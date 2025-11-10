Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Semana Santa de Granada

Más de cuatro mil horas de trabajo empleadas en la nueva túnica para Jesús del Rescate

El centenario de la cofradía deja esta prenda «en la que está el recuerdo a los hermanos que han mantenido la cofradía durante todo este tiempo».

Jorge Martínez

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:26

Había interés en conocer el resultado final de un encargo realizado por la cofradía de Jesús del Rescate «para que quede recuerdo de este centenario ... que ya estamos a punto de concluir». Es una túnica bordada en hilo de oro «siguiendo todas las técnicas tradicionales del bordado andaluz pero con la característica de que esta prenda lleva mucha cartulina y el bordado se ha adaptado a los realizados en el siglo XVIII, con un volumen más recogido y que hace un extraordinario efecto al ojo del observador. Causó, ciertamente, admiración entre los cofrades que casi llenaron la parroquia de la Magdalena, en pleno corazón urbano de Granada, para contemplar «esta maravilla de trabajo que nos ha gustado mucho», confesaban algunos hermanos jóvenes entre sí.

