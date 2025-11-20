Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fuera del Radar · T7 · Episodio 8

Una cueva en la memoria

Delia investiga en la mente de su abuelo: busca un secreto que lleva guardando ochenta años. Al otro lado, un tesoro que podrá recuperar un pedazo de nuestra historia

28 min.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:21

Cantabria es territorio de cuevas, eso está claro. Muchas son muy conocidas, pero algunas, ya muy pocas, siguen guardando secretos. Francisco Verdeja, siendo un niño, ... entabló amistad con un guerrillero emboscado en el monte. Era la inmediata posguerra, esa confianza era difícil de mantener. Pero en Francisco se podía confiar. El antiguo combatiente le habló de un refugio, un secreto. Muchísimo tiempo después, su nieta Delia se va a encargar de buscarlo. Y va a merecer la pena.

Una cueva en la memoria

