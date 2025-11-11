Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Falleció José Luis Mariscal Megías, quien fuera hermano mayor de la hermandad del Santísimo Cristo del Consuelo y María Santísima del Sacromonte IDEAL
Obituario

Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios

Mariscal pertenecía a esa generación que, en los primeros años del movimiento costalero, levantó hermandades con trabajo y corazón. A pie de calle, detrás del mostrador, en el trato diario, desde sus comercios en Plaza del Carmen, la Alcaicería y Bib-Rambla, fue creando puentes, amistades, gratitudes y afectos.

Álvaro de la Torre Araus

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:26

Comenta

La Granada cofrade permanece desde ayer envuelta en silencio, ese silencio hondo que sólo conocen las hermandades cuando se marcha uno de los suyos. Falleció ... José Luis Mariscal Megías, Pelín; quien fuera hermano mayor de la hermandad del Santísimo Cristo del Consuelo y María Santísima del Sacromonte desde 1986 a 1995. Tenía 78 años. Se apaga una voz reconocible, un modo de hacer, una manera de querer a su cofradía sin aspavientos y con la constancia de lo verdadero.

