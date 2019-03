Los 5 sorteos de esta semana para El Club On+ de IDEAL: deporte, cine, cena y comparsas Solamente hay que acceder y pulsar sobre el botón 'Participar' R. I. Miércoles, 27 marzo 2019, 14:50

Una semana más El Club On+ pone al día los sorteos con los que quiere premiar la fidelidad de los suscriptores de IDEAL On+. En esta ocasión llega con una atractiva propuesta que incluye ocio, deporte y gastronomía. Recuerde que participar es tan sencillo como acceder al sorteo deseado y pulsar sobre el botón 'Participar'. No tiene que hacer nada más. Ésta es una de las ventajas de ser nuestro suscriptor.

¡Vayamos al grano! A continuación le dejamos una relación de los cinco sorteos más interesantes para esta semana. Puede participar en el que desee, o en todos. No hay límite pero eso sí, cruce los dedos porque la suerte le puede sonreír esta vez.

1. Sorteo Entradas Dobles | Espectáculo Noche de Comparsas

Un año más, llega al Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada el evento 'Noche de Comparsas', una oportunidad única para disfrutar en la ciudad del primer premio de comparsas del COAC, 'Los Carnívales' de Martínez Ares y la exitosa comparsa 'Los Luceros' de Ángel Subiela, cuarto premio en el concurso de 2019. Por ser suscriptor de IDEAL on+, puedes participar en una de las dos entradas dobles que se sortean.

2. Sorteo Entradas | Covirán Granada - Iberojet Palma

El Covirán Granada necesita volver a la senda de la victoria, por ese motivo el próximo 6 de Abril a las 18:30 frente al Iberojet Palma, tiene una nueva oportunidad ante su afición para ganar. El equipo te necesita, así que por ser suscriptor de IDEAL on+, puedes participar en una de las dos entradas dobles que se sortean.

3. Sorteo Entradas dobles | Partido Granada CF - Málaga (en el palco)

El derbi entre las capitales andaluzas es uno de los partidos con más encanto de la Segunda División de fútbol. El próximo domingo, 6 de Abril, a las 18:00 horas, en el nuevo estadio de Los Cármenes, el equipo se juega seguir luchando por el acceso directo a Primera División. No pierdas la ocasión de seguir a tu equipo desde la mejor zona del estadio. Por ser suscriptor IDEAL ON+, tienes la oportunidad de participar en el sorteo de una de las entradas dobles en el palco para este gran partido.

4. Sorteo Entradas Dobles | Cines MEGARAMA

Por ser suscriptor de on+ podrás participar en el Sorteo de Entradas Dobles para ir a ver tu película preferida a los Cines MEGARAMA de Neptuno en Granada. No dejes escapar esta oportunidad. Por ser suscriptor de IDEAL on+, puedes participar en una de las dos entradas dobles que se sortean.

5. Sorteo Menú para 2 | Restaurante Mirador de Sierra Nevada

Busca un acompañante para disfrutar de un magnífico menú para dos en el Restaurante Mirador de Sierra Nevada. El menú está compuesto de 1 entrante + 2 platos + 2 postres + 2 bebidas. Sólo por ser suscriptor de IDEAL ON+, tienes la oportunidad de participar en este sorteo.