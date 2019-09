Las calles de Granada se llenan de devoción

Mientras compraba su torta, la torta de la Virgen, Inmaculada le contaba a su hija que «esto lo hacía yo con la abuela». Y la peque, de apenas cinco años, la miraba apenas entendiendo lo que toda Granada sabia, que ayer era un día grande. «Para creyentes y también para quienes dicen que no lo son» me confesaba Encarnita González, que también se rodeaba de la familia, como parte de una tradición que se repite cada año, no sólo en este día, sino que acompaña la forma de vida de muchas personas.

El ir y venir a la Basílica aprovechando el buen tiempo, mezclaba no sólo a los de aquí sino también a muchos que llegaban desde los lugares más remotos, de Andalucía y del resto de España. María Angustias Esteban viaja desde Barcelona siempre que puede: «nací muy cerquita y necesito venir». Antes, contaba, lo hacía con sus padres, Manuel y Luisa y ahora «aunque ya no están sé que me acompañan».

Y es que la procesión de la Patrona de la Archidiócesis es un cúmulo de sensaciones, en las que se acumulan recuerdos, vivencias, ruegos y agradecimientos... todo ello se concentra en el último domingo del mes de septiembre cuando todos los ojos se dirigen hacia la imagen de la Virgen de las Angustias, la «que vive en la Carrera», y de cuya Basílica salía a las seis y treinta y cinco de la tarde, entre el repique de campanas, los cohetes y la devoción de su pueblo.

Emociones para Juana Pérez que acompañaba a su madre, Conchita Martín cómodamente sentada en una silla -no en vano habían llegado casi dos horas antes de que comenzara la procesión- porque a sus casi ochenta y cuatro años «los pies ya no me aguantan». Lo que sí aguantaba era la amplia sonrisa con la que sobrellevaba la espera, una sonrisa que luego vi convertirse en lágrimas, algo que se repitió a todo lo largo del recorrido.

Siempre distinto, siempre igual sería el mejor titular de una jornada como la de ayer que, alejada de incertidumbres meteorológica, tenía como banda sonora los «vivas» que iban surgiendo espontáneamente. Se buscaba una mayor agilidad en el cortejo para cumplir los horarios y porque había que acudir con presteza a todos los rincones donde miles de personas aguardaban. Pero la rapidez no es lo que esperaban Alfonso Guardado y Anabel Ruiz, que estaban felices de que el paso se parara justo delante de ellos.

Muchísima gente en las calles, tanto que en alguna el tráfico, el de las personas era dificultoso; mareas bajando y subiendo al metro, y bares y restaurantes repletos. Cara conocidas entre la multitud, como la de Marisa Ogea, o Luisa Palma, y me encantó saludar a la familia Martín Reyes, con Encarnita y Antonio que no perdían detalle.

Feliz estaría el hermano mayor, Miguel Luis López Guadalupe que estaba acompañado en el cortejo por su predecesor Francisco Salazar; y, como es habitual mucha representación del mundo cofrade, ayer unido bajo la única advocación de la Virgen de las Angustias, esa a la que tanto adora Miguel Gil que celebraba su santo -felicidades a todos los tocayos- rezando ante la Patrona a la que los pétalos iluminaron aún más.

Y si de emociones les he hablado, una de las más intensas, la de quienes llevaban a los peques de la casa por primera vez a la procesión. Elena Fernández lo hacía con su hijo Juan Luis, de apenas tres meses: «se lo contaré cuando sea mayor». Y se emocionará, seguro.