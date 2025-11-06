Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mario Martos, izquierda, celebra con sus compañeros un tanto. Juan Pedro Sánchez

Mario Martos:«Se trata de un partido diferente, no sirve de mucho mirar los números»

El capitán del Real Jaén está destilando su mejor fútbol en este inicio liguero, con cuatro dianas y convertido en el referente ofensivo

José A. Gutiérrez

Jaén

Jueves, 6 de noviembre 2025, 21:35

Comenta

Mario Martos es algo más que el capitán del Real Jaén. Un pelotero con clase, fundamental en el esquema de Manolo Herrero, que este curso ... ya ha superado los 200 partidos vestido de blanco y que está viviendo un gran inicio liguero con cuatro dianas, tres en Liga y una en el duelo copero ante el Eldense. Por sus botas destila gotas de una depurada técnica individual, en una temporada en la que le están respetando las lesiones. Además, es uno de esos futbolistas que puede presumir de haber vivido el derbi provincial desde ambos bandos. En la 2016-2017 defendió los colores azulillos, aunque en el bloque de la capital jienense ha estado, en diferentes etapas, más de una década.

