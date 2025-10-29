Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rúbrica del acuerdo alcanzado con la hermandad de Nuestra Señora de la Granada y la Banda de Armilla IDEAL

La Banda de Armilla acompañará a Nuestra Señora de la Granada

En un comunicado emitido por la formación musical, se expresa el orgullo y la satisfacción de poder contribuir con sus sones a esta jornada que se prevé histórica no solo para la hermandad, sino también para todos los granadinos

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:26

Comenta

La Banda de la Asociación Musical San Isidro de Armilla ha anunciado la rúbrica del acuerdo alcanzado con la hermandad de Nuestra Señora de la ... Granada para acompañar musicalmente a la imagen de la Virgen y al Niño Jesús de los Reyes el próximo 8 de diciembre por las calles de Granada, partiendo desde la Catedral.

