10 planes que no te puedes perder este fin de semana en Granada Novedades, flamenco y motor para el último fin de semana de marzo en la provincia ANA ÁVILA GRANADA Jueves, 28 marzo 2019, 11:42

Después de inaugurar la primavera y disfrutar de las buenas temperaturas que nos han acompañado en marzo, el mes toca a su fin, y para este último fin de semana la agenda granadina se presenta muy completa. El último fin de semana de marzo trae consigo una gran cantidad de eventos y ferias, como la inauguración del nuevo Parque Comercial Granaita, espectáculos de magia e ilusionismo, la XVI Feria de la Tapa en Loja o la I Feria del Motor de Íllora. Por otro lado, también tendremos mucha música y flamenco, así como nuevos eventos culturales y teatro ¿ Aún no tienes planes para este fin de semana? No te pierdas estas 10 propuestas:

1. Inauguración del nuevo Parque Granaita y concierto de David Otero

El cantautor madrileño David Otero pondrá música a partir de las 20.00 horas del jueves 28 a la inauguración del nuevo Parque Granaita (fusión del Centro Comercial Alameda y Parque Comercial Kinépolis).

David Otero fue uno de los dos principales miembros de 'El Canto del Loco'. Tras la disolución de la banda, David comenzó su carrera musical en solitario como 'El Pescao' y después de cinco discos abandonó su alias para dar un paso adelante y emplear su propio nombre.

Además, durante el fin de semana habrá otras muchas actividades como animaciones infantiles, pasacalles o food trucks procedentes de toda España en los que podrás saborear desde variadas hamburguesas gourmet a las verdaderas salchichas frankfurt alemanas.

Tanto al concierto como al resto de actuaciones que tendrán lugar el día 28 serán libres y gratuitas hasta completar aforo.

2. Homenaje a un Maestro: Manolete

El próximo jueves 28 de marzo Granada y el Palacio de Congresos acogerán el esperado 'Homenaje a un maestro. Manolete'. Este espectáculo flamenco contará con un cartel de cantaores, bailaores y guitarristas de excepción: José Mercé, Diego El Cigala, Pitingo, El Guito, Antonio Canales, La Farruca, Pepe Habichuela, Diego Del Morao, o Paco Cortés entre otros muchos.

3. Noche de Comparsas

Los amantes del carnaval están de suerte, el próximo viernes 29 de marzo se celebrará en el Palacio de Congresos de Granada Noche de Comparsas, una noche donde actuaran las comparsas de Antonio Martínez Ares 'Los Carnívales' y de Ángel Subiela con 'Los Luceros'. Sus apuestas para el COAC 2019.

4. Toni Pons – Hipnotismo y Mentalismo en Nevada Shopping

El viernes 29 de marzo a las 22:30 horas tienes una cita en Kinepolis de Nevada Shopping. Vuelve el esperado espectáculo en vivo de Mentalismo & Hipnosis del gran Toni Pons. Más de 100.000 espectadores y 10.000 hipnotizados han vivido ya esta alucinante experiencia, que va más allá de un espectáculo. Toni Pons te mantendrá literalmente pegado a la butaca sin pestañear durante casi dos horas de acción, risas y asombro. Considerado como un referente en el mundo del hipnotismo y mentalismo, Pons siempre ha apostado por la autenticidad, la honestidad y el respeto como principios fundamentales en todos sus espectáculos.

Sólo participan voluntarios del público y nadie es ridiculizado en ningún momento. Si participas, vivirás y disfrutarás auténticas experiencias hipnóticas, positivas y tan reales como en el más profundo de tus sueños, llevándote de regalo un increíble estado de empoderamiento personal.

No hay compinches, no hay actores, no hay acuerdos previos con nadie... y esa autenticidad convierte cada espectáculo en algo absolutamente apasionante, sin que existan dos funciones iguales. ¿Te lo vas a perder?

5. José El Francés

José Rodríguez Vázquez nació en Montpellier en 1971, aunque comenzó a ser conocido como 'El Francés' cuando su familia se trasladó al barrio madrileño de San Blas. En la primera mitad de los noventa firma con el sello Nuevos Medios y se convierte, con su fórmula de pop y balada romántica impregnada de ecos gitanos, en uno de los más exitosos representantes del nuevo flamenco. Si quieres disfrutar de su cante, no te pierdas a José El Francés en Eshavira el próximo sábado 30 de marzo.

6. Sevilla en los labios

'Sevilla en los Labios' surge con la idea de juntar a las dos formaciones musicales (Banda del Stmo. Cristo de las Tres Caídas de Triana y Ntra. Sra. De la Victoria 'Las Cigarreras') con mayor repercusión y calidad dentro del marco del estilo de las Cornetas y Tambores.

No es un concierto convencional, es una historia musical que mezcla los sones de estas formaciones con el cante y el baile, así como diferentes tipos de instrumentos, como piano, guitarras flamencas batería, timbales cromáticos, cajones flamencos e instrumentos sinfónicos. No te pierdas este espectáculo musical el próximo sábado 30 de marzo en el Palacio de Congresos de Granada.

7. Marwan – Mis paisajes interiores

Marwan Abu-Tahoun Recio, madrileño nacido en 1979 de padre palestino y madre española, lleva más de una docena de años cosechando un gran éxito con sus canciones y poemas.

Marwan es un gran trabajador, cantante y poeta en el escenario, un lugar que ha convertido en su hábitat natural y al que vuelve una y otra vez sin necesidad de excusa o subterfugio.

No te pierdas el concierto de Marwan en Granada, dentro de la gira Mis Paisajes Interiores. Disfruta de la belleza de la música y la poesía en la Sala El Tren de Granada, el próximo 30 de marzo de 2019.

8. Ahora que vas a morir – Microteatro

Una rara enfermedad se ha expandido por el mundo. El causante, el profesor Edgar Hemling, un científico loco que ahora vive exiliado en el único lugar seguro de la Tierra; el búnker del Microteatro de Granada. En esta comedia, con muchos toques de absurdo y algo de musical, los espectadores ayudarán al profesor a solucionar la terrible pandemia que asola a la humanidad... o no.

Podrás disfrutar de esta obra el 29 y 30 de marzo. Dispondrá de sesiones cada 20 minutos de 21:00 a 1:00.

9. I Feria del Motor de Íllora Ilurcomotor

Íllora celebrará los próximos días 30 y 31 de marzo su I Feria del Motor, ubicada en el recinto del pabellón deportivo.

La localidad granadina acogerá una carrera de PT Bikes y Scooters, su I Exhibición de Autocross y los espectáculos de Emilio Zamora y Juanma Santos. ¡Una cita que los amantes del motor no se pueden perder!

10. XVI Feria de la Tapa de Loja (con bacalao)

La ciudad de Loja acogerá su XVI edición de la Feria de la Tapa este fin de semana, del 28 al 31 de marzo.

Una parada obligatoria para los amantes de la gastronomía, ya que doce establecimientos del sector hostelero local ofrecerán sus mejores exquisiteces culinarias como detalle de la casa y sin que tenga coste adicional a la consumición.