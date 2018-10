El Ballet Nacional Ruso llega al Palacio de Congresos con 'El lago de los cisnes'

Con un total de 45 bailarines, la compañía dirigida por Radchenko ofrecerá este magistral título con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso R.I. Lunes, 8 octubre 2018, 13:00

La gran figura del ballet ruso Serguei Radchenko vuelve a España con el Ballet Nacional Ruso que él creó en 1989 y que desde entonces recorre con éxito los cinco continentes. El domingo 14 de octubre a la 21:00 horas en el Palacio de Congresos de Granada, el Ballet Nacional Ruso ofrecerá El Lago de los Cisnes de P. I. Tchaikovsky. Con un total de 45 bailarines, la compañía dirigida por Radchenko ofrecerá este magistral título con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Palacio de Congresos, en el Teatro Isabel la Católica y redentradas.com (sin enlace).

Con la música de Piotr Tchaikovsky, el libreto de Vladimir Beghitchev y Vasili Geletzer, y la coreografía de Marius Petipa, la obra transcurre entre el amor y la magia, enlazando en sus cuadros la eterna lucha del bien y del mal. La protagonizan el príncipe Sigfrido, enamorado de Odette, joven convertida en cisne por el hechizo del malvado Von Rothbart y Odile el cisne negro e hija del brujo.

Hoy en día, el Ballet Nacional Ruso es una gran institución, con más de 50 bailarines en su plantilla con amplia experiencia, muchos de los cuales han estado con la compañía desde sus inicios. Ha realizado giras por Rusia, México, Bolivia, Argentina, Japón, Reino Unido, EE.UU., Turquía y Sudáfrica. Durante todos estos años el BNR ha sido recibido en los mejores escenarios del mundo, destacando las giras realizadas por Italia, Francia, Alemania, Holanda, Gran Bretaña, Gracia, EEUU, Japón, Korea, Singapur y Hong Kong. Bajo la atenta dirección de Sergei y Elena Radchenko, el BNR ha realizado un continuo trabajo de nuevas producciones en su repertorio, destacando los montajes del repertorio del S.XX, Cinderella, Romeo y Julieta, Legend of Love, Stone Flower and The Golden Age. S. Radchenko ha repuesto también las coreografías originales de Marius Petipa (El Lago de los Cisnes, Cascanueces, etc) incluyendo nuevas producciones como Don Quijote y Paquita y la recreación del cuento de Pierrot y Coralli, Giselle.

El Ballet Nacional Ruso de Serguei Radchenko es el más importante ballet ruso de iniciativa privada y uno de los que siguen sosteniendo y engrandeciendo la leyenda del ballet clásico ruso tradicional.

Durante 2018 y 2019 se celebrará el 30 aniversario de la andadura del Ballet Nacional uso fundado por Sergei y Elena Radchenko. Un hito muy importante para la compañía y para ambos fundadores, que quieren celebrarlo todos cómo mejor lo saben, bailando por Europa y Estados Unidos principalmente.