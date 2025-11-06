Mario Martos:«Se trata de un partido diferente, no sirve de mucho mirar los números»

Mario Martos es algo más que el capitán del Real Jaén. Un pelotero con clase, fundamental en el esquema de Manolo Herrero, que este curso ... ya ha superado los 200 partidos vestido de blanco y que está viviendo un gran inicio liguero con cuatro dianas, tres en Liga y una en el duelo copero ante el Eldense. Por sus botas destila gotas de una depurada técnica individual, en una temporada en la que le están respetando las lesiones. Además, es uno de esos futbolistas que puede presumir de haber vivido el derbi provincial desde ambos bandos. En la 2016-2017 defendió los colores azulillos, aunque en el bloque de la capital jienense ha estado, en diferentes etapas, más de una década.

Para el jugador jienense será «un partido muy especial». Porque «llevamos mucho tiempo sin jugarlo y seguro que se vive en las gradas un gran ambiente».

En el vestuario ya se ha hablado de la importancia de este encuentro. «Hay jugadores que no lo han disputado y no saben de la importancia que tiene ganar. Pero ya se están haciendo una idea de lo que supone para la afición», comentó.

Interrogado por sus recuerdos de los encuentros que le ha tocado vivir destacó «un partido, el año con Germán Crespo, en el que ganamos por uno a cero con un tanto de Juanca desde fuera del área».

Lo cierto es que el Real Jaén llega en una dinámica mucho más positiva que la de su rival. Los blancos contabilizan siete encuentros sin perder y se han acomodado en la zona de privilegio de la tabla clasificatoria. Por su parte el Linares Deportivo únicamente ha sumado un punto en las cuatro últimas jornadas. «Es un encuentro diferente, no sirve de mucho mirar esos números. Además, la competición está muy igualada. Un ejemplo lo tenemos en lo que sucedió el día ante el Almería B, un rival al que nos costó mucho ganar». Martos añade que el equipo «está recogiendo los frutos de un buen trabajo. Nos costó adaptarnos a la categoría pero sabíamos que teníamos un gran plantel». Con todo, «hay mucho margen de mejora. Nuestra asignatura pendiente son los goles encajados». Los de la capital jienense han recibido gol en sus últimos ocho duelos, todos salvo en su debut en casa del Lorca. Un dato que sorprende, porque los equipos del iliturgitano Manolo Herrero se caracterizan por su sobriedad defensiva. «El entrenador hace mucho hincapié en esta asignatura pendiente, pero nos está costando».

Gran parte de los problemas defensivos del Real Jaén se localizan en las acciones a balón parado. «Hay muchos conjuntos que tienen en las jugadas de estrategia su punto fuerte y nosotros tenemos que mejorar ahí».

Del rival, Mario subraya que «cuentan con un plantel como para pelear por los puestos altos de la tabla. Además, todos las escuadras acaban teniendo rachas negativas. No podemos pensar en que su situación nos facilitará las cosas en el verde».

Partido a partido

El capitán blanco sigue apostando «por la permanencia como objetivo. Somos un recién ascendido. Debemos pensar en la salvación y luego mostrar ambición. Ir partido a partido».

La plantilla del Real Jaén está trabajando «en su totalidad, a excepción de Pablo que es el único que se ejercita al margen del grupo». La plantilla se ejercitará este jueves, viernes y sábado pensando en el partido del domingo a partir de las 17:00 horas en el coliseo blanco. «La gente te transmite por la calle que tiene ganas de derbi. Llevan mucho tiempo esperando. Te paran por la calle y te hablan de fútbol. Es una experiencia que te hace sentir futbolista de superior categoría».

Mario Martos está viviendo un gran inicio de curso. «El curso pasado las lesiones me lastraron y no me dejaron explotar todo el fútbol que llevo dentro». Es un referente ofensivo, pero no se marca una cifra concreta. «Nunca lo hago, prefiero disfrutar con los goles que lleguen».

Si marca lo celebrará «como siempre, sin nada especial. Mi celebración siempre va dirigida a mi sobrina que es la que más se lo merece». Y a la sufrida afición blanca le pide «que sigan apoyándonos como hasta ahora. Es un orgullo que en todos los encuentros se den cita aficionados del Real Jaén».