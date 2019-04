La Herradura acoge la segunda edición del Paddle Surf Festival Dos jornadas de competiciones se completan con numerosas actividades paralelas como sesiones de Paddle Yoga, prueba de materiales o clases gratuitas de Paddle Surf R. I. GRANADA Viernes, 5 abril 2019, 17:23

El paraje Natural Maro-Cerro Gordo y la Punta de la Mona en la Costa Tropical de Granada acogerán, los próximos 6 y 7 de abril, la II Edición de La Herradura SUP Fest, un evento que se enmarca dentro del Circuito Andaluz de SUP-Costa del SUP. Las aguas cristalinas y los impresionantes acantilados de esta carrera, organizada por La Herradura Windsurf y AWA Watersports, despiertan el interés de muchos referentes del mundo del SUP y ya han confirmado su asistencia el actual campeón de España de SUP Race, Rafael Sirvent, y su hermana Sheila -campeona del Circuito del Mediterráneo y subcampeona de España-, entre otros.

Todo indica que La Herradura SUP Fest se trasladará a las inmediaciones del Puerto Deportivo Marina del Este, no sólo por la espectacularidad del lugar sino por el resguardo que ofrece a los más pequeños que participan en las categorías infantiles (de 8 a 18 años). Además, este punto de salida permitiría la celebración de una espectacular prueba de SUP Race de larga distancia donde los riders recorrerán en sus tablas una distancia de 12 km, bordeando el paraje natural en modalidad Downwind, como ya ocurrió el año pasado.

Otro de los platos fuertes que ofrece este SUP Fest, que cuenta con el apoyo de la Mancomunidad de Municipios Costa Tropical de Granada, el ayuntamiento de Iznájar, la Estación Náutica Lago de Andalucía y Fanatic, es una carrera con tablas tipo Dragón. Unas tablas especiales de más de 6 metros de eslora y 80 cm de manga que son específicas del mundo del SUP ya que permiten alcanzar altas velocidades y al mismo tiempo que ofrecen gran estabilidad para el deportista. Estas competiciones constan de mangas eliminatorias de cuatro miembros que compiten entre sí.

No todo será competición entre riders, todos aquellos que se acerquen durante este fin de semana a La Herradura podrán disfrutar de actividades paralelas para todas las edades en las que no faltarán las sesiones de Paddle Yoga, prueba de material, clases gratuitas de Paddle Surf, etc.

La Herradura SUP Fest es la primera prueba de la tercera edición del Circuito de Andalucía Costa Del SUP que durante este 2019 tendrá pruebas en Huelva, Cádiz, Sevilla, Almería, Málaga y Córdoba. Una de las competiciones con mayor número de participantes y seguidores de esta modalidad deportiva que es el Paddle Surf.