Grandes espectáculos que llegan a Granada para el comienzo del curso

El mes de septiembre viene cargado de espectáculos en Granada. Consigue entradas con descuentos en Oferplan A. P. Lunes, 3 septiembre 2018, 11:31

La vuelta tras las vacaciones puede ser más llevadera con la propuesta cultural que acoge Granada durante el mes de septiembre. Teatro, conciertos, flamenco y un sinfín de eventos para comenzar la vuelta al cole y al trabajo tras las vacaciones estivales.

Para los amantes del flamenco las propuestas son variadas. El XX Encuentros Flamencos en el Palacio de los Córdova hasta el 13 de septiembre se pueden ver a artistas como La Moneta, Ana Morales o Alfonso Losa. También en septiembre el bailaor y coreógrafo granadino Agustín Barajas presenta 'A mi aire', los días 13 y 14 de septiembre en Corral del Carbón. Puedes adquirir tu entrada con descuento aquí

En cuanto a teatro encontramos 'El Castigo Sin Venganza' de la compañía granadina En La Luna Teatro. Del 8 al 12 de septiembre estarán en el Corral del Carbón. 'La Vedette. Gracias por venir y por el diamante' es una alocada comedia de enredo, que el próximo 15 de septiembre estará en el Teatro Isabel La Católica. El toque de humor viene de la mano de Los Morancos, que regresan a Granada con 'Antónimos 2', en el que recrearán los últimos éxitos musicales de su canal de Youtube. Puedes conseguir un descuento en la entrada para estos espectáculos, pinchando aquí.

Música

Las fiestas en los pueblos de la provincia ofrecen una amplia variedad de conciertos. En la Feria de Baza actuarán los raperos Ayax y Prok y Foyone el próximo 7 de septiembre. También estarán en Baza Maldita Nerea+ Aslándticos, el sábado 15 de septiembre.

Si eres de los pocos que coge las vacaciones en septiembre, no te preocupes porque en octubre la variedad de espectáculos se multiplica. Como adelanto, Music Has No Limits, en el que numerosos artistas fusionan ópera, rock, house, música clásica, dance, gospel, jazz... Un espectáculo impresionante que no te puedes perder el 5 de octubre en Granada. Mezclan piezas maestras de la música clásica con funk, góspel y rap con heavy metal, sopranos cantando grandes arias de ópera con el house más actual, donde un DJ convive con un celista clásico tocando rock. Esta idea podría parecer extravagante si no fuera porque la compañía Music has No limits lo ha conseguido abarrotando los mejores teatros y templos de la música del mundo, desde el Lincoln Center de New York, el Bayside de Miami o el Teatro Real de Madrid. En este espectáculo, la música no tiene límites.

«De agua, plata y tierra» es el nuevo espectáculo flamenco de la bailaora granadina Cristina Aguilera con la dirección de Jesús Carmona, que estará el 12 de octubre en Almuñécar.