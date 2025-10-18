Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Adri Paz marcó la pasada jornada desde el punto de penalti en La Victoria. Juan Pedro Sánchez

El Real Jaén vivirá en Puente Genil una batalla por los puestos de privilegio de la tabla

El club ha fichado por dos campañas al atacante Ivan Ouehi, que jugará cedido hasta final de temporada en el UDC Torredonjimeno

José A. Gutiérrez

Jaén

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:25

Comenta

Quedan pocas escuadras invictas en el Grupo IV de Segunda Federación. Tras la disputa de las seis primeras jornadas ligueras, solamente los dos primeros clasificados ( ... CDExtremadura y La Unión Atlético) pueden presumir de no haber perdido un sólo partido. El Salerm Puente Genil, próximo rival de los blancos, era uno de ellos hasta que tropezó la pasada jornada en el feudo del Yeclano Deportivo (1-0). El duelo arrancará a partir de las 12:00 horas en el Manuel Polinario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven que ha abierto un bar en un pueblo de 493 habitantes y da hasta 50 comidas al día
  2. 2

    «Vivo en Seattle, pero Granada recarga mi energía como la ciudad más bonita del mundo»
  3. 3 La provincia de Granada se lleva el primer premio de la Lotería Nacional
  4. 4 Saiko abarrota el centro de Granada en una actuación sorpresa
  5. 5

    «Han sido veinte minutos muy intensos. Hemos pasado mucho miedo»
  6. 6 La nieve sorprende en Sierra Nevada
  7. 7 La lluvia deja una quincena de incidencias, casas anegadas y carreteras cortadas en Íllora
  8. 8

    «Poco ha sido para lo que podía haber pasado con la tormenta»
  9. 9 «¿Por qué se tienen que adaptar mis padres? También puede hacerlo la sociedad»
  10. 10 Una mujer de 64 años herida en la cabeza tras ser atropellada por el metro de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Real Jaén vivirá en Puente Genil una batalla por los puestos de privilegio de la tabla

El Real Jaén vivirá en Puente Genil una batalla por los puestos de privilegio de la tabla