Sorteo de entradas para el espectáculo 'Music Has No Limits' en Granada

El próximo viernes 5 de octubre tendrá lugar en Granada el espectáculo 'Music Has No Limits', un concierto en el que numerosos artistas fusionarán sobre el escenario músicas en principio tan dispares como ópera, rock, house, música clásica, dance, gospel o jazz.

Si quieres conseguir una entrada doble de forma gratuita para este gran espectáculo, apto para todos los públicos, basta con darte de alta en IDEAL On+ y rellenar tus datos en el Área Personal para poder contactar contigo. Si ya eres suscriptor, únicamente debes completar el segundo paso.

Cabe destacar que la función tendrá lugar el 5 de octubre, a las 21 horas, en el Palacio de Congresos de Granada. Al participar en el concurso, da su consentimiento tácito para publicar su nombre en esta página, si es una de las personas agraciadas.

¡Suerte!

'Music Has No Limits'

¿A quién se le ocurre mezclar piezas maestras de la música clásica con funk... góspel y rap con heavy metal, sopranos cantando grandes arias de ópera con el house más actual, donde un DJ convive con un chelista clásico tocando rock? ¿Porque la música ha de tener límites y no se puede crear un nuevo show que sea único, distinto y inter-generacional.

Esta idea podría parecer extravagante si no fuera porque la compañía Music has No limits lo ha conseguido abarrotando los mejores teatros y templos de la música del mundo, desde el Lincoln Center de New York, el Bayside de Miami o el Teatro Real de Madrid. Te vas a perder este Show revelación de 2017 según la prensa internacional.