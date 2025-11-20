Encarni Cárdenas es médica especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatológica en el Clínico. Responde a IDEAL con el objetivo de derribar mitos y despejar dudas ... sobre uno de los temas sanitarios más candentes hoy: las lesiones deportivas.

–El deporte está de moda. Los traumatólogos no daréis a basto últimamente...

–La verdad es que sí, el deporte se ha puesto de moda principalmente porque la gente quiere cuidarse y porque aporta muchísimos beneficios para la salud. A raíz de este aumento de la población realizando deporte, se han incrementado las lesiones deportivas de forma bastante importante.

–¿Qué lesiones veis con más frecuencia en la consulta?

–Con más frecuencia se están afectando articulaciones como el hombro, la rodilla o el codo. A nivel de la rodilla, por ejemplo, es muy frecuente la lesión cartilaginosa, la de los meniscos y ligamentaria. Sobre todo vienen desencadenadas por el deporte de impacto. Deporte de impacto que hay gente que previamente no había practicado y están empezando ahora y el deporte de pivotaje, como el fútbol, que está generando lesiones en el ligamento. También ha aumentado de forma drástica. A nivel del hombro, estamos viendo bastante patología en los tendones por la realización de ejercicio con mucho peso, como por ejemplo en el CrossFit, que es un ejercicio exigente que está generando alguna patología. De hecho, hemos visto incluso arrancamiento de tendones de bíceps distales a nivel del codo e incluso hemos tenido que operar algún pectoral mayor que se ha arrancado al realizar ese tipo de deporte.

–¿El CrossFit es para todas las edades o hay que tener cuidado?

–El CrossFit depende de quién lo realice y cómo lo realice. Realmente lo puede hacer todo el mundo. Si una persona no tiene una preparación y una condición física adecuada, primero lo que tiene que hacer es un fortalecimiento progresivo antes de empezar a hacer un ejercicio tan exigente. Pero si un paciente ya tiene buena condición, claro que puede.

–¿Cuáles son los errores más habituales que cometemos a la hora de realizar una actividad física?

–La principal es no calentar previamente. Antes de comenzar a hacer deporte es muy importante trabajar la movilidad de la articulación y ser consciente de dónde partimos antes de realizarlo. Si nunca hemos practicado una actividad deportiva, tenemos que conocernos e ir de menos a más. Ser conscientes de si tenemos alguna dolencia para evitar algún tipo de ejercicio en concreto y siempre tener un objetivo individualizado y ser conscientes de ello. Y, si podemos, realizar el deporte de forma asesorada para hacer una buena ejecución e intentar evitar lesiones.

–¿Hay algún ejercicio concreto que nos prevenga de lesiones?

–No existe ningún ejercicio que realmente nos pueda ayudar a prevenir lesiones. Lo que sí es muy importante es la tonificación y el fortalecimiento progresivo para poder ir poco a poco avanzando en dificultad en el ejercicio. Como hemos dicho, el deporte de impacto es más lesivo y lo ideal es ganar la musculatura a nivel de la rodilla. También es bueno fortalecer el cuádriceps principalmente realizar ejercicios de fuerza con la bicicleta. En cuanto al hombro, por ejemplo, es muy importante la movilidad y fortalecer los músculos del manguito de los rotadores.

–El famoso manguito, su lesión es una plaga...

–La articulación del hombro es la más móvil de todo nuestro organismo. Por ese motivo es la que más frecuentemente puede sufrir luxaciones. La patología del manguito rotador es una patología muy frecuente a partir de los 40 años. Son cuatro tendones los que lo forman, principalmente, y con el uso se van deteriorando. Y como recientemente se está aumentando el deporte de fuerza a nivel del hombro, todo esto puede estar conllevando a que empiece a aparecer tendinopatías crónicas o llegar incluso a las roturas, que también pueden suceder por un traumatismo.

–¿Pero un problema en el manguito se puede solucionar?

–Son lesiones que fluctúan. Para que podamos intentar mejorar las tendinopatías crónicas es muy importante hacer ejercicios de fortalecimiento. También el tratamiento de fisioterapia. Y hay que evitar todo aquello que nos está desencadenando el dolor y el ejercicio sub-máximo, que es cuando podemos tener más complicaciones.

–La rodilla también da la lata...

–Se relaciona con el deporte que ejecutamos, sobre todo, con el de impacto. Correr, saltar... pueden generar daño a nivel del cartílago, y son lesiones que van a evolucionar y no van hacia atrás. Pero también podemos tener patologías en el menisco, que pueden tratarse de forma conservadora o que alguna incluso requiera de un gesto quirúrgico. Es muy importante para realizar deporte, por ejemplo, de impacto, mantenernos dentro de un rango de peso saludable. Incluso caminar puede ser impacto para la articulación de la rodilla. Por eso el control del peso es muy importante para poder prevenir lesiones venideras, sobre todo degenerativas.

–¿Es tan peligroso un esguince mal curado o es un mito?

–Las secuelas que nos va a dejar un esguince va a depender del grado que tenga. Hay veces que se dice que un esguince mal curado es que realmente ha tenido más cosas detrás. Por eso es importante identificar qué problema ha tenido y en el caso de notar una debilidad en una articulación y sensación de fallo o esguinces de repetición, quizá lo que tengamos que hacer, además de trabajar la propiocepción, es cambiar el tipo de deporte que realizamos antes de tener una lesión mayor.

–¿Cuándo tenemos que ir a un fisioterapeuta y cuándo tenemos que ir a un traumatólogo?

–Ante una lesión deportiva, de entrada, el paciente no tiene que ser valorado por un especialista en Traumatología o Cirugía Ortopédica, porque realmente la gran mayoría de ellas van a mejorar con un tratamiento de fisioterapia adecuado... con ejercicios de estiramiento, terapia física y la modificación del deporte. Pero sí que en aquella lesión en la que haya una impotencia funcional importante es en las que habrá que valorar si realmente requiere que sea necesario algún gesto quirúrgico.

–¿Recomienda el deporte a edades avanzadas?

–El deporte realmente beneficia a toda la franja de edades, incluso a la avanzada. Es muy importante porque se ha visto que lo único que aumenta la masa ósea es el deporte de fuerza y, con la edad, además de perder masa ósea, perdemos masa muscular. Y esa masa muscular, solo se puede recuperar trabajándola. Por lo tanto, el deporte de fuerza guiado es muy importante y se recomienda a todas las edades.

–Por tanto, no nos queda otra que seguir moviéndonos...

–Aunque hayan aumentado las lesiones deportivas, realmente no han crecido tanto como el beneficio que está aportando a las personas que lo están realizando. Yo animo a todos lo que nos leen a que practiquen deporte, que lo hagan de forma consciente y asesorado, porque realmente van a mejorar mucho, tanto en su condición física, con en su día a día y en el futuro.