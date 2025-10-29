La Banda de Armilla acompañará a Nuestra Señora de la Granada

La Banda de la Asociación Musical San Isidro de Armilla ha anunciado la rúbrica del acuerdo alcanzado con la hermandad de Nuestra Señora de la ... Granada para acompañar musicalmente a la imagen de la Virgen y al Niño Jesús de los Reyes el próximo 8 de diciembre por las calles de Granada, partiendo desde la Catedral.

En un comunicado emitido por la formación musical, se expresa el orgullo y la satisfacción de poder contribuir con sus sones a esta jornada que se prevé histórica no solo para la hermandad, sino también para todos los granadinos. «Es un honor ser parte de la celebración de esta nueva devoción que nace en nuestra ciudad y de acompañar a la Sagrada Imagen en su recorrido», indican desde la banda.

Cabe destacar que Granada cuenta con una nueva hermandad dedicada a la gloria, reconocida como la Hermandad del Santo Rosario de Nuestra Señora de la Granada y Niño Jesús de los Reyes. La erección canónica de esta hermandad se llevó a cabo en la parroquia de San Isidro Labrador, gracias a un decreto firmado por el prelado granadino, Monseñor Gil Tamayo. Esta iniciativa tuvo sus orígenes en 2012, cuando un grupo de jóvenes, muchos de ellos cofrades, decidieron revitalizar la devoción hacia la Virgen de la Granada.

La Sagrada Imagen de Nuestra Señora de la Granada, obra del reconocido escultor granadino Alberto Fernández Barrilao, presidirá la próxima vigilia de la Solemnidad de la Inmaculada el 7 de diciembre en la Catedral, según lo establecido por la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada. Hasta ahora, la imagen solo había recibido culto interno en la parroquia de San Isidro Labrador desde su bendición, llevada a cabo el 21 de abril de 2018, por el arzobispo emérito Mons. Francisco Javier Martínez Fernández. La hermandad trabaja para que cortejo y el paso salgan y lleguen a la parroquia. La Junta de Gobierno de la hermandad del Santo Rosario de Nuestra Señora de la Granada y Niño Jesús de los Reyes, reunida en sesión extraordinaria el pasado 8 de Octubre de 2025, designó a Jesús Alabarce González junto a su equipo de auxiliares como capataz al frente de la cuadrilla de costaleros

Con este acuerdo, la Banda de la Asociación Musical San Isidro de Armilla reafirma su compromiso de promover y contribuir a la cultura y tradiciones de Granada, y espera con ansias el evento de diciembre que reunirá a la comunidad en torno a la fe y la música.