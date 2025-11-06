Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Colomera y Granada acogen el II Encuentro Nacional de Hermandades de la Virgen de la Cabeza

Este Encuentro Nacional se originó el año pasado, también en el mes de noviembre, en el marco del Año jubilar en la Basílica de la Vera Cruz, en Murcia.

Álvaro de la Torre Araus

Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:49

Comenta

La devoción a la Virgen de la Cabeza volverá a unir a cofrades de toda España este fin de semana, en el que será el ... II Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías dedicadas a la Morenita, una cita que esta vez compartirá sede entre la localidad de Colomera y la capital granadina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  3. 3 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  4. 4

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  5. 5

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  6. 6 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  7. 7

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  8. 8 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  9. 9 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  10. 10 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Colomera y Granada acogen el II Encuentro Nacional de Hermandades de la Virgen de la Cabeza

Colomera y Granada acogen el II Encuentro Nacional de Hermandades de la Virgen de la Cabeza