Colomera y Granada acogen el II Encuentro Nacional de Hermandades de la Virgen de la Cabeza

La devoción a la Virgen de la Cabeza volverá a unir a cofrades de toda España este fin de semana, en el que será el ... II Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías dedicadas a la Morenita, una cita que esta vez compartirá sede entre la localidad de Colomera y la capital granadina.

El primer día se desarrollará en Colomera, segunda cofradía filial del santuario de Sierra Morena, después de Andújar. En Colomera, se abrirá el Encuentro con la recepción a las cofradías en el monumento a Juan Alonso de Rivas, en Plaza Nueva. Es el pastor que, según la tradición fue el que encontró la imagen el 12 de agosto de 1927 en Sierra Morena. Allí, además de recibir el saludo, los asistentes conocerán la historia y el porqué de esta antiquísima tradición. Esa misma tarde habrá un traslado de la Santísima Imagen de la Virgen de la Cabeza hasta la iglesia de la Encarnación, donde se celebrará la Eucaristía a las 18:00 horas. También se visitará la ermita y al Santísimo Cristo de la Vera Cruz, patrón de Colomera.

El domingo, el Encuentro se trasladará a Granada, donde a las 9:00 horas tendrá lugar la recepción en la Iglesia de Santa María Magdalena, por parte del consiliario Eduardo García López y la hermana mayor Francisca Medina Sánchez. A continuación, el catedrático Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz pronunciará la conferencia «Cohesionando la Alta Andalucía: La Virgen de la Cabeza y Granada», en la que se abordará la histórica presencia de esta devoción en la ciudad.

Posteriormente se realizará un recorrido por las diversas sedes canónicas que la Cofradía de la Virgen de la Cabeza ha tenido en Granada a lo largo de su historia, hasta llegar a la Santa Iglesia Catedral, donde a las 12:30 horas se celebrará la Solemne Eucaristía, presidida por el Arzobispo de Granada, con la posibilidad de obtener indulgencia plenaria con motivo del Año Jubilar de la Esperanza. El Encuentro Nacional concluirá con un almuerzo de hermandad, poniendo el broche a dos jornadas de fe, convivencia y memoria compartida en torno a la Virgen de la Cabeza.

La hermandad de la Virgen de la Cabeza de Benamaurel solicita el reconocimiento canónico de la Coronación de su Patrona

La hermandad de Nuestra Señora de la Cabeza de Benamaurel, acompañada por el párroco de la localidad, Joaquín Caler ha mantenido un encuentro con el obispo de Guadix, Francisco Jesús Orozco, al que han presentado el expediente de solicitud para el reconocimiento canónico de la Coronación de la Sagrada Imagen de la Patrona benamaurelense, celebrada el 29 de abril de 1957.

El documento incluye, además, un amplio reportaje fotográfico con numerosas imágenes de la jornada de 1957, aquel día que quedó grabado para siempre en la identidad religiosa y cultural de Benamaurel, cuando la Patrona fue coronada entre un pueblo que la reconocía como su amparo y guía.