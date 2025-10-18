El Real Jaén vivirá en Puente Genil una batalla por los puestos de privilegio de la tabla

Quedan pocas escuadras invictas en el Grupo IV de Segunda Federación. Tras la disputa de las seis primeras jornadas ligueras, solamente los dos primeros clasificados ( ... CDExtremadura y La Unión Atlético) pueden presumir de no haber perdido un sólo partido. El Salerm Puente Genil, próximo rival de los blancos, era uno de ellos hasta que tropezó la pasada jornada en el feudo del Yeclano Deportivo (1-0). El duelo arrancará a partir de las 12:00 horas en el Manuel Polinario.

Los pupilos dirigidos por Álvar Cejudo ocupan la séptima posición de la tabla con nueve puntos en su casillero. Hasta su primer tropiezo habían firmado un gran arranque liguero. Con dos victorias de prestigio ante el Xerez CD (2-1) y el Recreativo de Huelva (1-2), además de tres empates consecutivos frente al UCAM Murcia (1-1), el Atlético Malagueño (0-0) y La Unión (0-0). Es uno de los conjuntos más sólidos en defensa, sólo ha recibido cuatro tantos en seis jornadas, pero le cuesta hacer gol (cinco tantos, tres de ellos en el rol de local). El Real Jaén buscará dar continuidad a su buena dinámica:quinta posición, con once puntos en su casillero.

Los pupilos dirigidos por Manolo Herrero volverán a estar acompañados en tierras cordobesas. El equipo pontanés ha cedido 300 entradas a los de la capital jienense, a un precio de 12 euros (general)y 6 (jóvenes de seis a catorce años). La Federación de Peñas, en colaboración con la peña Amigos del Real Jaén, fletará un autobús, a 15 euros sin la entrada, para no perderse en directo el choque. En la previa, el técnico iliturgitano explicó que Antonio Caballero se está ejercitando con el grupo y entrará en la convocatoria. Además, Óscar Lozano está entrando de forma progresiva, «pero no está al nivel de sus compañeros, haciendo parte del trabajo. Si todo va bien podremos contar con él la próxima semana». Pedro Fernández, baja ante los melillenses por una gripe con fiebre, está recuperado.

«Estamos encajando goles en todos los partidos. No vienen de acciones destacadas del adversario, es por errores nuestros. Cuanto expones es normal que cometas errores en el pase. El equipo quiere ser protagonista y asume riesgos. Seríamos más previsibles si jugáramos al pelotazo», añadió en su análisis. Sobre el rival, destacó que «es un campo de pequeñas dimensiones y de césped artificial. Acaban de ascender y están haciendo las cosas muy bien. Tiene argumentos y fútbol para ganar a cualquier equipo. Confiamos en hacer un buen trabajo y sacar los tres puntos, aunque por el escenario no es el mejor campo para nosotros», dijo.

Fichaje

Por otro lado, el Real Jaén CF ha firmado por dos campañas al joven atacante nacido en Costa de Marfil y con nacionalidad francesa Goh Christ Ivan Ouehi (Logoualé, 11 de marzo de 2005), que jugará cedido en el UDC Torredonjimeno, del grupo IX de la Tercera Federación, hasta final de temporada. El futbolista lleva más de una semana entrenándose con el equipo coprovinciano a las órdenes de Alfonso Soto y las buenas sensaciones ofrecidas han propiciado que el equipo de la capital haya cerrado la operación. El futbolista mide 1,84 metros y pesa 80 kilos.

El director deportivo, Manuel Chumilla, aseguró que «la prioridad es el corto plazo y contar con una plantilla competitiva, como creo que hemos hecho, para disputar con garantías la Segunda Federación, pero también es importante sondear el mercado e incorporar a jugadores que encajen y puedan ser importantes en el futuro y, si todo sale bien, incorporarlos al primer equipo». En este sentido, recordó: «Este año la secretaría técnica, por ejemplo, ha firmado un contrato a varios futbolistas que finalizaban su etapa como juvenil y se les ha cedido a conjuntos que, como el propio UDC Torredonjimeno, militan una categoría justo por debajo de nosotros».

Ouehi, por su parte, afirmó: «Estoy orgulloso de firmar por un club histórico como el Real Jaén CF porque para mí es una gran oportunidad». «Voy a trabajar muy duro en Torredonjimeno para alcanzar mi mejor forma y volver a Jaén en la segunda mitad de la temporada. Es el objetivo que me he marcado y con la ayuda de los entrenadores y de mis compañeros estoy seguro de que lo haré», añadió.

Desde que llegó a España en la temporada 2022/23, Ivan ha militado en equipos de Cataluña. Primero, en la EE Guineueta, de la Primera Catalana, en cuyo primer equipo debutó siendo todavía juvenil. De allí pasó a la FR Grama, de la Liga Nacional, pero acabó la campaña en la EF Gavá, de División de Honor, disputando siete partidos. En la 2024/25 pasó por el EE Guineueta, el CF Gavá sénior y el Collblanc Sants.