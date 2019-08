Consigue dos entradas para el Granada-Sevilla de Liga sólo con On+ Los suscriptores del Club On+ pueden participar en estos sorteos accediendo a su área personal o pulsando en el botón de «Participar» Miércoles, 14 agosto 2019, 10:49

Aquí están de nuevo los sorteos de On+ con una variedad de buenas opciones para pasar tu tiempo libre de verano o para disfrutar de forma distinta de tus vacaciones. A continuación te detallamos cuáles son las oportunidades que tienes esta semana. Entre ellas encontrarás el debut liguero del Granada CF en los Cármenes, una cena para dos, el mejor cine o una serie de complementos para tu hogar.

La forma para participar en nuestros sorteos On es muy simple: únicamente tienes que acceder al sorteo o a los sorteos que más te gusten y pinchar sobre el botón 'Participar'. Esta es una de las grandes ventajas que tiene ser suscriptor Ideal.

Puedes participar en la opción que más te guste o en todas, no hay límite.

¡Te deseamos mucha suerte!

1 Sorteo de dos entradas para el Granada CF - Sevilla FC

El Granada CF abre su temporada liguera en los Cármenes el sábado 23 de agosto ante un potente rival como lo es el Sevilla FC. Esta jornada 2 de liga nos presenta un duelo andaluz al que los suscriptores del Club On+ tendrán la oportunidad de asistir participando el sorteo.

Un año ilusionante y lleno de nuevas caras en La Liga Santander, donde los de Diego Martínez lucharán por construir una gran temporada. El estadio de los Cármenes se viste de primer nivel y busca una afición entregada. Ahora es tu momento gracias a On+.

El Club On+ pone a tu disposición dos entradas para ver el segundo partido de Liga del Granada en los Cármenes

2 Sorteo de cubertería

¿Buscas la ocasión para renovar tus útiles de cocina pero no tienes el dinero suficiente para ello? No te preocupes, porque esta semana con el Club On+ puedes conseguir una cubertería completa de la mejor calidad y una cuidada confección.

La cubertería, presentada en un maletín especial, se compone de todos los utensilios que necesitas para tus cenas o comidas. Esta es la mejor oportunidad para mejorar tu hogar y darle un toque especial a tu cocina.

Ahora con IDEAL ON+ puedes participar en el sorteo para obtener esta cubertería.

3 Sorteo de entradas dobles para Cines Megarama

Es verano y apetece pasar una buena tarde de cine en compañía, por eso, On+ te ofrece una gran cartelera para esta semana con el siguiente sorteo.

El Rey León, Fast & Furious, Mascotas 2, Érase una vez en Hollywood… estas son sólo algunas de la selección de películas entre las que podrás elegir.

Vive el mejor cine con Megarama y On+.

Siendo suscriptor de IDEAL ON+ tienes la oportunidad de participar en el sorteo de unas entradas dobles para Cines Megarama

4 Sorteo de una cena para 2 personas en Restaurante El Coso

El Restaurante El Coso, ubicado en la plaza de toros de Granada, ofrece a sus comensales una variada carta compuesta por una cuidada cocina tradicional de carnes y pescados, con el mejor sabor y en un entorno único

Esta es la ocasión ideal para conocer «El Coso» y disfrutar de un momento especial

junto a los mejores productos de la gastronomía granadina y con la persona que tu elijas.

Con la suscripción de IDEAL ON+ te ofrecemos un sorteo de una cena para 2 personas en el Restaurante El Coso.