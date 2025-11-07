Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fran Anera, Sebastián Moya y Juan Carlos Hidalgo. Real Jaén CF
Derbi provincial

Moya: «Este domingo habrá unos 9.000 espectadores, un récord para estos partidos»

El presidente del Real Jaén espera que ante el Linares Deportivo se viva «una fiesta, un espectáculo deportivo sin incidentes»

José A. Gutiérrez

Jaén

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:19

Comenta

Un partido con un sabor especial al que el Real Jaén llega con aura y guarismos de dominio, pero sin confianzas. Una prueba emocional y ... futbolística para dos proyectos que quieren crecer. El Linares Deportivo se está mostrando en las últimas jornadas como un bloque al que cada punto le cuesta sangre y sudor. No será un encuentro definitivo, aunque así lo sienta el aficionado. Lo cierto es que ha levantado una enorme expectación, superior a la de otros derbis.

