Alcanza tu futuro profesional gracias al Grado Superior

Jueves, 2 mayo 2019

Construir un buen futuro profesional comienza desde muy temprana edad. Con tan solo 16 años, los españoles ya deben elegir su plan de futuro una vez han finalizado la Educación Secundaria Obligatoria. Estos jóvenes desconocen muchas veces las posibilidades de las que disponen, apostando por una carrera universitaria por presión social o por querer asegurarse un título sin saber realmente qué harán luego con él.

Desde hace unos años, los Técnicos Superiores, provenientes de los ciclos formativos, están siendo más solicitados por las empresas, demostrando que la vía universitaria no es la única que asegura un buen futuro profesional. Los análisis realizados aseguran que a mayor formación, más fácil será encontrar un buen empleo, sin embargo, no se tienen en cuenta matices como la tipología de la carrera universitaria elegida, las condiciones cambiantes del mercado laboral o la situación de aquellos alumnos desmotivados que han hecho una carrera por no haber podido acceder a la que deseaban.

Los estudiantes de Grado Superior han mejorado su empleabilidad en los últimos años, gracias a la demanda de las empresas, que buscan perfiles profesionales cada vez más concretos. Cerca de un 30% de las ofertas de empleo demandan titulados en Ciclos Formativos. Muchas empresas están contratando a profesionales de perfil técnico para resolver muchas en puestos de trabajo específicos, descartando en ocasiones a muchos universitarios para dichos puestos.

Experiencia desde el ciclo

Uno de los aspectos más interesantes de estudiar un Ciclo Formativo de Grado Superior es la amplia empleabilidad que aseguran las prácticas en empresas. Lograr poner en práctica lo que se ha estudiado en las aulas como parte de la titulación, permite conocer el mercado en el que se moverán tan solo unas semanas después. Un alto porcentaje de alumnos logran quedarse en las empresas en las que realizan las prácticas. El resto, logran adaptarse con rapidez a un nuevo puesto gracias a los conocimientos adquiridos durante la realización de las prácticas.

La parte práctica y la experiencia permite a los alumnos empezar a funcionar desde, prácticamente, el primer día. Seguir trabajando en la empresa en la que realizó las prácticas obligatorias permite al joven ahorrarse el proceso de entrega de Currículums y la necesidad de darse a conocer en el mercado. Grandes Compañías, Cámaras de Comercio y medianas empresas solicitan técnicos que necesiten un breve periodo de adaptación para desarrollar su profesión.

Creando familia

Aquellas personas que quieran ascender en su empresa a través de la promoción interna también tienen varias facilidades. El primer paso es entrar en el entorno laboral. Una vez seas parte de la familia de esa empresa, es más sencillo lograr ascender poco a poco. Si fuese necesario tener en posesión un título universitario, disponer de un Ciclo Formativo permite acceder a una carrera en cualquier momento gracias a la nota obtenida en estos dos años de formación, compatibilizando trabajo y estudios para lograr el título deseado.

Lo importante para el profesional es la primera toma de contacto que le permita entrar en una empresa y empezar a ser parte de su dinámica, ya que, una vez dentro, estas corporaciones suelen 'tirar de lo que ya hay en casa' a la hora de buscar profesionales para sus puestos superiores.

Es el momento para investigar tus posibilidades y lograr una titulación en la comenzar a labrar tu futuro.

Centro de Formación Internacional Reina Isabel, ofrece en Granada un amplio catálogo de estudios de Técnico, Técnico Superior, Cursos y Masters. Entre los Ciclos Superiores del centro se encuentran estudios relacionados con la rama económica, como los de Administración y Finanzas o Marketing y Publicidad; la rama de la salud, como Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Prótesis Dentales, Higiene Bucodental o Dietética; y varios grados dedicados a la enseñanza y otras ramas profesionales, entre los que se incluyen Educación Infantil, Enseñanza y Animación Sociodeportiva o Acondicionamiento Físico.

Puedes conocer toda su oferta de FP en Granada en https://www.cfireinaisabel.com/. Las instalaciones de CFI Reina Isabel se encuentran en avenida Federico García Lorca, 36, en Granada. El centro dispone de horario de atención al público de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 19:30. Su teléfono es el 958 07 22 37.

Comienza a construir tu futuro con una formación completa, diversa y de calidad.