El Cristo de la Esperanza de Pablo de Rojas presidirá el Vía Crucis de la Real Federació

La Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Granada ha comunicado que la imagen del Cristo de la Esperanza de Pablo de Rojas presidirá su Vía Crucis cuaresmal el próximo 27 de febrero, en el marco del primer Centenario de su fundación. Este acto, que cuenta con el beneplácito del Arzobispo de Granada y del Cabildo de la Catedral, revivirá momentos significativos de nuestra historia cofrade en la tarde del Viernes Santo, 30 de marzo de 1934.

La imagen del Santísimo Cristo de la Esperanza, una obra maestra de Pablo de Rojas, será la encargada de presidir esta conmemoración, entronizada sobre el paso de Nuestra Señora de las Angustias de Santa María de la Alhambra. Este encuentro no solo busca recordar un hecho histórico, sino también «honrar la memoria colectiva de todas las hermandades granadinas, reafirmando el compromiso de unidad que sentó las bases de la Real Federación y que continúa siendo su razón de ser» según afirma el dossier facilitado a los medios por la Comisión del Centenario.

Sin embargo, para un sector de la Granada cofrade, lo esperado era que el Vía Crucis hubiera estado presidido por una imagen titular de una de las hermandades federadas que están celebrando su Centenario en este curso. Este anhelo refleja el deseo de rendir homenaje a la tradición y a la historia de estas cofradías. Por otro lado, hay cofrades que opinan que lo ideal habría sido un Vía Crucis con distintas imágenes en andas, dado que se había descartado un evento Magno, permitiendo así una mayor representación y participación de las diferentes hermandades en esta significativa celebración.

Un piadoso Vía Crucis en el interior de la Santa Iglesia Catedral en1934

El Viernes Santo de 1934 estuvo marcado por difíciles circunstancias sociales que llevaron a la suspensión de las tradicionales estaciones de penitencia por las calles de la ciudad. En su lugar, se organizó un piadoso Vía Crucis en el interior de la Santa Iglesia Catedral, con la aprobación del obispo auxiliar Lino Rodrigo Ruesca. Esta ceremonia se convirtió en un símbolo de fe y perseverancia en los corazones de los granadinos.

La celebración del 27 de febrero se llevará a cabo en el interior de las naves catedralicias, donde las corporaciones penitenciales de la ciudad se unirán en un solo cuerpo de fe, sin el procesionar de imágenes por las calles. Este formato, que prioriza la solemnidad, el silencio y la contemplación, permitirá a los asistentes revivir el profundo sentido espiritual de aquel Vía Crucis de 1934.

La Real Federación tiene como objetivo «revestir este primer viernes cuaresmal de dignidad y profundidad espiritual, convirtiéndolo en una jornada de oración compartida». Además, «se rendirá homenaje a quienes, con una fe inquebrantable, forjaron la rica historia cofrade de Granada, reforzando los lazos entre la comunidad y la Iglesia» concluye el dossier del proyecto.