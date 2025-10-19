Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Adri Paz intenta un disparo durante la primera mitad. Miranda López/Real Jaén

El Real Jaén se abona al empate

El conjunto blanco firmó un punto (1-1) en su visita a Puente Genil al conceder un tanto en un error de comunicación entre Rabanillo y David Serrano

José A. Gutiérrez

Jaén

Domingo, 19 de octubre 2025, 18:16

Comenta

Segundo empate consecutivo de un Real Jaén que mantiene el pulso por los puestos de privilegio, pero al que los errores defensivos le están penalizando ... a la hora de dejar los tres puntos en su faltriquera en partidos controlados. Los de Manolo Herrero lograron sellar su portería en el primer encuentro liguero, pero desde entonces siempre han visto perforado su marco (siete tantos en seis duelos), algunos de ellos más que evitables. Puntos perdidos en una competición tremendamente igualada. Una sangría a la que hay que poner fin si se quiere presentar una candidatura sólida al ascenso. Con todo, 12 puntos en el casillero y posiciones de 'play off' de ascenso es un notable alto para un recién ascendido en un grupo plagado de 'tiburones' hambrientos de fútbol de superior categoría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  2. 2

    Encarcelan a 16 detenidos en la gran redada antidroga de la Guardia Civil de Granada
  3. 3 El joven que ha abierto un bar en un pueblo de 351 habitantes y da hasta 50 comidas al día
  4. 4 El negocio octogenario de Granada que ha enamorado a Dolce y Gabbana, los Emiratos Árabes y la ex mujer de Putin
  5. 5 Saiko abarrota el centro de Granada en una actuación sorpresa
  6. 6 La provincia de Granada se lleva el primer premio de la Lotería Nacional
  7. 7 El dueño de una fábrica de aceite de Granada puede ir a prisión por estafar a un agricultor
  8. 8

    La lista de las firmas granadinas más rentables con Naranjas Jiménez a la cabeza
  9. 9 La nieve sorprende en Sierra Nevada
  10. 10 Hipercor y Alcampo lanzan dos agresivas ofertas en aceite de oliva virgen extra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Real Jaén se abona al empate

El Real Jaén se abona al empate