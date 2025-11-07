Moya: «Este domingo habrá unos 9.000 espectadores, un récord para estos partidos»

Un partido con un sabor especial al que el Real Jaén llega con aura y guarismos de dominio, pero sin confianzas. Una prueba emocional y ... futbolística para dos proyectos que quieren crecer. El Linares Deportivo se está mostrando en las últimas jornadas como un bloque al que cada punto le cuesta sangre y sudor. No será un encuentro definitivo, aunque así lo sienta el aficionado. Lo cierto es que ha levantado una enorme expectación, superior a la de otros derbis.

«Pienso que este domingo en el Nuevo La Victoria se pueden dar cita unos 9.000 espectadores. Hace cinco años que no sucede. Yhay muchas ganas en ambas ciudades», explica el presidente del Real Jaén, Sebastián Moya. Añade que «existe una zona con mil localidades para la afición visitante y ya se han vendido más de 300 localidades. Además, en otras zonas de las gradas habrá personas de Linares. Llegaremos a unas 600 en total». Y«en la capital hay mucho interés. Más de tres mil entradas, más los 4.000 abonados oro son más de 7.000 personas que irán de Jaén y los que faltan por sumarse de última hora. Creo que podemos firmar el récord de espectadores en un Real Jaén Linares».

Sebastián Moya se muestra confiado en vivir un gran espectáculo. Porque se miden «dos equipos que destilan un fútbol que al espectador le gusta y por el propio evento».

El mensaje desde la entidad de la capital jienense es no hacer caso a los números que muestran la tabla clasificatoria. «Las tendencias no dicen nada en este tipo de choques. Con el presidente del Linares lo he comentado. La igualdad es máxima. El que no cometa errores se llevará el partido. No hay favorito. Nosotros tenemos a favor el factor campo y la ayuda de la afición. Esos factores juegan a nuestro favor». Confía en vivir una «fiesta. Lo importante es disfrutar de un partido de fútbol. Un espectáculo deportivo. Espero que nadie empañe la fiesta. Que sea un partido normal».

Interrogado por el objetivo del conjunto dirigido por Manolo Herrero destaca que «las expectativas eran estar arriba. Pero somos conscientes de que somos nuevos en la categoría. No tenemos el mayor presupuesto y competimos con equipos que tienen más posibilidades. El objetivo es sumar el máximo de puntos posibles. Y ya llegará el mes de abril. No podemos pensar que seamos el máximo candidato al ascenso. Y ya veremos en abril en la situación en la que estamos. Nos gustaría estar en la lucha por algo más que mantenernos. Vivir con tranquilidad para poder llegar a metas más altas de lo previsto. Deseamos estabilidad en la categoría y después habrá tiempo de pensar en el ascenso».

La igualdad en el Grupo IV de Segunda Federación es máxima. «La semana pasada de los cinco que estábamos en los cinco primeros ninguno ganó. Eso demuestra la gran igualdad que hay. Cuatro empates y una derrota».

Partido soñado

Su partido soñado pasa por «una victoria (2-0) al descanso y conseguir los tres puntos, aunque sea por la mínima y al final. El gol se paga muy caro. Se marcan pocos goles en esta categoría porque se generan muy pocas oportunidades. Los conjuntos no cometen errores. Así, no hay más de tres o cuatro oportunidades en cada duelo».

El presidente del club blanco destaca que de estos partidos recuerda «un campo lleno o casi lleno. Una afición que se vuelca en animar a su equipo. Con una motivación especial. Además la víspera de estos partidos es distinta. Es un encuentro diferente. Se respira expectación y se está demostrando en la venta de entradas».

Sobre la campaña de abonados destacó que «estamos a menos de 50 para conseguir los 5.000. Nos hubiera gustado tener alguno más. Pero esta cifra supone más de un incremento del 50%».

Por último, destaca que el club está trabajando «en la concesión administrativa, que nos obliga a buscar opciones de inversión en el estadio. Aumentar los ingresos extraordinarios con futuros proyectos que se pondrán en marcha».