agrupación Musical María Santísima de la Estrella, que pondrá música a esta jornada histórica para la comunidad educativa y cofrade.

Realejo Señor de la Humildad

La Hermandad del Señor de la Humildad, en el marco de su I centenario fundacional, ha diseñado actos extraordinarios que llenarán de devoción los días 22 y 23 de noviembre. De manera excepcional, la venerada imagen será expuesta en besapié el viernes 22 en la iglesia del convento de Santa Cruz La Real, permitiendo a los fieles rendir homenaje a su devoción centenaria. Al día siguiente, sábado 23, tendrá lugar la Función Solemne de Cristo Rey del Universo a las 13:00 horas, con la imagen del Señor de la Humildad ocupando un lugar destacado en el altar y acompañada por el grupo de cámara de la Agrupación Musical Dulce Nombre de Jesús, que pondrá banda sonora a esta celebración singular.

Albaicín Señor de las Tres Caídas

El Solemne Triduo en honor al Señor de las Tres Caídas se celebrará los días 20, 21 y 22 en el Monasterio de Santa Isabel La Real, en el Albaicín, a las 19:00 horas. Predicado por David Salcedo, párroco de San Matías y Miguel Teruel, párroco de San José y capellán de la Comunidad de Religiosas, el triduo será ocasión de oración y recogimiento ante la venerada imagen de Nuestro Padre Jesús, cargada de historia y milagros. El domingo 23, los fieles podrán venerar la imagen en el tradicional besamanos.

Durante la primera jornada del Triduo, se presentará y bendecirá la nueva Cruz de Cultos y Traslados. Esta pieza, concebida en el taller del artista granadino Alberto Olmedo, recupera la impronta original del Señor en distintos momentos del año, con una cruz a semejanza de la original, conservada en el Monasterio de Santa Isabel la Real.

Albaicín Nuestro Padre Jesús de la Amargura

La iglesia de San Juan de los Reyes acogerá los cultos a Jesús de la Amargura los días 22 y 23. El sábado, el devoto besamanos se desarrollará de 11:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00, concluyendo con la entrega de distinciones a los hermanos que cumplen 25 y 50 años de pertenencia a la hermandad. El domingo, la Solemne Eucaristía Principal se celebrará a las 11:15, y el besamanos continuará por la tarde hasta las 20:00. Durante ambos días, la Vocalía de Caridad recogerá alimentos y donativos destinados a Cáritas Parroquial de San Pedro y San Pablo.

San Lázaro -Pajaritos Santísimo Cristo de la Buena Muerte

El Solemnísimo Triduo al Santísimo Cristo de la Buena Muerte se celebrará en la parroquia de San Juan de Letrán los días 20, 21 y 22 de noviembre, con exposición, ejercicios del triduo y Santa Misa desde las 19:30 horas. La Función Solemne, coincidiendo con el centenario de esta festividad, tendrá lugar el domingo 23 a las 12:30 horas

Albaicín Señor de la Entrada Triunfal en Jerusalén

En la parroquia de San Andrés, el triduo al Señor de la Entrada Triunfal en Jerusalén se celebrará los días 21, 22 y 23, quedando la imagen expuesta en veneración el domingo, de 12:00 a 14:30 y de 16:30 a 19:00 horas.

Centro Jesús Nazareno de las Penas

La hermandad del Sagrado Protector de Granada celebrará el besamanos a Jesús Nazareno de las Penas el sábado 22 de 10:00 a 18:00 horas. La Solemne Eucaristía será el domingo 23 a las 12:30 en el convento del Santo Ángel Custodio, sede habitual de la corporación.

Albaicín Nuestro Padre Jesús del Perdón

El domingo 23 de noviembre, la hermandad de la Aurora conmemorará la Festividad de Cristo Rey, una cita que este año adquiere un carácter muy especial al celebrarse el centenario de esta solemnidad. La misa tendrá lugar a las 12:30 horas en la sede de la corporación.

Con tal motivo, Nuestro Padre Jesús del Perdón permanecerá expuesto en besamanos extraordinario en la Iglesia de Santa María de la Aurora y San Miguel, donde los fieles podrán venerarlo en horario de 11:00 a 20:00 horas. La jornada concluirá con una oración, invitando a los cofrades y devotos a un momento de recogimiento y contemplación. Una cita que se suma al rico calendario de celebraciones de la hermandad y que pone de relieve la devoción histórica hacia Cristo Rey en la ciudad.

Centro Nuestro Padre Jesús Cautivo

La hermandad de la Encarnación celebrará el besapiés a Nuestro Padre Jesús Cautivo, de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas, seguido de la Solemne Función a las 12:30, conmemorando el I Centenario de la festividad.

Centro Señor del Descendimiento

El Monasterio de San Jerónimo abrirá sus puertas para la veneración al Señor del Descendimiento, de 11:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30 horas. La hermandad de la Soledad celebrará la Eucaristía a las 10:00 junto a las Madres Jerónimas, concluyendo la jornada con Adoración al Santísimo a las 18:30.