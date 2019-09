Guía de planes culturales que no te puedes perder para empezar septiembre con las pilas cargadas Conciertos, los últimos coletazos de los festivales veraniegos, fiestas tradicionales y multitudinarias y mucho más, para empezar septiembre con un amplio abanico de posibilidades AIDA ORTIZ GRANADA Jueves, 5 septiembre 2019, 13:10

La llegada de septiembre siempre es sinónimo del fin del verano y del inicio de una nueva etapa, con propósitos renovados, pilas recargadas y un poco de nostalgia. El arranque del nuevo curso, además, trae aparejado un sinfín de actividades en salas, teatros, museos y otras instalaciones culturales, que inician nueva programación con importantes novedades.

Conciertos, los últimos coletazos de los festivales veraniegos, fiestas tradicionales y multitudinarias y mucho más, para empezar septiembre con un amplio abanico de posibilidades en la provincia de Granada. Si todavía no tienes plan para este fin de semana, te planteamos 10 interesantes propuestas.

Del 6 al 8 de septiembre Actividades por el Día del Patrimonio

ada 8 de septiembre, se celebra el Día de Solidaridad de las Ciudades del Patrimonio Mundial, una jornada destinada a la conmemoración de la creación, en 1993, de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM) de la que Granada forma parte. Se trata de una conmemoración que hace hincapié en la importante responsabilidad de la ciudad en la protección y promoción del Patrimonio Mundial, y en el privilegio de formar parte de esta colectividad.

Como cada año, el Ayuntamiento de Granada, a través de la Agencia Albaicín, y el Patronato de la Alhambra y el Generalife, en colaboración con instituciones granadinas, ofrecerán jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y actividades culturales, para celebrar el Día de Solidaridad de las Ciudades del Patrimonio Mundial, los días 6, 7 y 8 de septiembre

Viernes 6 de septiembre Pablo López presenta 'Camino, fuego y libertad'

El Tour Santa Libertad, con el que Pablo López regresa a los escenarios para presentar su nuevo trabajo 'Camino, fuego y libertad', llega a Granada este fin de semana. Concretamente, el artista se subirá al escenario del Palacio Municipal de Deportes, a partir de las 22.00 horas de este viernes 6 de septiembre.

'Camino, fuego y libertad' es un trabajo que pasa a marcar un antes y un después en la carrera de Pablo López y que se convierte en el más íntimo y emocional de su carrera, sin perder la magia de las historias que el artista cuenta pausadamente de principio a fin y acompañadas por grandes melodías, arreglos y una composición magistral, así como su inconfundible manera de acariciar el piano.

Grabado y producido por Kim Fanlo y la involucración total de Pablo López en esta parte del proyecto, este nuevo disco cuenta con grandes colaboraciones de arreglistas y músicos como Aaron Sterling, The London Metropolitan Orchestra conducida por Andrew Brown o Patxi Urchegui en sección de vientos.

Compra de entradas Pablo López Compra aquí tus entradas

Viernes 6 de septiembre Cascamorras, Fiesta de Interés Turístico Internacional

Cada 6 de septiembre, los bastetanos se pintan de negro para recibir a la figura más emblemática de su historia y su cultura, el Cascamorras, e impedir que llegue limpio a la Iglesia de la Merced. De lo contrario, este personaje procedente de Guadix, se llevará al municipio accitano el símbolo de ambas ciudades y patrona de la ciudad de Baza: la imagen de la Virgen de la Piedad.

Se trata de una tradición que se remonta a mediados del siglo XV, de origen religioso, que en la actualidad se vive como un evento multitudinario, debido a su declaración, en el año 2013, como Fiesta de Interés Turístico Internacional. La esencia de la fiesta consiste en proteger a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Piedad, de un emisario de la vecina Guadix que quiere llevársela. Solo podrán impedirlo los bastetanos si cubren al Cascamorras de pintura negra antes de llegar al templo. Por eso, una marea de personas manchadas de negro persigue a Cascamorras en una carrera de unos 3 kms urbanos.

Este viernes, a las 18.00 horas, tres cohetes volverán a anunciar la llegada del Cascamorras y, con él, el inicio de la Feria y Fiestas de Baza.

Sábado 7 de septiembre Izal, plato fuerte de las Fiestas de Baza

Y un día después de la celebración de esta emblemática fiesta, llega a tierras bastetanas el plato fuerte de sus fiestas: el concierto de Izal, que tendrá lugar el día 7, a las 23.00 horas, en el Campo de Fútbol de la Alameda de Baza(apertura de puertas a las 21.00 horas).

Después de girar por los distintos festivales nacionales, con su tour 'Autoterapia', Izal presentará en Baza un nuevo show, con nuevo montaje y repertorio, que llevará a los seguidores de la banda a vivir una nueva experiencia musical durante más de dos horas de concierto.

Sábado 7 de septiembre El Hogaza Rock despide los festivales de verano

El Festival Hogaza Rock es ya un clásico del final del verano. En la edición 2019, que tendrá lugar el sábado 7 de septiembre en la Plaza de la Iglesia del municipio de Alfacar, el encargado de abrir la noche será el malagueño 'Mr. Branquias Johnson' un 'one man band' que, estando solo en el escenario, llenará el municipio de música del estilo 'garage punk' como si de una banda completa se tratara.

Le seguirán los valencianos 'Llobarros', una banda especialista en mezclar rock instrumental con sonidos exóticos y clásicos que evocan sonidos de otras épocas y culturas. El tercer protagonista de la noche será el solista 'Dead Elvis and his one man grave' y su rock'n'roll primitivo. Continuarán los madrileños 'The Gold', el nuevo proyecto del polifacético Kurt Baker, que recordará los mejores tiempos del punk setentero y presentarán su primer LP.

La música 'grunge' y 'garage' estará claramente representada por los ingleses 'Coyote Men' mientras que la noche la cerrará 'Los Chicos', una banda madrileña que se ha consolidado en los últimos años como una de los grupos de rock and roll underground y festivo más importantes del país.

Sábado 7 de septiembre Vinila Von Bismark, en el Peligros Sound

El Peligros Sound llega este año llega a su novena edición, justo antes que el Zaidín Rock y el Granada Sound marquen el final del verano y el comienzo del curso. La cabecera del cartel 2019 estará en manos de Sexy Zebras y de Vinila Von Bismark, con los que actuarán también La Suite Bizarre, Trigo Sucio y Eledón.

Será el sábado día 7 de septiembre, en el colegio público Manuel de Falla, a partir de las 19.30 horas (apertura de puertas a las 18.00 horas).

Viernes 6 de septiembre RCB en Lemon Rock

Tras agotar varias marcas José Antonio Rodríguez puso nombre con su apellido a su siguiente grupo: Rodríguez Celtic Band. No necesitó cambiar de filosofía esencial, ya que con Supervivientes logró ser uno de los grandes referentes de música celta española, y ahora sigue fiel a la música atlántica intemporal. Sus gaitas, bodhrans y violines sonarán en el Lemon Rock el viernes 6 de septiembre a las 17.30 horas, con entrada gratuita.

Sábado 7 de septiembre Microteatro en Motril: 'El Crimen de la Flor Amarilla' y 'Quince'

Ágora Café (Motril) acoge este sábado 7 de septiembre, a partir de las 22.00 horas, dos obras de microteatro que mantendrán al público en vilo durante unos intensos minutos, por un precio de entrada de 6 euros.

'El crimen de la flor amarilla' es la primera obra en Granada de la compañía PlayTeatro. En esta pieza de microteatro, el público deberá resolver un asesinato de la mano del agente especial de homicidios, J. Descott. Por su parte, la obra de microteatro 'Quince' pondrá sobre el escenario un programa para encontrar el amor en un cita de 15 minutos.

Del 7 al 8 de septiembre Moros y Cristianos en Quéntar

Declarada Fiesta de Interés Turístico Andaluz, la Fiesta de los Moros y Cristianos de Quéntar se celebra cada año en septiembre, manteniendo intacta la tradición. Este año, serán los días 7 y 8 de septiembre, cuando tenga lugar la llamada «Función de los Moros y Cristianos» en el municipio granadino.

Arrancará el sábado 7, a las 18.00 horas, con la primera representación. El domingo día 8, a partir de las 10.00 horas, tendrá lugar la segunda y a las 17.30 horas, la tercera y última representación de Moros y Cristianos.

Viernes 6 de septiembre Concierto de Gatos Negros en el Museo Cuevas del Sacromonte

La banda Gatos Negros ofrecerá este viernes, día 6 de septiembre a partir de las 21.30 horas, un concierto tributo al pop español de los años 80 y 90. Todo un espectáculo para los más nostálgicos, que se podrá disfrutar por un precio de 5 euros (con consumición).

Del 5 al 8 de septiembre Planes con niños

Arranca septiembre, uno de los meses más importantes para los más pequeños de la casa, que cierran sus vacaciones estivales e inician un nuevo curso. La vuelta al cole puede ser tan ilusionante como estresante para los niños, que afrontan una nueva etapa con grandes cambios. Para hacérselo un poco más fácil, nada mejor que pasar un fin de semana divertido en familia, antes de poner de nuevo un pie sobre las aulas.

Este fin de semana, previo al inicio del curso 2019-2020, la provincia contará con distintas actividades infantiles y familiares, que van desde el Cascamorras Infantil en la Ciudad de Baza, hasta las visitas teatralizadas en los monumentos andalusíes adscritos a la Alhambra.

Del 5 al 8 de septiembre Ruta del avión siniestrado

Para conmemorar el 50 aniversario del incidente que un avión sufrió en el Picón de Jérez en 1960, el Ayuntamiento de Jérez del Marquesado organizó por primera vez en septiembre de 2010 una semana de actos, a los que asistieron dos de los supervivientes del accidente, James Frank Zaio y Francis John Rup, además del embajador de Estados Unidos, en aquella fecha Alan D. Solomont. Desde entonces, cada año se organiza una ruta solidaria, en la que los participantes realizan un recorrido de unos 24 kilómetros, por los parajes que recorrieron los vecinos durante el rescate.

Con un desnivel positivo de más de 1200 metros, la ruta recorre lugares tan singulares de la zona como la Acequia del Corazón, las paratas de Chorreras Negras, la Casa Forestal de El Posterillo y las Ruinas del Cortijo de Isaac, entre otros.