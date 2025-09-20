CA Antoniano y Real Jaén buscarán en el municipal de Lebrija la llave del gol

El municipal de Lebrija acoge, desde las 12:00 horas de este domingo, un duelo entre los dos únicos conjuntos del Grupo IVde Segunda Federación ... que aún no han celebrado un solo gol en estas dos primeras jornadas ligueras. Atlético Antoniano y Real Jaén miden sus fuerzas, en un feudo de reducidas dimensiones y césped artificial, con el objetivo de firmar la primera victoria del presente curso.

El encuentro, dirigido por Héctor Bouzas Laconti, será una oportunidad para que los blancos refrenden en la competición liguera las buenas sensaciones destiladas esta semana en el amistoso disputado en el Nuevo La Victoria. Los pupilos dirigidos por Manolo Herrero doblegaron al Granada CF (Segunda División) firmando tres tantos en la segunda mitad. «Una victoria que nos debe servir para coger confianza y demostrarnos que somos un buen equipo cuando hacemos las cosas bien», el técnico iliturgitano añadió que están «preparados para ganar a cualquier rival». Yes el momento de demostrarlo.

Ambas escuadras llegan este choque con un sólo punto en el casillero. Los locales con cero tantos y dos encajados, empataron a cero en su debut liguero ante La Unión Atlético y cayeron en casa del Xerez CD (2-0). Mientras, los de la capital jienense firmaron un empate a cero en el feudo del Lorca Deportiva y cayeron derrotados en casa la pasada jornada ante el Extremadura (0-1). Resultados que aumentan el valor de estos tres puntos en juego.

Echando un vistazo a la enfermería blanca, Moha ha comenzado a ejercitarse con el grupo, aunque Herrero es partidario de no forzar su regreso pensando en el duelo ante el Xerez. Además, Antonio Caballero será una baja muy importante en el centro del campo por sus problemas físicos. Estará fuera de la disciplina blanca aproximadamente un par de semanas.

Para Herrero será «clave» que su equipo logre adaptarse a las especiales condiciones del terreno de juego. «Un escenario en el que nos cuesta desarrollar nuestro fútbol».

Calles de blanco y morado

Por otro lado, el Consejo del Patronato Municipal de Cultura ha aprobado la propuesta de nominación de calles y espacios públicos, destacando en el marco de la conmemoración del I Centenario del Real Jaén, nominar una serie de calles y espacios en el entorno del Nuevo Estadio Municipal de La Victoria con nombres significativos en la historia del club.

María Espejo, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jaén, ha señalado que «desde el Ayuntamiento hemos apoyado desde el primer momento esta iniciativa que parte del propio Real Jaén porque nos parece muy acertada y más aún teniendo en cuenta la conmemoración del club, y por ello hemos llevado a cabo a tramitar el expediente tal y como nos lo ha propuesto el propio Real Jaén».

La concejal de Cultura ha añadido que «hacemos así desde el Ayuntamiento en plena colaboración con el Real Jaén, un reconocimiento a la historia del club, a sus jugadores y los aficionados».

La propuesta aprobada en el Consejo del Patronato Municipal de Cultura propone el nombre de 'Paseo de la Victoria' al paseo de acceso al Estadio y que se ubica frente a la fachada principal; 'Calle de la Sociedad Olímpica Jienense', nombre que tuvo el club entre 1929 y 1947; 'Calle de los Periodistas Deportivos', como reconocimiento a un gremio que siempre ha estado con el club; 'Plaza de la Afición', donde se homenajea a toda la afición del Real Jaén que ha acompañado al club en sus 102 años de historia.

Por último, se ubicará en el futuro 'Paseo de la Victoria' una galería de las Estrellas donde se instalarán placas conmemorativas que rindan homenaje a los diferentes jugadores del club a lo largo de estos años.