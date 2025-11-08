Real Jaén contra Linares: el derbi que vuelve un lustro después

Real Jaén y Linares Deportivo tendrán esta tarde, a partir de las 17:00 horas, un ambiente de gala, de superior categoría. Jaén respira fútbol ... y más de 10.000 almas, un registro histórico en este tipo de choques, se darán cita en el coliseo jienense para vivir un enfrentamiento que llevaban esperando más de cinco años. Un clásico que siempre que se juega es un examen final.

El coliseo jienense vivirá un partido emocional en el que dos aficiones abrazarán la pasión por sus colores. El Real Jaén, tras ocho años purgando en el infierno de la quinta categoría del fútbol nacional, ha comenzado mucho mejor el curso. Seis puntos separan a ambas escuadras tras la disputa de las nueve primeras jornadas. Los blancos suman siete jornadas sin perder y los azulillos han firmado cuatro de los últimos quince.

Pero los protagonistas se han encargado de subrayar que las dinámicas y los guarismos, en este tipo de encuentros, son intrascendentes, secundarios y accidentales. Todo puede pasar en un territorio pasional.

Una prueba de fuego para dos bloques que se juegan algo más que tres puntos. Todo lo que ocurra impactará en el ánimo de dos proyectos que necesitan validarse cuanto antes para seguir creciendo en una competición tremendamente igualada.

El Real Jaén se presenta con un aura de dominio que esta tarde se pone a prueba. Yse impuso en el último derbi disputado (0-1) en Marbella.

El equipo de la capital está liderado por un Mario Martos destilando su mejor versión ofensiva y con la esperanzadora recuperación de un Óscar Lozano sumando minutos para volver a ser ese jugador franquicia que maravilló la pasada temporada. Individualidades que necesitan la brillantez de un bloque que está mostrando fisuras en las acciones a balón parado. Asignatura pendiente. Los de Manolo Herrero afrontan el derbi con la baja del delantero Pablo García, lesionado.

El Linares Deportivo, por ahora, está alejado de las expectativas creadas. Un bloque sufridor al que cada punto le cuesta un mundo.

Vuelve Isra y Lara

En el Linares Deportivo hay confianza en sacar algo positivo de esta visita. Saben los mineros que la afición da a los locales como favoritos, que ellos vienen de una mala racha mientras el Real Jaén llega crecido, pero eso no es un inconveniente para ver el vaso medio lleno.

Los de Pedro Díaz van a por los tres puntos, el empate no les vale. Tienen que reengancharse a la parte de arriba y, para eso, tienen que ganar este fin de semana, para además restarle tres puntos de diferencia a un Real Jaén que, pese a ser recién ascendido, ha empezado como un torbellino.

Para eso, Pedro Díaz se escuda en la recuperación de sus hombres sancionados y lesionados, todos están en condiciones de jugar en La Victoria. Hay dos futbolistas que estuvieron en la última visita de los mineros, en aquel 1-4 que todavía duele por tierras lagartas. Fran Lara e Isra Cano vivirán el derbi y, presumiblemente, lo harán en el once inicial.

Precisamente Isra fue uno de los goleadores del partido que enfrentó por última vez a los dos equipos y que acabó en goleada por 1-4 en La Victoria. Ese día Chendo Alarcón fue el rey en ataque. Isra no viene contando entre los más titulares, pero Pedro Díaz sabe que nadie como él va a sentir lo que significa este derbi y posiblemente le ponga de inicio para el factor anímico y el empuje.

Fran Lara debe ir al centro de la zaga, la afición lo pide. Rafael no está fino y Lara aporta esa soltura sacando el balón desde atrás, pero puede que formen los dos con Becken en una defensa de tres para mejorar la seguridad atrás y que esta vez el Linares no encaje.

Arriba la duda está si se atreve Pedro con el tridente de delanteros o sale más comedido. Parece claro que Harper y Caramelo estarán de inicio, la baza de Hugo Díaz se la puede guardar para la segunda parte, pero todo puede depender de que Talaverón esté para ser de la partida o si sus molestias le obligan a ser reserva para el final.

Habrá un ambiente de hermanamiento entre las directivas, en la grada se espera que no haya conflictos y el campo estará toda la tensión, porque el Jaén tiene una espina clavada desde aquel 1-4 y la posterior eliminación en los despachos por el play off de ascenso a Segunda B de la última temporada en la que coincidieron. Muchos linarenses se quedarán en casa viéndolo por la tele, pero 500 azulillos sí estarán en La Victoria, confiados de ver al Linares del día de la Minera, con su mejor versión, siendo un equipo dominador e incisivo a la contra, porque la pelota la va a querer el Jaén para sí. Pedro Díaz lo tiene todo previsto, solo falta que los jugadores salgan enchufados desde el minuto cero y no cometan los errores grotescos en defensa de las últimas semanas.