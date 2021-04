El Real Jaén CF, en la quinta categoría nacional y a pelear por no caer a la sexta El conjunto blanco no pasó del empate en casa del CD Huétor Tájar por lo que baja un escalón debido a la reestructuración del fútbol nacional Partido entre el Huétor Tájar y el Real Jaén. / REAL jAÉN JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ JAÉN Domingo, 4 abril 2021, 17:57

Andrés Rodríguez aterrizó en el Real Jaén, de la mano de Tomás Membrado, con el conjunto blanco peleando por no descender de Segunda División B (la por entonces tercera categoría nacional) y tras el empate en el feudo del CD Huétor Tájar lo tiene, en el mejor de los casos, en la quinta categoría (la nueva 3ª RFEF) y obligado a pelear por no descender a la sexta. Linares Deportivo (con opciones de ascender a la categoría de plata) Atlético Mancha Real (campeón del Grupo IX-A), UD Ciudad de Torredonjimeno (tercero) y CDTorreperogil (cuarto), todos ellos con posibilidades de subir a 2ª RFEF están por encima del bloque de la capital jienense tras la esperpéntica gestión del jefe de la tribu blanca y alimentados con los peloteros y técnicos que ha ido dejando por el camino Rodríguez. Un ejemplo de gestión que se estudiará en el futuro.

El Real Jaén no perdió sus opciones en el Miguel Moranto. Lo hizo mucho antes. Repitiendo errores y pagando los caprichos y antojos cambiantes de su máximo accionista. La cordura, tardía, que trajo la llegada de Juan Arsenal no ha sido suficiente. Los blancos empataron a 25 puntos con un CD Huétor Vega beneficiado por el episodio del duelo disputado en La Victoria en el que no pudieron ser alienados cinco titulares, por el incumplimiento del protocolo Covid, coincidiendo con la ruptura de Rodríguez con su equipo deportivo. Una de tantas.

1 Huétor Tájar Migue García, Raúl, Miguel Quevedo, David Aguilar, Alberto López (Javi Pérez, min. 78), Esteban (Faliti, min. 88), Mario (Sergio Delgado, min. 71), Manu Daza, Joaquín Amador (Dani Carrillo, min.78), Andoni Tello y Juanje. 1 Real Jaén Ángel de la Calzada, Adrián (Piscu, min. 46), Adolfo, Rafa Navarro, Fran Moreno, Fran Hernández, Julio de Dios, Cambil (Montiel, min. 46), Charaf (Ezequiel, min. 61), Juan Carlos (Pekes, min. 46) y Carlos Fernández. GOLES 1-0, min. 12: Manu Daza, 1-1, min. 14: Carlos Fernández. árbitro: Alejandro Cruz Navarro (Colegio sevillano). Amonestó al local Joaquín, y por parte visitante a Charaf, Cambil, Fran Hernández, Rafa Navarro, Diego Barrios y Julio de Dios. INCIDENCIAS Partido correspondiente a la jornada 22, la última del subgrupo IX-A, disputado en el Miguel Moranto.

En cuanto al partido, fueron 90 minutos con fases cambiantes. El CD Huétor Tájar se fajó hasta que, entrados en el segundo round, dio por bueno el empate y apostó por dormir el duelo. En el Real Jaén de Juan Arsenal el estilo no se negocia. Pese a que el terreno de juego sea de muy reducidas dimensiones y el rival busque asfixiar la salida de balón con una presión alta. Los blancos buscaron, desde el pitido inicial, ser protagonistas mediante el esférico. El choque contaba con un ritmo alto, mucha intensidad en el juego pero ausencia de ocasiones claras de gol.

El primero en golpear fue el bloque local, aprovechando un error defensivo de la zaga jienense. Un balón largo que despejó Moreno a la frontal y Manu Daza lo alojó en la red. Respondió muy pronto el Real Jaén por mediación de Carlos Fernández, tras asistencia con rosca medida de Cambil.

En el minuto 20 Ángel de la Calzada evitó el segundo tras un lanzamiento de falta directa de Mario. Jesús Cambil buscó la escuadra con un intento lejano que pudo ser el uno a dos. Ambos equipos destilaban una lucha de alto nivel, buscando dejar los tres puntos en su faltriquera.

Camino del ecuador del primer tiempo el partido perdió algo de ritmo. El Real Jaén acusó el desgaste físico y tres jugadores (Charaf, Jesús Cambil y Fran Hernández)estaban amonestados. Juanje, con la testa y completamente libre de marca, no acertó con el marco rival. Fue la última acción del duelo antes de que los jugadores enfilaran el túnel de vestuarios.

Tres cambios

Juan Arsenal apostó por mover sus piezas tras la reanudación. Entraron Pekes, Montiel y Piscu, en sustitución de Adri, Jesús Cambil y Juan Carlos. Al Real Jaén no le valía el empate, al tener el golaveraje perdido con el CD Huétor Vega, por lo que solamente le servía la victoria en el Miguel Moranto.

Los cambios, de inicio, no tuvieron el efecto buscado. Los panciverdes dominaban el balón y con él marcaban el ritmo de un choque que estaba tornando amarillo.

Los blancos habían apostado por un fútbol algo más directo, sin resultados. El técnico de Hellín decidió dar entrada a Ezequiel en sustitución de Charaf. Media hora para el final y toda la carne en el asador.

El choque había perdido vistosidad y la calidad que destiló en el primer tiempo, fiando todo su interés a la emoción de lo mucho que había en juego. Jugadores atenazados por un rígido corsé mental, preocupados de no cometer un error que les pudiera comprometer el resultado y la clasificación.

Emoción sin ocasiones y tedio para el espectador. Además, los locales empezaron a ofrecer síntomas de que les valía el empate. Primeras pérdidas de tiempo de forma descarada.

En el minuto 73, Manuel José Moreno García 'Rizos' realizó su primer cambio. Sergio Delgado por Mario, entre las protestas visitantes por el tiempo que se tomaron en la sustitución. En una acción individual de Antonio Montiel, Carlos Fernández pudo adelantar al Real Jaén pero su disparo se marchó alto.

Como el CD Huétor Tájar renunció a jugar al fútbol, el Real Jaén dispuso de alguna que otra oportunidad. Pekes se topó con la madera del palo en su búsqueda del tanto del triunfo en el minuto 80. Fran Hernández filtró el balón entre el entramado defensivo local, pero Pekes no llegó al esférico por muy poco. Se le escapaba el partido al conjunto de la capital jienense.

El colegiado añadió cinco minutos de prolongación. Insuficientes para lo poco que se jugó en el segundo periodo. El partido finalizó con un intento lejano de Fran Hernández que no encontró la portería. Y algo más que palabras entre jugadores de ambas escuadras.

Líder del grupo por la permanencia

Reparto de puntos que deja a los locales en el grupo intermedio y al Real Jaén liderando, triste consuelo, el grupo que se formará por la permanencia. Lo hará ante los cuatro últimos clasificados del subgrupo B:CD Estepona (coeficiente de 1,11), CF Motril (1,11), Melilla CD (0,94) y CD Alhaurino (0,94). Los blancos cuentan con 1,24 de coeficiente por el 1,15 de CP Almería, el 1,05 de Loja CD y Atlético Porcuna y el 1,00 de la UD Maracena. El calendario se sorteará este lunes y al final de esta fase de la competición descenderán los cinco últimos clasificados. Aunque con Rodríguez todo es susceptible de empeorar. Y no hay que olvidar que el presidente deberá buscar dinero para pagar el desplazamiento a Melilla, cuando no lo encontró para que lo hicieran los juveniles, y aún debe abonar las dos últimas nóminas de las que solamente ha ingresado una pequeña cantidad.