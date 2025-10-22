El Arzobispo nombra una gestora en la hermandad de los Favores

Álvaro de la Torre Araus Granada Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:26 | Actualizado 18:38h. Comenta Compartir

La cofradía de los Favores ha entrado en una nueva etapa tras la designación de Miguel Ángel Peláez Hinojosa como Comisario Episcopal por parte del arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo. Esta decisión se produce en un contexto en el cual la cofradía requiere una reestructuración y normalización administrativa después de la dimisión de su anterior junta de gobierno y la cancelación del Cabildo de elecciones. La figura del Comisario Episcopal es fundamental en este proceso, ya que asume el control temporal de la hermandad con el objetivo de guiarla hacia un camino de estabilidad.

Miguel Ángel Peláez Hinojosa, quien cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de cofradías, especialmente como Hermano Mayor de la Cofradía de La Lanzada, ha expresado su compromiso con la comunidad. En una carta dirigida a los hermanos, Peláez enfatiza su dedicación para restablecer la normalidad dentro de la cofradía en el menor tiempo posible, destacando la importancia que esta corporación nazarena tiene en la ciudad de Granada.

El nuevo Comisario ha manifestado su intención de mantener una comunicación fluida y directa con los miembros de la hermandad, estableciendo que todas las comunicaciones oficiales se realizarán exclusivamente a través de los canales adecuados, como el correo electrónico o WhatsApp. Esta medida busca asegurar que la información llegue de manera clara y precisa a los hermanos, evitando confusiones que puedan surgir por publicaciones en redes sociales.

Además, Peláez ha subrayado su interés y preocupación por el bienestar de los hermanos, reconociendo que son ellos quienes deben ser informados adecuadamente sobre los asuntos de la cofradía. Esta postura refleja un liderazgo comprometido con la transparencia y la inclusividad, elementos vitales para mantener la cohesión y el espíritu de la hermandad tras la situación vivida

Suspensión electoral

El Arzobispo de Granada suspendió, el pasado julio, el proceso electoral de la hermandad del Santísimo Cristo de los Favores y María Santísima de la Misericordia. José Moreno, quien ya fue Hermano Mayor entre 2016 y 2020, ha ejercido estas funciones tras la renuncia de Juan Antonio Romera. Las elecciones estaban programadas para junio, con dos candidaturas: Laura Aguilar y Norberto Navarro. Sin embargo, irregularidades denunciadas por el consiliario llevaron a la suspensión del proceso electoral previamente reactivado. Tras un nuevo análisis, el último decreto sobre esta problemática concluyó que la suspensión era necesaria para promover la unidad y la concordia entre los hermanos, instándolos a orar por la hermandad en este tiempo de incertidumbre lo que finalmente ha llevado a imponer una gestora para normalizar la vida interna de la cofradía.