El Cabildo electoral de la cofradía de la Alhambra solo tendrá un candidato La candidatura de David Pastor, tras un proceso de evaluación y conforme a las disposiciones pastorales pertinentes, no ha sido autorizada. La decisión, adoptada esta mañana por el Arzobispado de Granada, surge tras un cuidadoso discernimiento pastoral.

Álvaro de la Torre Araus Granada Viernes, 17 de octubre 2025, 15:04 | Actualizado 15:56h. Comenta Compartir

En la noche de hoy, la cofradía de la Alhambra celebrará su cabildo electoral. Finalmente, solo habrá un candidato para optar al cargo de hermano mayor: Roberto Martín. La decisión, adoptada esta mañana por el Arzobispado de Granada, surge tras un cuidadoso discernimiento pastoral. Las autoridades eclesiásticas han tomado en consideración los criterios establecidos por los obispos del sur de España en relación con el ejercicio de cargos de gobierno en hermandades y cofradías. Estos principios están alineados con el código de derecho canónico, donde se establece la autoridad del ordinario del lugar en lo referente a la designación de estos roles.

La candidatura de David Pastor, tras un proceso de evaluación y conforme a las disposiciones pastorales pertinentes, no ha sido autorizada. «Tras el oportuno discernimiento pastoral y atendiendo a los criterios establecidos por los Obispos del Sur de España para el ejercicio de cargos de gobierno en hermandades y cofradías…. así como lo dispuesto en el Código de Derecho Canónico (cc 317), en lo referente a la autoridad del Ordinario del lugar para el nombramiento de este cargo, no se considera conveniente autorizar la candidatura de D. David Pastor Torrents al cargo de hermano mayor de la citada cofradía». Esta decisión ha sido comunicada de manera oficial y está fundamentada en consideraciones pastorales que buscan preservar la unidad y espiritualidad de la cofradía.

El deseo de las autoridades es garantizar una vida cofrade que esté en comunión con los valores de la Iglesia y que, por ende, fomente el bien espiritual de todos sus miembros. En el escrito remitido a la cofradía se indica que es deseo del Arzobispado que «esta comunicación sea acogida con espíritu de obediencia eclesial y sincera comunión». Este llamado a la unidad es esencial, dado que la convivencia y el compromiso fraternal son pilares fundamentales de la comunidad cofrade. A través de esta exhortación, se invita a todos los hermanos a mantener fieles a sus principios, siempre alineados con el evangelio y el deseo de servir a la comunidad.

Todos los procesos se han cumplido en tiempo y forma; sin embargo la resolución ha llegado esta mañana a pocas horas del cabildo pues la mayoria de los firmantes han tenido obligaciones pastorales fuera de Granada. Lo que ha dilitado la decisión final. Desde la cofradía de la Alhambra se espera que el desarrollo de este cabildo electoral sea fructífero y contribuya significativamente al buen funcionamiento de la hermandad. Fuentes de la hermandad han declarado a este periódico que «esta tarde todo sigue su curso con un solo candidato. Los comicios se celebrarán con la presencia de un sacerdote que garantice el proceso. Habrá opción de votar en blanco».

Ningún avance en la hermandad de los Favores

El Arzobispo de Granada suspendió, el pasado julio, el proceso electoral de la hermandad del Santísimo Cristo de los Favores y María Santísima de la Misericordia hasta nuevo aviso. José Moreno, quien ya fue Hermano Mayor entre 2016 y 2020, continúa en funciones tras la renuncia de Juan Antonio Romera. Las elecciones estaban programadas para junio, con dos candidaturas: Laura Aguilar y Norberto Navarro. Sin embargo, irregularidades denunciadas por el consiliario llevaron a la suspensión del proceso electoral previamente reactivado. Tras un nuevo análisis, el último decreto sobre esta problemática concluyó que la suspensión era necesaria para promover la unidad y la concordia entre los hermanos, instándolos a orar por la hermandad en este tiempo de incertidumbre.

En el pasado pleno general de la Real Federación, celebrado esta semana, tuvo un punto de atención del plenario la situación de la hermandad de los Favores, que requiere claridad para organizar sus actividades y actos. El pleno realizó una llamada a la autocrítica y la necesidad de cooperación entre hermandades es fundamental para avanzar en la programación y desarrollo de la Semana Santa.