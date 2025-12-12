¿Están dejando las series, poco a poco, de ser el centro de atención social? ¿De marcar esa conversación en común que teníamos antes? Mikel ... Labastida, coordinador de Pantallas en este periódico, va a encargarse de rebatir este argumento con algunos buenos ejemplos, apoyado por otros periodistas de la sección: Borja Crespo, Rosa Palo e Iker Cortés. Después nos adentramos en la ya bautizada como guerra de Hollywood (aunque ya lleve unas cuantas): los pros y contras de que Warner sea engullida por Netflix o por Paramount, donde también nos ayudará Mercedes Gallego, nuestra corresponsal en Nueva York.