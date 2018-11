The Hole Zero, Hocus Pocus y musical de Sinatra, entre los espectáculos de este mes de noviembre

La agenda cultural de Granada para este mes de noviembre viene con descuentos gracias a Oferplan R.I. Lunes, 5 noviembre 2018, 10:59

Después del éxito internacional de The Hole y The Hole 2 y conquistar a más de un millón y medio de espectadores, la saga de The Hole llega a Granada. Descubre el origen de este universo mezcla de circo, burlesque, cabaret, música y humor de una forma muy diferente a los anteriores espectáculos. No es necesario que hayas visto The Hole ni The Hole 2 para disfrutar de The Hole Zero. Del 15 al 25 de noviembre en la carpa instalada en Plaza de Toros.

Hocus Pocus celebra su décima séptima edición como festival de magia internacional de Granada. La gala de magos internacionales del 23 noviembre contarán con Rocco Silano (USA), Shimpei (Japón), Dania (Venezuela), Germán Vilar (España-Valencia), Magic Unlimited (Holanda) Presenta: Jaime Figueroa (España-Madrid). Los más pequeños podrán disfrutar el doingo 25 de noviembre del Hocus Pocus Menudo, El sueño de un mago de verano con La Fábrica de Magia, especial Gala Aldeas Infantiles a las 12:00 horas.

Si eres fanático de Sinatra, las canciones tradicionales americanas, un amante del jazz y la música swing, o simplemente te gustan las canciones Sinatra, «My Way: El Musical» es tu espectáculo, el 23 de noviembre en el Palacio de Congresos.

Noche carnavalesca que aúna a tres de sus autores más representativos para apoyar la candidatura por el reconocimiento del Carnaval de Cádiz como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad otorgado por la UNESCO. Disfruta con los mejores temas de Martínez Ares, Selu Cossio y Tino Tovar. Carnaval Patrimonio de la Humanidad tendrá lugar el próximo 18 de noviembre.

Granada disfrutará de los Cómicos Pepe Céspedes de Comedy Central y Christian García de Granada Comedy. Salesianos Comedy es un espectáculo de 100 minutos de duración indicado para mayores de 7 años, donde toda la familia podrá disfrutar de la comedia más fresca y el montaje más innovador de los espectáculos de monologuistas de España. El próximo 10 de noviembre en el teatro del Colegio Salesianos San Juan Bosco.

El dúo musical formado por María García y Aitor Gómez nace en Albaicín (Granada) a principios del año 2017. La Tierra de los niños es el título del disco debut de Aitor & María, una primera obra auto-producida que presentarán el próximo 17 de noviembre en Taberna J&J.