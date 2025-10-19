El Real Jaén se abona al empate

Segundo empate consecutivo de un Real Jaén que mantiene el pulso por los puestos de privilegio, pero al que los errores defensivos le están penalizando ... a la hora de dejar los tres puntos en su faltriquera en partidos controlados. Los de Manolo Herrero lograron sellar su portería en el primer encuentro liguero, pero desde entonces siempre han visto perforado su marco (siete tantos en seis duelos), algunos de ellos más que evitables. Puntos perdidos en una competición tremendamente igualada. Una sangría a la que hay que poner fin si se quiere presentar una candidatura sólida al ascenso. Con todo, 12 puntos en el casillero y posiciones de 'play off' de ascenso es un notable alto para un recién ascendido en un grupo plagado de 'tiburones' hambrientos de fútbol de superior categoría.

Nada más arrancar el partido, el Real Jaén presentó sus credenciales ofensivas en una acción de la sociedad, plena de calidad, forjada por Adri Paz y Mario Martos. El esférico se perdió alto.

La más clara fue para los blancos. Un centro medido de Mario Martos lo remató Agus Alonso y Benito del Valle evitó el gol.

Camino del ecuador del primer 'round' fue Adri Paz el que no precisó un disparo, a las manos de Benito, tras recuperación de Moha. Yla tercera ocasión, un remate de Mauro, tras balón centrado por Adri Paz, se perdió muy cerca del palo derecho de la portería local. Dominio de un Real Jaén que estaba firmando méritos para ir por delante en el marcador. Otro detalle a mejorar, la efectividad a la hora de hacer gol.

En el ecuador de la primera mitad, el Salerm Puente Genil consiguió sacudirse el tiránico dominio blanco. Alan mandó el esférico al lateral de la red de la portería defendida por Rabanillo, hasta ese momento un espectador privilegiado.

Los visitantes reclamaron un posible penalti en una entrada de Marcos Pérez a Mario Martos.

El duelo entró en una fase de incertidumbre. Bajó el ritmo infernal de su inicio y desaparecieron las llegadas jienenses.

Cuando todo parecía indicar que se llegaría al descanso sin goles, el Real Jaén cometió uno de esos errores garrafales que penalizan. El Puente Genil se adelantó en el marcador en el minuto 39 por mediación de una jugada plena de mala fortuna. Fue Cacho en una acción en la que no se entendieron Rabanillo y David Serrano, porque chocaron en un balón aéreo, el esférico quedó muerto y el jugador local, tras encontrarse con la pelota, acertó a alojarla en la jaula pese a que Mauro estuvo cerca de evitarlo. Tocaba remontar.

El tanto, pese a que Alberto Bernardo intentó reaccionar con un disparo que acabó en saque de esquina, afectó al orden y la moral de los visitantes. Al descanso se llegó con una acción de Adri, de falta directa, que Benito salvó.

Tres cambios en el once de Manolo Herrero para este choque. Los defensas Javi Moyano, por Curro, y Pavón, en lugar de Jesús Del Amo, y el delantero Agus Alonso en el puesto de Pablo García. Además, el marteño Antonio Caballero entró en la convocatoria tras superar su lesión. Sólo había jugado en la primera jornada de Liga. Necesita minutos para ir cogiendo ritmo.

Álvaro Cejudo y Manolo Herrero apostaron por no realizar cambios en el inicio de la segunda mitad. Alberto Bernardo logró la igualada antes de que se cumpliera el segundo minuto. Definió con total tranquilidad, por bajo, ante Benito del Valle. Una acción eléctrica que sorprendió a la defensa local. Y que repartía justicia sobre el verde artificial de Puente Genil.

El técnico local movió sus piezas. Tres cambios buscando una reacción tras el mazazo recibido. Unos movimientos que mejoraron el fútbol de los rojillos que empezaron a acosar la meta jienenses con una sucesión de balones colgados al área que no encontraron su objetivo final.

También el Puente Genil reclamó un penalti por una posible mano en el área visitante. Lo cierto es que el colegiado no influyó en el resultado.

Herrero sacó del campo a Adri Paz y Moha para que entraran Caballero y Sergio Rivera. Minuto 64 y partido abierto. Ydiez minutos más tarde Álex Maroto y Pablo García sustituyeron a Mario Martos y Agus Alonso. Los blancos habían perdido el monopolio del esférico y necesitaban revulsivos.

Pero el choque no encontró dominador y el Real Jaén no logró repetir el buen fútbol que destiló durante la primera mitad, lastrado por la apuesta de fútbol directo local.

En la recta final del duelo, muy igualado, Rabanillo detuvo un cabezazo de Marcos tras un saque de esquina. Yen el otro área, un centro medido de Antonio Caballero acabó en un cabezazo alto de Pavón. Fueron escasas las ocasiones de gol.

El colegiado concedió seis minutos de prolongación pero el resultado no se movió. Los blancos tuvieron un saque de esquina, en los últimos compases, que acabó en las manos de Benito.

Declaraciones

«En la primera parte estuvimos muy bien y, lo que es el fútbol, nos hemos ido perdiendo. En la segunda mitad marcamos pronto, creía que eso nos daría más tranquilidad pero ha sido todo lo contrario. Creo que el empate ha sido lo más justo», explicó Manolo Herrero nada más finalizar el encuentro. Ya en la rueda de prensa subrayó que «hemos sido mejores durante la primera mitad, pero nos cuesta trabajo materializar las ocasiones que tenemos. En la segunda parte hicimos lo más complicado pero nos sentimos incómodos con el fútbol directo que ha propuesto el rival. El terreno de juego, que no se ha regado en la segunda mitad, estaba muy duro. Ellos han jugado sus bazas».

Pavón, por su parte, explicó que «merecíamos un poco más. Nos hicieron su gol de la nada. El equipo ha estado muy cómodo en la primera parte. Hemos logrado resurgir en la segunda. Lo importante es sumar. No están penalizando los rivales con muy poco y nos hemos dejado puntos importantes. Hay que quedarse con que no hemos perdido», manifestó.

Antonio Caballero, que regresó tras superar su lesión, se mostró muy contento. «Estaba que me subía por las paredes. Está bien y te llegan solo una vez para hacerte gol. El equipo ha sabido superar ese mal momento, sufrir, no nos han generado mucho. El resultado ha sido justo y hay que hacerlo bueno la próxima semana en casa».

Será ante el Almería B (el sábado a partir de las 21:00 horas), un conjunto que contabiliza seis tropiezos y una sola victoria.