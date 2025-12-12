El Amplificador · 12 de diciembre
Warner y Netflix: la guerra de Hollywood en el año en que se habló poco de series
¿Han perdido las series el lugar de honor en las conversaciones informales? Tres empresas gigantes nos hacen mirar al estado del sector en pleno culebrón empresarial
20 min.
Viernes, 12 de diciembre 2025, 00:40
¿Están dejando las series, poco a poco, de ser el centro de atención social? ¿De marcar esa conversación en común que teníamos antes? Mikel ... Labastida, coordinador de Pantallas en este periódico, va a encargarse de rebatir este argumento con algunos buenos ejemplos, apoyado por otros periodistas de la sección: Borja Crespo, Rosa Palo e Iker Cortés. Después nos adentramos en la ya bautizada como guerra de Hollywood (aunque ya lleve unas cuantas): los pros y contras de que Warner sea engullida por Netflix o por Paramount, donde también nos ayudará Mercedes Gallego, nuestra corresponsal en Nueva York.
También disponible en:
Créditos
-
Agradecimientos Borja Crespo, Rosa Palo, Iker Cortés y Mercedes Gallego
-
Diseño sonoro y mezcla Íñigo Martín Ciordia
-
Ilustración Lidia Carvajal