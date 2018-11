Lola Indigo, Rosendo y mucho jazz para este fin de semana en Granada La agenda cultural y musical de la ciudad se completa con más conciertos y ferias ANA ÁVILA Granada Viernes, 2 noviembre 2018, 01:11

Con el cambio de hora y las invernales temperaturas, llega el mes de noviembre. En su primer fin de semana la agenda musical y cultural de Granada no se detiene. Artistas tan recientes y tan clásicos como Lola Indigo y Rosendo estarán en concierto este sábado, además, el Festival Internacional de Jazz, citas teatrales y tributos musicales llegan a Granada para estos días. Por otro lado, la famosa Fiesta de la Castaña se celebrará en muchos pueblos de la provincia, así como la Feria Ganadera de Zafarraya. ¿Tienes ya planes para este fin de semana?

Fiesta de las Castañas

Cada vez son más los pueblos de la provincia que celebran el otoño con la Fiesta de la Castaña, y otros, como los de la Alpujarra, que han hecho de esta celebración una de sus tradiciones más arraigadas, coincidiendo con la celebración del Día de Todos los Santos. Aquí puedes conocer cómo celebran los pueblos de Granada la Fiesta de la Castaña.

Feria Ganadera

Zafarraya celebra durante el domingo 4 de noviembre su IV Feria Ganadera, con el objetivo de consolidar este evento y potenciar el sector ganadero de la comarca, destacando la promoción de la Oveja Lojeña, una raza que posee libro genealógico y cuya producción en ecológico se desarrolla en la Sierra de Loja y es compartida por Alhama, Loja y Zafarraya.

Festival Internacional de Jazz en Granada

El Festival Internacional de Jazz de Granada es una de las muestras de jazz más veteranas de Europa y único miembro español de la red europea de festivales de jazz Europe Jazz Network.

Desde aquella primera edición en 1980, han pasado ya treinta y ocho años, sus escenarios han acogido a la excelencia de la historia del jazz nacional e internacional: Miles Davis, Oscar Peterson, Charlie Haden, Art Blakey, Tete Montoliu, Dizzy Gillespie, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Bebo y Chucho Valdés, entre una interminable lista.

Este 2018 el Festival Internacional De Jazz De Granada tendrá lugar en el Teatro Isabel La Católica a las 21.00 horas.

Este es el programa central para el mes de noviembre:

-Viernes, 2 de noviembre: MELISSA ALDANA.

-Sábado, 3 de noviembre: JAMES CARTER ORGAN TRIO.

-Domingo, 4 de noviembre: ELIANE ELIAS.

-Miércoles, 7 de noviembre: Soulbop XI. BILL EVANS & RANDY BRECKER con SIMON PHILLIPS

-Jueves, 8 de noviembre: «Origami». JOE BARBIERI.

-Viernes, 9 de noviembre: STANLEY CLARKE.

-Sábado, 10 de noviembre: STACEY KENT,

Conciertos

Lola Indigo, Ya no quiero ná

Lola Indigo, la banda liderada por la ex concursante de OT 2017 Mimi Doblas, publicó en julio de 2018 su esperado primer single, Ya no quiero ná. Un tema totalmente adictivo que en solo unas horas se viralizó a toda velocidad en redes sociales (en Twitter, #Mimi y #YaNoQuieroNa fueron trending topics principales en España el día del lanzamiento) y a recibir muy buenas críticas tanto de fans como de sus ex profesores.

El espectáculo que combina baile, canto y formato audiovisual ya comenzó la gira ante 75.000 personas en Málaga y el próximo sábado 3 de noviembre estará en la Sala Aliatar de Granada.

Rosendo, Mi tiempo señorías…

Rosendo Mercado, veterano icono del rock urbano español, ha anunciado su despedida de los escenarios con la gira Mi tiempo, señorías..., que pasará por el Palacio de Congresos de Granada este sábado 3 de noviembre, tras arrancar en el festival Primavera Trompetera de Jerez de la Frontera (Cádiz).

«Ni quemarse ni desvanecerse, dejarlo en lo más alto», anticipa el comunicado de la promotora en el que se deja abierta la puerta a que ésta no sea una retirada absoluta: «Rosendo se toma un respiro en un camino que no conoce el punto y aparte y queda en puntos suspensivos», indica.

Más para el fin de semana

1- El Legado del León, Concierto Tributo a El Rey León

Producido por La Máscara Producciones. En el CENTRO CULTURAL MEDINA ELVIRA de Atarfe. El sábado 03 de noviembre a las 18:00 horas.

2- Bodas de sangre

La obra teatral Bodas de sangre estará en el Teatro Alhambra, Granada, los días 2 y 3 de noviembre 2018 a partir de las 21:00 horas.

Oriol Broggi, el hombre que ha logrado algunos de sus mayores éxitos con las obras de Wajdi Mouawad, se ha atrevido por primera vez con uno de los grandes trágicos del siglo XX: Federico García Lorca.

3- Desde el Centro. Federico García Lorca y Granada

Desde el 11 de octubre al 30 de noviembre en el Centro Federico García Lorca. Gratuito.

La exposición, la primera que aborda la relación del poeta con la ciudad donde nació y se formó y donde también murió fusilado, contiene fotografías, manuscritos, dibujos y correspondencia para ilustrar esa relación intensa y compleja entre el poeta y la ciudad, la pasión por su belleza, y también su necesidad artística y humana de alejarse para ser «hombre del mundo».

4- Play Ciencia y Música. Hasta el 31 de diciembre en el Parque de las Ciencias.

Una propuesta interdisciplinar que nos invita a explorar el mundo de la música, incluyendo una amplia colección histórica de instrumentos musicales, laboratorios sonoros, talleres, experimentos científicos, luthiers, música en vivo, experiencias multimedia, audiovisuales, etc. Una oportunidad para comprender y sentir nuestra pasión por la música y por la ciencia.

5- Exposición de pintura 'Take it easy'.

Jon Bay. Del 10 de octubre al 9 de noviembre.

6- Exposición Carlos León

Pasajes. Del 5 de octubre al 30 de diciembre.

7- Exposición en tiempo seco

Lucía Díaz. Hasta el 18 de noviembre.

8- Museo CajaGranada

Paisajes sensoriales. Hasta el 31 de diciembre.