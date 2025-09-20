Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sako y Manu López celebran uno de los tantos firmados ante el Granada CF. Juan Pedro Sánchez

CA Antoniano y Real Jaén buscarán en el municipal de Lebrija la llave del gol

Manolo Herrero no podrá contar con Moha ni Antonio Caballero por problemas físicos en un duelo disputado en un feudo de césped artificial

José A. Gutiérrez

Jaén

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:07

El municipal de Lebrija acoge, desde las 12:00 horas de este domingo, un duelo entre los dos únicos conjuntos del Grupo IVde Segunda Federación ... que aún no han celebrado un solo gol en estas dos primeras jornadas ligueras. Atlético Antoniano y Real Jaén miden sus fuerzas, en un feudo de reducidas dimensiones y césped artificial, con el objetivo de firmar la primera victoria del presente curso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde el autobús de un equipo de fútbo en la A-92 en Granada
  2. 2 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  3. 3 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  4. 4

    Heridos una madre y su hijo tras colisionar el patinete en el que iban con un coche en Maracena
  5. 5 El pub más friki de España está en Granada: «Desde que abrimos no para de entrar gente»
  6. 6 Publicidad de Cervezas Alhambra: Verde que te quiero verte en pelotas
  7. 7

    Los vecinos que solo pueden aparcar junto a la Alhambra
  8. 8

    El camarero que ayudó a los inquilinos en el incendio del piso de Arabial
  9. 9 El pueblo de Granada famoso gracias a sus aguas minero-medicinales, fuentes y manantiales
  10. 10 Siete heridos en el incendio de un piso de estudiantes en calle Arabial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal CA Antoniano y Real Jaén buscarán en el municipal de Lebrija la llave del gol

CA Antoniano y Real Jaén buscarán en el municipal de Lebrija la llave del gol