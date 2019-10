Real Jaén Doctor Jekyll en casa y señor Hyde fuera El conjunto jienense ha marcado 16 tantos en casa y solamente cinco fuera / IDEAL El presidente de la entidad blanca sugiere a sus aficionados que no viajen fuera «para que no se crezcan los rivales y no meterles dinero» El Real Jaén lo ha ganado todo en La Victoria y solamente ha sumado cinco puntos como visitante JOSÉ A. GUTIÉRREZ Martes, 15 octubre 2019, 01:41

Como ese científico, Jekyll, que creó una poción con la capacidad de separar la parte más humana del lado más maléfico de una persona, para al beberla convertirse en Edward Hyde, un criminal capaz de cualquier atrocidad, el Real Jaén presenta dos caras en este arranque liguero. En el coliseo blanco lo ha ganado todo, como Torredonjimeno y Linares Deportivo, con 12 puntos en cuatro duelos y 16 tantos a su favor y solamente dos encajados. Pero cuando le toca asumir el rol de visitante los guarismos tornan a gris oscuro: cinco puntos en cuatro partidos, con cinco goles a favor y cuatro en contra, el octavo equipo en esta hipotética clasificación.

Con todo, no hay que olvidar que este Real Jaén sigue mejorando los guarismos del pasado curso liguero. Aquel equipo fue capaz de aprender de algunas de sus debilidades para convertirlas en fortalezas. Y acabó líder del Grupo IX.

Porque del partido del domingo hay que realizar varias lecturas. No se pueden fallar tantas ocasiones y además regalar dos balones en el último parpadeo del duelo para acabar encajando dos goles. Por todo esto el Real Jaén no sumó un punto en el Miguel Moranto, acabó regalando dos.

Además, en el seno de la plantilla hay malestar por la gestión de las redes del club blanco durante los últimos días. En referencia a un tuit, que pretendía ser jocoso, en el que se comentaba la destitución del hasta ese momento técnico del Huétor Tájar.

Con todo, no hubo representantes de la entidad jienense en el Miguel Moranto en señal de protesta. «La directiva del Real Jaén no asiste al encuentro disputado en el campo del Huétor Tájar ante la beligerancia de su presidente. No dejar retransmitir el encuentro en directo beneficiando a sus socios que podían ver gratis el partido de vuelta». Señalaron en un atípico comunicado de prensa. Añadían: «Señor Luis Daza Ruiz, no somos una puta peña, como usted ha celebrado al terminar el partido», en referencia al presidente de la entidad granadina. También le acusan, al máximo representante del Huétor Tájar, de «estar increpando al portero del Real Jaén desde detrás de la portería». Aunque el presidente de la entidad jienense ayer desmintiera que existiera malestar con los responsables del Huétor Tájar y explicaba su ausencia, y la de su directiva, por problemas de agenda.

Por otro lado, Andrés Rodríguez sugirió ayer en los micrófonos de La Jugada de Jaén en Canal Sur Radio que la afición del Real Jaén no se desplace para acompañar a su equipo. «No hace falta ir tanto a animar al equipo fuera de casa porque se crecen los rivales. Además, estamos metiendo dinero a los equipos contrarios».

Fichajes

Por su parte, el técnico del Real Jaén mantiene el discurso que desarrolló la pasada semana en la rueda de prensa previa al partido ante el Huétor Tájar. «Sin tener a un nueve puro, el equipo genera. Se han producido múltiples ocasiones de gol durante los 90 minutos». No hacen falta refuerzos ni para la línea defensiva, ni para la ofensiva. Alberto González es de los que prefiere ver el vaso medio lleno. «La juventud nos ha jugado una mala pasada y nos hemos relajado al final. Pero aprenderemos de esto y creceremos. No me planteo fichajes por cinco minutos malos».

Por otro lado, el conjunto blanco disputa su próximo compromiso liguero este domingo a partir de las 18:30 horas en el Nuevo La Victoria ante el Atlético Malagueño. El encuentro ha sido declarado medio día del club, por lo que los abonados deberán pasar por taquilla.