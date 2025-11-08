Al compás del corazón de Granada: el Señor del Rescate estrenó su historia nueva

Detalle de la nueva túnica del Señor, la llamada «Túnica del Centenario», concebida con motivo del primer siglo de vida de la corporación nazarena

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rescate vivió en la jornada de ayer una de esas citas que se guardan para siempre en la memoria. Coincidiendo con la celebración de los cultos mensuales en la parroquial de Santa María Magdalena, tuvo lugar la presentación y bendición de la nueva túnica del Señor, la llamada «Túnica del Centenario», concebida con motivo del primer siglo de vida de la corporación nazarena.

«Estamos muy satisfechos con el resultado, tanto del diseño realizado por Álvaro Abril como del bordado llevado a cabo por Dolores Fernández»

La pieza, que nace como acción de gracias por todo lo recibido, como afirmación de esperanza en lo venidero y como recuerdo emocionado de todos los hermanos —los presentes y los que ya descansan en Dios—, fue descubierta al término de la Eucaristía de las nueve de la noche. El templo, repleto, acogió un ambiente de recogimiento y sincera emoción.

«Estamos muy satisfechos con el resultado, tanto del diseño realizado por Álvaro Abril como del bordado llevado a cabo por Dolores Fernández», señalaba el hermano mayor, Antonio Luis Morales, a la finalización del acto. «No han faltado dificultades técnicas durante el proceso, debido a la adaptación de los bordados al patrón de la túnica, pero el esfuerzo ha merecido la pena».

Una nueva página al patrimonio histórico de la imagen

El propio Álvaro Abril, diseñador y bordador granadino, quiso compartir la dimensión personal de este trabajo. «Soy yo quien debe dar las gracias», manifestó visiblemente emocionado. «Habéis hecho posible que cumpla un sueño que guardo desde la adolescencia. Porque, siendo granadino… ¿quién no tiene devoción y amor a Jesús del Rescate?». El artista explicó que la obra responde a criterios históricos y busca recuperar la impronta estética del barroco granadino, recurriendo a la túnica de cola y a técnicas propias de la época en la que fue tallada la sagrada imagen.

«Si en mi cabeza era grandiosa, al verla ahora realizada solo hace falta contemplarla y dejarse llevar por las emociones que transmite»

El artista señaló que para la creación se han tomado como referencia piezas conservadas en el Museo de la Catedral y vestiduras como la del Nazareno de San Antón, aunque la obra mantiene un sello personal. «Si en mi cabeza era grandiosa, al verla ahora realizada solo hace falta contemplarla y dejarse llevar por las emociones que transmite», afirmó. Abril considera que esta nueva pieza viene a completar una colección histórica de túnicas destacadas que abarcan diferentes siglos, como la túnica de rocalla del XVIII o la túnica persa del XX. «Faltaba una túnica actual, del siglo XXI, acorde a la devoción y a la categoría del Cristo», explicó. «Para mí, todas las expectativas se han cumplido. Espero que para los hermanos también», concluyó.

La bordadora Dolores Fernández, responsable del taller Orobordado, subrayó la trascendencia del encargo. «Éramos plenamente conscientes del peso devocional del Señor del Rescate», afirmó. La túnica está bordada íntegramente en oro fino, incorporando numerosas cartulinas y elementos realizados ex profeso para la obra. «Hacía tiempo que no afrontábamos en el taller una pieza de esta envergadura», confesó. Invitó también a contemplar la parte posterior, donde destaca la compleja estructura ornamental que evoca el cuerno de la abundancia, símbolo de gracia derramada y protección divina. «Mi equipo y yo hemos puesto alma, esfuerzo y cariño en cada puntada», concluyó.

Con esta obra, la corporación suma una nueva página al patrimonio histórico de la imagen, que ya cuenta con túnicas señeras de los siglos XVIII y XX. Y anoche, a la luz tenue de la Magdalena, Granada entendió que, por fin, el Señor tiene una del siglo XXI.

