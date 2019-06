DEL 24 AL 30 DE JUNIO Los sorteos de On+ abren el verano a lo grande El Club On+ permite participar a sus suscriptores accediendo a el área personal o pulsando sobre el botón de 'Participar' IDEAL.ES Miércoles, 26 junio 2019, 10:40

Ya llega el verano y desde el Club On+ queremos ofrecerte la mejor selección de sorteos para que disfrutes de tu tiempo libre. On+ pone a tu disposición una variedad de opciones para que participes y puedas optar a ser el ganador del sorteo que desees. En los sorteos de esta semana podrás:

Te recordamos que la forma de participar en nuestros sorteos es muy sencilla: únicamente tienes que acceder al sorteo o a los sorteos que más te gusten y pinchar sobre el botón 'Participar'. Ésta es una de las numerosas ventajas que tiene ser suscriptor de nuestro Club.

Aquí te dejamos las opciones de sorteo que tenemos para la última semana de junio. Puedes participar en la que más te guste o en todas, no hay límite. Esperamos que tengas mucha suerte.

1 Sorteo 1 semana de acceso a instalaciones + pack merchandising | BE ONE

El gimnasio Be One Granada es uno de los más reconocidos y populares de la provincia con variedad de espacios dedicados tanto al ocio como al deporte: piscinas, zonas de spa/relax, cafetería, ludoteca, salas de fitness y actividades dirigidas, etc.

Ahora con el Club On+ puedes probar una nueva forma de hacer deporte. Disfruta de las instalaciones de Be One durante toda una semana y además tendrás el acceso a un lote de regalos/merchandising Be One.

2 Sorteo de entradas dobles para cine | Cines Megarama

Megarama y On+ te ofrecen el mejor cine en estos días mediante el sorteo de unas entradas dobles para ver la película que tú elijas.

Toy Story 4, Xmen: Dark Phoenix, Godzilla, Aladdin… No pierdas esta ocasión para disfrutar de una cartelera que nos trae alguno de los films más vistos de este 2019.

3 Sorteo silla de playa reclinable

En el Club On+ te ofrecemos todo lo que necesitas para que tu verano sea ideal. En esta ocasión sorteamos una silla de playa reclinable realizada en material de aluminio y tejidos textiline. La silla da la posibilidad de convertirse en tumbona y ajustarse a diferentes posiciones.

Disfruta del mayor confort en la playa o la piscina con nuestra silla reclinable.

4 Sorteo entrada doble para concierto de Piano (18 agosto) | Un piano y 200 velas por David Gómez

El pianista suizo ofrecerá el día 18 de agosto una experiencia musical única ubicada en Las Ruinas de Santa María de Cazorla (Jaén) y dedicado especialmente a los amantes de la música clásica. Una velada compuesta por sinfonías de calidad en un ambiente excepcional.

La presencia de más de 200 velas armonizará este concierto y arropará la melodía de

piano del maestro David Gómez.

