El Amplificador · 12 de diciembre

Warner y Netflix: la guerra de Hollywood en el año en que se habló poco de series

¿Han perdido las series el lugar de honor en las conversaciones informales? Tres empresas gigantes nos hacen mirar al estado del sector en pleno culebrón empresarial

20 min.

'Black Friday', 'black fraude' y la invención de las rebajas

El Amplificador · 28 de noviembre · 15 min

'Black Friday', 'black fraude' y la invención de las rebajas

Sudán y Nigeria, los «conflictos olvidados» que retratan al mundo

El Amplificador · 14 de noviembre · 21 min

Sudán y Nigeria, los «conflictos olvidados» que retratan al mundo

La semana política de los mil frentes abiertos

El Amplificador · 31 de octubre · 17 min

La semana política de los mil frentes abiertos

Ha estallado la paz: Trump se apunta un tanto histórico... y necesario

El Amplificador · 17 de octubre · 22 min

Ha estallado la paz: Trump se apunta un tanto histórico... y necesario

Robert Kennedy Jr. y el populismo sanitario

El Amplificador · 3 de octubre · 15 min

Robert Kennedy Jr. y el populismo sanitario

Carlos G. Fernández y Mikel Labastida

Viernes, 12 de diciembre 2025, 00:40

¿Están dejando las series, poco a poco, de ser el centro de atención social? ¿De marcar esa conversación en común que teníamos antes? Mikel ... Labastida, coordinador de Pantallas en este periódico, va a encargarse de rebatir este argumento con algunos buenos ejemplos, apoyado por otros periodistas de la sección: Borja Crespo, Rosa Palo e Iker Cortés. Después nos adentramos en la ya bautizada como guerra de Hollywood (aunque ya lleve unas cuantas): los pros y contras de que Warner sea engullida por Netflix o por Paramount, donde también nos ayudará Mercedes Gallego, nuestra corresponsal en Nueva York.

Warner y Netflix: la guerra de Hollywood en el año en que se habló poco de series

Se acerca la etapa de mayor consumo para los hogares españoles, con una sucesión de ofertas no siempre transparentes: hay que vigilar los precios reales y tratar de mirar más allá

Dos países africanos muy diferentes, Sudán y Nigeria, han reclamado recientemente la atención de los corresponsales internacionales, que urgen a que no pasemos por alto sus conflictos

Puigdemont, Guardiola, Mazón y hasta Juan Carlos I han actuado esta semana, coronada por la sesión de investigación del 'caso Koldo', en vísperas de Halloween

El acuerdo entre Israel y Hamás, que ha comenzado a implementarse poco a poco, es hasta la fecha el paso más prometedor para conseguir estabilizar la región y detener los bombardeos

En este episodio partimos de la figura cambiante del sobrino de JFK para pasar por la sanidad estadounidense y la nueva ola mundial de desconfianza hacia los expertos

Más de cincuenta voces de víctimas conforman el nuevo libro del periodista Doménico Chiappe. Hablan en primera persona elaborando un fresco de historias que merecen atención

Hace 80 años, Japón firmó la rendición y el fin de la 2ª Guerra Mundial. Su evolución hasta hoy, cuando se enfrenta a una grave crisis demográfica, es apasionante

Las películas españolas llevan más de medio siglo hablando del turismo: una línea temporal que muestra cómo hemos cambiado, de Paco Martínez Soria a Santiago Segura

Sí, todavía se oye mucho lo de 'Operación bikini' que suena tan viejo. El verano es para muchos frustrante, un examen nada deseado sobre la imagen del cuerpo

Once colaboradores de El Amplificador aportan cada uno una idea para escapar a otros mundos: ficciones y ensayos sobre historia, política, naturaleza, economía o deportes

