El Real Jaén, a sellar su portería para sumar los tres puntos en Chapín

El estadio municipal de Chapín, en Jerez de la Frontera, acoge este domingo (a partir de las 18:00 horas)un duelo entre dos entidades ... históricas que han vivido momentos complicados en los últimos tiempos pero que han sabido salir a flote para volver a soñar con el fútbol profesional.

Los locales afrontan el encuentro con bajas importantes (seis) al igual que los jienenses. Ycon la moral reforzada tras imponerse en sus respectivos duelos de la pasada jornada. El Xerez CD venció en el feudo del Yeclano (1-3)donde nadie lo había logrado y los blancos dieron la vuelta a un marcador adverso para doblegar en La Victoria al Recreativo de Huelva (2-1).

El técnico local, Diego Galiano, tendrá que reflexionar para configurar un once de garantías y echar mano de la cantera para completar la convocatoria. Un viejo conocido de la parroquia jienense como Charaf se pierde la cita por sanción, al igual que Adri Rodríguez (centrocampista)e Ismael (medio centro). Y,por lesión, Josete (central), Ricky (lateral diestro) y Jaime López (media punta). El lateral izquierdo Chacartegui es alta y han entrado en la convocatoria Leo Vázquez (lateral izquierdo) y De la Lama (medio centro), que están entre algodones porque arrastran problemas de pubis.

«Siempre después de una victoria el trabajo, aunque es el mismo, lo haces con otro ánimo. Fue un triunfo sufrido y por eso se ha disfrutado mucho más. Espero que nos sirva para cambiar la dinámica negativa y empezar a jugar mejor, porque en los últimos partido se han generado ciertas dudas», explicó el técnico del Real Jaén, Manolo Herrero en la previa del choque.

Interrogado por las bajas, señaló que «Agus Alonso no entrena con el grupo y no llegará al encuentro». De esta forma, en principio, a la del delantero se sumarán las ausencias de los lesionados Óscar Lozano y Adri Paz.

«Los locales también cuentan con bajas importantes y numerosas. Un equipo de fútbol tiene un modelo de juego. Pero no creo que cambien su plan. Están compitiendo y jugando muy bien al fútbol. Tendremos que hacer las cosas bien para puntuar. Son dominadores en su campo, con buen juego interior y exterior, se incorporan los laterales y cuentan con múltiples recursos. Debemos volver a encontrar ese fútbol que perdimos con los malos resultados», añadió el técnico del conjunto blanco.

Son dos equipos históricos «que nos hemos encontrado muchas veces en la historia. Llevamos mucho tiempo sin hacerlo. Es un campo con gran afluencia de público y eso debe motivar a los jugadores. Ya hemos dejado estos últimos duelos en campos pequeños. En este escenario, si estamos bien, debemos desplegar nuestro fútbol». Ambos equipos se han enfrentado hasta en 62 ocasiones a lo largo de la historia entre liga, Copa del Rey y algún amistoso. El Xerez CD se ha impuesto en 21 ocasiones, el Real Jaén en 28 y 13 empates.

«Toca adaptarse a lo que requiera el encuentro en cada momento. Ahora nos está costando. El otro día ganamos porque supimos ser intensos y competir, ante un gran rival como el Recreativo de Huelva. Defendimos muy bien. Ellos solo tuvieron ocasiones de dos tiros lejanos, ninguna desde dentro del área. Hay que mantener eso y ser más sólidos a nivel defensivo. Pero siempre tenemos alguna acción en la que nos equivocamos que aprovecha el rival. Ahí toca ser más efectivos. Sobre todo en salidas de balón. Evitar esos errores. Si queremos ganar en Jerez hay que mantener la portería a cero porque ellos encajan muy poquitos. Esa es la mejor forma de ganar, recobrar la solidez defensiva. Tenemos un debe ahí en el que hay que mejorar», analizó Herrero.

Sobre Sako comentó que «nos dio el gol de la victoria, pero hay que ir despacio. Es muy joven y tiene mucho que aprender todavía. Tiene bastantes carencias a nivel táctico. Espero que vaya progresando».

Herrero reconoció que la baja de Lozano es muy sensible. «Iremos al mercado para traer a otro jugador en su posición. Esperemos que el mercado nos ofrezca esa oportunidad. El mercado de invierno es muy complicado. Pero lo intentaremos».

Adri, intervenido con éxito

Por otro lado, el club blanco informó que el centrocampista Adri Paz ha sido intervenido con éxito del menisco externo de su rodilla derecha. El futbolista, que ha sido operado por el doctor José Luis Martín Alguacil en la Clínica Vithas Granada, durmió esa misma noche (viernes) en su casa, ya que pudo abandonar el centro, por su propio pie, con la ayuda de una muleta.

Concretamente, Paz se ha sometido a una meniscectomía parcial. Una intervención cuyo objetivo era eliminar el 25% del menisco que estaba dañado.

Una opción más rápida que la sutura y que, en principio, si todo marcha bien, le permitirá estar a disposición del entrenador, Manolo Herrero, en un plazo aproximado de seis semanas.