Música, teatro, danza y humor: completa guía de planes para este fin de semana en Granada IDEAL Una completa agenda, desde el jueves 17 hasta el domingo 20 de octubre, que permitirá a los granadinos y visitantes disfrutar de infinidad de espectáculos para todos los gustos AIDA ORTIZ Granada Jueves, 17 octubre 2019, 12:38

Los espacios culturales de Granada cuentan este fin de semana con una amplia programación lúdica y cultural, que abarca desde la música más actual hasta conciertos de cámara, pasando por danza, teatro para todos los públicos, espectáculos musicales y un poco de humor de la mano de Granada Comedy.

Una completa agenda, desde el jueves 17 hasta el domingo 20 de octubre, que permitirá a los granadinos y visitantes disfrutar de infinidad de espectáculos para todos los gustos.

Viernes 18 de octubre Ana Guerra y Luis Cepeda

Ana Guerra y Luis Cepeda juntos en el Palacio de Congresos de Granada. Los artistas que encabezarán la Gira ImaginBank son dos jóvenes que, tras su paso por Operación triunfo, se han consagrado como unos de los principales cantantes del pop español. Estarán en el Palacio de Congresos, a partir de las 21.30 horas.

Viernes 18 de octubre Koel

La banda granadina Koel llega este viernes a Granada para ofrecer un concierto en la Sala Aliatar, a las 22.00 horas, donde presentará su nuevo disco 'Brújula'. Este nuevo trabajo ha sido producido por Luca Petricca de Estudios Reno y culminado con la masterización realizada por Fred Kevorkian de Kevorkian Mastering. El primer sencillo, 'Bailes, vinos y fricción' fue todo un éxito viral y aclamado entre prensa y público.

Domingo 20 de octubre El Lago de los Cisnes

El Ballet Nacional Ruso, compañía de referencia mundial y dirigida por Serguey Radchenko, presenta en Granada uno de los grandes títulos de P. I. Tchaikovsky: 'El Lago de los Cisnes'. El espectáculo, que tendrá lugar el domingo a las 19.00 horas, contará con un cuerpo de baile de 45 bailarines y virtuosos solistas.

Sábado 19 de octubre En torno al misterio de los Reyes Magos

El 6 de enero de 1923, Manuel de Falla, Federico García Lorca y Hermenegildo Lanz organizaron en Granada, en la casa familiar de los García Lorca, una función de títeres de cachiporra que se convertiría en un referente internacional. Casi 100 años después, El Archivo Manuel de Falla y la OCG recuperan la música de cachiporra, con un espectáculo que tendrá lugar en el Auditorio Manuel de Falla a las 20.00 horas.

El evento contará con Dario Tamayo (clave), Ismael Ramos (laúd), Carlos Gil (clarinete), Milos Radojicic (violín), el Coro Infantil 'Elena Peinado', la conferencia-concierto presentada por Yvan Nommick y llamada 'La música de los títeres de cachiporra'

19 y 20 de octubre La Culpa

'La culpa', la nueva obra de David Mamet, un espectáculo con temas recurrentes como el abuso de poder y los juicios mediáticos, de la mano de la compañía TalyCual, que ya trajo a este país 'Muñeca de porcelana' y 'Razas', asegurando de nuevo los mejores teatros y unos elementos artísticos al mismo nivel. Por eso, España será de nuevo el primer país donde se verá después de su estreno en Nueva York y el resultado sin duda no será menor.

En esta obra, un psiquiatra es requerido a declarar en favor de un paciente responsable de cometer una masacre. Cuando se niega a hacerlo, su carrera, su ética y sus creencias son cuestionadas, desencadenando una espiral de acontecimientos que convulsionará no sólo su vida, sino la de la persona que más quiere.

Estará en el Teatro Municipal Isabel La Católica los días 19 y 20 de octubre, a las 21.00 y 19.00 respectivamente.

Sábado 19 de octubre Aniversario Dúo Dinámico

El Dúo Dinámico cumple 60 años de carrera profesional. Un acontecimiento extraordinario, que se celebra con una gira que llevará por distintos escenarios los grandes éxitos del mítico dúo. Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, el Dúo Dinámico, son los pioneros de nuestro pop-rock, así como del fenómeno fan en la década de los 60, y volverán a demostrarlo en Granada el próximo sábado, a partir de las 21.00 horas en el Palacio de Congresos.

Sábado 19 de octubre Patrimonio Flamenco 'La Chumbera'

El ciclo Patrimonio Flamenco lleva ya más de 10 años en activo promocionando todos los artistas jóvenes del flamenco en Granada. Es un ciclo organizado por el ayuntamiento de Granada y que tiene lugar en la popular sala del Albaicín La Chumbera, recientemente renombrada Auditorio Muncipal Enrique Morente La Chumbera. En esta ocasión, a partir de las 21.00 horas de este sábado, tendrá lugar el espectáculo 'Mujer', de la Compañía Silvia Lozano.

Sábado 19 de octubre Marea

El esperado regreso de Marea a los escenarios tendrá su repercusión en Granada este fin de semana. La banda de Berriozar, nos brinda un generoso primer avance de 40 conciertos de lo que será su gira 2019 'El Azogue'. Este sábado será el turno de la capital Granadina, que acogerá el concierto de Marea a las 22.00 horas, en el Palacio Municipal de Deportes.

Domingo 20 de octubre Orquesta Clásica Granada

La Orquesta Clásica Granada continúa ofreciendo música en directo con su ciclo 'Mozart & Vivaldi'. Este domingo 20 de octubre estará en el Palacio de Congresos, a partir de las 12.00 horas.

Domingo 20 de octubre Una hora de Cámara

El Auditorio Manuel de Falla acoge una nueva sesión de 'Una hora de Cámara', un ciclo de ocho conciertos que se celebra los domingos a las 12.00 horas. En esta ocasión, el concierto será 'Rendez-Vous rue de Rome'.

Sábado 19 de octubre Granada Comedy

Granada Comedy lleva por toda la provincia el humor de distintos monologuistas. En esta ocasión, el protagonista será Pepe Céspedes. El cómico se subirá al escenario del Teatro José Tamayo de La Chana, a partir de las 21.00 horas, para provocar al público con su humor almeriense.

Viernes 18 de octubre Orquesta Ciudad de Granada

La Orquesta Ciudad de Granada ofrece el concierto 'Volver', este viernes, a partir de las 20.30 horas en el Auditorio Manuel de Falla.

Viernes 18 de octubre Abba Live TV

Abba Live TV es un concierto dramatizado homenaje al cuarteto sueco Abba. No se trata de un simple tributo, la intención es que el público asista a un espectáculo inolvidable, con una puesta en escena visualmente impactante, y dramatúrgicamente divertida. Ya desde el mismo hall, el espectador tendrá la sensación de estar asistiendo a la grabación de un programa de televisión.

Una vez entre en la sala, tal sensación se verá corroborada al comprobar que el escenario se ha convertido en un plató de televisión repleto de cámaras, con regidores, maquilladores, estilistas, técnicos de luces y sonido, animadores de público y el presentador del programa, un showman de carismática presencia. Será el viernes 18 a las 20.30 horas, en el Teatro Municipal Isabel la Católica.

Sábado 19 de octubre 'Expo Music Festival: Stones in the rock'

Este sábado tendrá lugar la segunda edición de 'Expo Music Festival: Stones in the rock' en Atarfe, con la participación de los grupos Beat Five, 39º Grados, Juan & Rafa y la actuación Estelar de 'Los Salvajes', grupo mítico de los años 60's. La inauguración del evento tendrá lugar a las 20.30 horas, en el Hall del Centro Cultural Medina Elvira.

18 y 19 de octubre Romancero Gitano

El Teatro Alhambra estrena temporada con una obra dedicada al poeta granadino por excelencia. Con 'Romancero Gitano', Lluis Pasqual dirigirá a Nueria Espert, en un recital escénico que toma como base la conferencia que Lorca dio en 1935 sobre su Romancero, adentrando al público en la palabra de Lorca, su belleza, su sonoridad y las imágenes que evoca.

Tras veinte años unidos, Lluis Pasqual y Nuria Espert retoman, en su novena colaboración, la palabra del poeta y dramaturgo que ha ocupado el lugar más destacado en la trayectoria profesional de ambos.

Del 17 al 20 de octubre 5 divertidos planes para un fin de semana en familia

Los más pequeños de la casa también cuentan con una programación cultural, lúdica y educativa en Granada, con la que disfrutar de distintas actividades durante el fin de semana. En esta ocasión, los niños tendrán la oportunidad de acudir a un musical sobre uno de los personajes más emblemáticos de la historia de las viñetas, de disfrutar con un cuentacuentos interactivo en el Museo Memoria de Andalucía o de hacer un recorrido por la historia de la música con una exposición hecha de plastilina. Estos son algunos de los planes con niños previstos para este fin de semana en Granada.

Desde el 15 de octubre Áreas Recreativas para hacer barbacoas

La climatología y características de los espacios naturales de Andalucía hacen que suponga un peligro hacer un fuego en cualquier entorno forestal durante una época determinada del año. Concretamente, del 1 de junio al 15 de octubre, está prohibido realizar barbacoas o cualquier tipo de fuego en terrenos forestales o zonas próximas a estos, por el riesgo alto de incendio que esta actividad supone.

Una prohibición que finalizó este martes 15 de octubre, por lo que ya está permitido hacer barbacoas en zonas habilitadas para ello. Esta circunstancia, unida a la bajada de temperaturas que se ha producido esta semana, sumergiéndonos de lleno en la temporada otoñal; y a la belleza de estos entornos naturales en esta época del año, convierte los fines de semana de octubre en un momento ideal para salir al campo y disfrutar de una barbacoa en plena naturaleza.

Para ello, en Granada contamos con distintas zonas habilitadas, donde se permite realizar barbacoas en entornos controlados. Se trata de áreas recreativas que cuentan, además, con distintos servicios, para hacer más cómoda la estancia del visitante. Hoy te proponemos 8 áreas recreativas de la provincia de Granada para empezar la temporada de barbacoas.

Llano de la Perdiz / Fermín Rodríguez

Del 17 al 20 de octubre Ruta por el castañar de Jérez

El entorno de Jérez del Marquesado, en el norte de la provincia de Granada, es idóneo para visitar durante el otoño, por sus peculiares características y por la existencia de un castañar cuyos colores ocres y rojizos dibujan una estampa otoñal digna de admiración durante los meses de octubre y noviembre.

La mejorana, junto con el castaño, constituye la flora más común en el entorno de Jérez del Marquesado, aunque también encontraremos árboles como el durillo, la mimbre, el tomillo, el rosal silvestre o la madreselva, conformando un paisaje espectacular, en el que conviven cabras montesas, jabalíes, mirlos e incluso toros bravos.

Existen distintos senderos que transcurren por Jérez del Marquesado, aunque en esta ocasión optamos por realizar un recorrido junto al arroyo de Alcázar y el castañar, para un fin de semana en el que multitud de municipios granadinos se preparan para celebrar la tradicional fiesta de la castaña, el próximo 30 de octubre.