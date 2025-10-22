Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Señor de los Favores el pasado Viernes Santo IDEAL

El Arzobispo nombra una gestora en la hermandad de los Favores

José María Gil Tamayo designa a Ángel Peláez Hinojosa como Comisario Episcopal de la corporación del Viernes Santo

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:26

Comenta

La cofradía de los Favores ha entrado en una nueva etapa tras la designación de Miguel Ángel Peláez Hinojosa como Comisario Episcopal por parte del arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo. Esta decisión se produce en un contexto en el cual la cofradía requiere una reestructuración y normalización administrativa después de la dimisión de su anterior junta de gobierno y la cancelación del Cabildo de elecciones. La figura del Comisario Episcopal es fundamental en este proceso, ya que asume el control temporal de la hermandad con el objetivo de guiarla hacia un camino de estabilidad.

Miguel Ángel Peláez Hinojosa, quien cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de cofradías, especialmente como Hermano Mayor de la Cofradía de La Lanzada, ha expresado su compromiso con la comunidad. En una carta dirigida a los hermanos, Peláez enfatiza su dedicación para restablecer la normalidad dentro de la cofradía en el menor tiempo posible, destacando la importancia que esta corporación nazarena tiene en la ciudad de Granada.

El nuevo Comisario ha manifestado su intención de mantener una comunicación fluida y directa con los miembros de la hermandad, estableciendo que todas las comunicaciones oficiales se realizarán exclusivamente a través de los canales adecuados, como el correo electrónico o WhatsApp. Esta medida busca asegurar que la información llegue de manera clara y precisa a los hermanos, evitando confusiones que puedan surgir por publicaciones en redes sociales.

Además, Peláez ha subrayado su interés y preocupación por el bienestar de los hermanos, reconociendo que son ellos quienes deben ser informados adecuadamente sobre los asuntos de la cofradía. Esta postura refleja un liderazgo comprometido con la transparencia y la inclusividad, elementos vitales para mantener la cohesión y el espíritu de la hermandad tras la situación vivida

Suspensión electoral

El Arzobispo de Granada suspendió, el pasado julio, el proceso electoral de la hermandad del Santísimo Cristo de los Favores y María Santísima de la Misericordia. José Moreno, quien ya fue Hermano Mayor entre 2016 y 2020, ha ejercido estas funciones tras la renuncia de Juan Antonio Romera. Las elecciones estaban programadas para junio, con dos candidaturas: Laura Aguilar y Norberto Navarro. Sin embargo, irregularidades denunciadas por el consiliario llevaron a la suspensión del proceso electoral previamente reactivado. Tras un nuevo análisis, el último decreto sobre esta problemática concluyó que la suspensión era necesaria para promover la unidad y la concordia entre los hermanos, instándolos a orar por la hermandad en este tiempo de incertidumbre lo que finalmente ha llevado a imponer una gestora para normalizar la vida interna de la cofradía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  2. 2 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  3. 3 La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes»
  4. 4

    Vandalismo en el pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»
  5. 5 «La operación más profunda» contra la droga en Granada: 35 detenidos y un valor de cuatro millones de euros
  6. 6 Diputación creará la primera residencia de estudiantes de Granada a 300 euros la habitación
  7. 7 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  8. 8 El pueblo de Granada lleno de inquietantes mensajes por Halloween: «No cerréis los ojos, estoy más cerca que nunca»
  9. 9 Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital
  10. 10 La fecha en la que los pensionistas van a cobrar la paga extra de Navidad y las cuantías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Arzobispo nombra una gestora en la hermandad de los Favores

El Arzobispo nombra una gestora en la hermandad de los Favores