Más de cuatro mil horas de trabajo empleadas en la nueva túnica para Jesús del Rescate

Había interés en conocer el resultado final de un encargo realizado por la cofradía de Jesús del Rescate «para que quede recuerdo de este centenario ... que ya estamos a punto de concluir». Es una túnica bordada en hilo de oro «siguiendo todas las técnicas tradicionales del bordado andaluz pero con la característica de que esta prenda lleva mucha cartulina y el bordado se ha adaptado a los realizados en el siglo XVIII, con un volumen más recogido y que hace un extraordinario efecto al ojo del observador. Causó, ciertamente, admiración entre los cofrades que casi llenaron la parroquia de la Magdalena, en pleno corazón urbano de Granada, para contemplar «esta maravilla de trabajo que nos ha gustado mucho», confesaban algunos hermanos jóvenes entre sí.

«Ciertamente estamos muy contentos del trabajo tanto de Álvaro Abril en el diseño como de Dolores Fernández, en la ejecución del bordado. Se salvaron unos problemas por la adaptación de las piezas del bordado al patrón de la túnica lo que ha llevado a un mes casi más de trabajos, pero al final creo que ha merecido la pena», dijo el hermano mayor Antonio Luis Morales a los cofrades en el acto de presentación. Se había dispuesta la túnica sobre un maniquí a los pies del Señor de Granada que se presentaba en la hornacina central de su capilla lateral del templo. En esta ocasión el propio diseñador se encargó de presentar la túnica ayudado por la bordadora que se había desplazado desde la localidad de Brenes, de Sevilla, donde tiene el taller.

«Hemos empleado un terciopelo color cardenal que es el mismo de las túnicas de los nazarenos de la cofradía, adquirido en una empresa española, la misma que sirve el terciopelo para las túnicas de los hermanos». Así lo contaba a nuestra redacción la directora del taller de bordado donde se han ejecutado las piezas. Dolores Fernández adelantó que «la túnica ha creado muchos sueldos para operarios del taller y se han empleado alrededor de unas 4.500 horas de trabajo en su bordado, sin contar con mi trabajo y las tareas de confección ni de costura».

Hilo de oro

Para la realización de la túnica se han empleado tres kilos y medio de hilo de oro «y el resultado, con los rellenos y el terciopelo, ha hecho una túnica con mucho cuerpo y que ciertamente es muy pesada». Recuerda que antes del pasado mes de agosto «sufrimos un contratiempo al comprobar que «los patrones no coincidieron con el tamaño de las piezas y para ello tuvimos que desechar buena parte del trabajo que ya se había hecho, como la cenefa inferior que va directamente bordada sobre el terciopelo siguiendo las técnicas originarias del bordado granadino, por lo que desde este último mes de agosto hemos tenido que rehacer buena parte del trabajo ya ejecutado y adaptarlo al patrón real que no se había tenido en cuenta«. En este encargo ha puesto todo su interés y profesionalidad, «la mía y la de todos los operarios que han trabajado durante estos últimos meses» puesto que este encargo «me hacía mucha ilusión por lo que sé que significa Jesús del Rescate para los granadinos y la gran devoción que se le profesa».

Diseño

Esta nueva prenda para el uso de la imagen del Señor de Granada tiene un diseño «basado en el realizado por el artista granadino del siglo XVIII Alejando Eugenio del Rubio, que fue el maestro de obras de la Catedral, e inspirado en una casulla del primer templo granadino que pertenece a esa época« y se ha escogido esta inspiración «por ser de la época de la realización de la imagen por Diego de Mora». Así lo desveló a los hermanos el responsable de este diseño, el granadino Álvaro Abril. Este trabajo «es una muestra de todo el agradecimiento de muchos hermanos al esfuerzo desarrollado durante cien años y con la que recordamos a todos los que nos precedieron«, como indicó el hermano mayor, Antonio Luis Morales.

Álvaro Abril reconoció que como experiencia personal como diseñador «se trata de mi anhelo más deseado y soñado. Durante mucho tiempo me preguntaban qué era lo que más deseaba diseñar y yo siempre decía una túnica para Jesús del Rescate y este sueño se ha hecho realidad«. Un diseño convertido en realidad en el que destacan los cuernos de la abundancia que en este caso se reiteran hasta en catorce veces, la malla y la cenefa interior directamente bordada sobre el terciopelo. Un trabajo ciertamente meritorio «que llega un mes más tarde de lo previsto por los inconvenientes sufridos pero creo que ha merecido la pena esperar para ver el arte final como ha quedado».