Guía de ocio en Granada: Pablo López y Loquillo, protagonistas del fin de semana EFE La agenda cultural y musical de la ciudad se completa con más conciertos y ferias ANA ÁVILA Viernes, 19 octubre 2018, 02:06

Llegamos al ecuador de un octubre que está cumpliendo con las características propias del otoño, días más frescos y la llegada de las primeras lluvias. Para este tercer fin de semana del décimo mes del año, llegan a la provincia varias ferias, así como conciertos, eventos y citas culturales. Destaca la Feria de Ganado de Villanueva Mesía, Trevélez y Huéscar; la comedia 'Desatadas', de Felix Sabroso protagonizada por Paz Padilla y los conciertos de Loquillo y Pablo López. ¿Tienes ya planes para este fin de semana?

Feria de Ganado de Villanueva Mesía del 17 al 20 de octubre

La Feria Real de Ganado de Villanueva Mesía llena de color y alegría este fin de semana. El municipio celebra sus fiestas, que arrancaron el pasado miércoles 17.

Esta feria es en realidad una celebración organizada antaño en honor a San Sebastián, que a lo largo del siglo XX fue sufriendo diversos cambios de fecha. Originariamente celebrada el 20 de enero, fue pospuesta a mediados de febrero, más tarde se trasladó a septiembre y, finalmente, en el año 1956 se aprobó que pasara a las actuales fechas, aprovechándose para celebrar la Feria de Ganado, siendo el 19 de octubre de 1957 la primera y manteniéndose hasta nuestros días.

La Real Feria De Ganado llega con jornadas repletas de actividades, tanto para compradores como para vendedores y, por supuesto, para los visitantes. Puedes consultar la programación completa aquí.

Feria Trevélez del 19 al 22 de octubre

Entre los días 19 y 22 de octubre de 2018 se celebra en Trevélez (Alpujarra de Granada) la tradicional Feria de Ganado de Trevélez. Hoy en día la compra y venta de animales ha dejado de ser el centro de la fiesta, aunque se sigue conservando como fiesta local, organizando corridas de cintas en bicicleta y a caballo, una gran parrillada y degustación de chocolate.

Puedes consultar la programación completa aquí.

Feria y Fiestas de Huéscar del 19 al 22 de octubre

Este fin de semana, del 19 al 22 de octubre, se celebra la Feria de octubre en honor a las Santas Patronas.

Entre las actividades musicales más destacadas, encontramos el concierto de Camela, la noche del 19 de octubre en el recinto ferial La Almanzara a las 22:00 horas; para la noche del domingo, llega la actuación de Antonio Fernández, oscense participante en la Voz Kids.

Podéis consultar la programación completa en el siguiente enlace.

Conciertos del fin de semana

Loquillo en Concierto. 40 años de Rock and Roll Actitud

Loquillo cumple 40 años de carrera y para celebrarlo editó en abril de 2018 un triple cd recopilatorio con sus mejores 55 canciones, titulado 'Rock and Roll Actitud' (Warner/Dro), y donde se puede encontrar una nueva grabación del clásico de Alaska y Dinarama, Rey Del Glam. Además, ha anunciado una gira de once fechas por varias ciudades españolas, entre ellas Granada, donde actuará este 19 de octubre en el Palacio Municipal de Deportes.

El Último Tributo, Concierto homenaje a El último de la fila

Las canciones que en los ochenta facturó el dúo compuesto por Manolo García y Quimi Portet, El Último de la Fila, vuelven a cobrar vida en las manos y en las voces de El Último Tributo.

Nacidos, como sus referentes, en la Ciudad Condal cuando un grupo de músicos profesionales de la escena barcelonesa decidió poner en marcha el proyecto en 2007, El Último Tributo está considerado uno de los mejores grupos tributo por la fidelidad con que recrean el repertorio original, una cualidad que fue reconocida en los premios musicales ARC al ser nominados como Mejor Banda de Versiones en 2012.

La formación liderada por Manolo García y Quimi Portet, consiguieron alzarse como uno de los grupos de referencia en nuestro país, configurando la banda sonora de la juventud de muchos de nosotros, y sus éxitos siguen estando vigentes hoy día en todas las emisoras de radio nacionales.

Puedes asistir a El Último Tributo este viernes 19 de octubre, en la Sala Industrial Copera.

Pablo López «Tour Santa Libertad»

El malagueño Pablo López ha sido uno de los concursantes de OT que ha conseguido desarrollar una carrera con resultados muy populares. Con su tercer disco 'Camino, fuego y Libertad' (2017), que ha sido calificado por su titular como «el más íntimo y emocional de su carrera», ha confirmado su ascensión al cielo de los artistas para todos los públicos.

Pablo López inició su carrera musical en el grupo Niño Raro, con el que sacó tan solo un elepé ('Treintaytres', autoeditado en 2010), antes de que su paso por la TV le cambiara la vida. Una anécdota que le persigue es que fue hecho astillas por el jurado Risto Mejide: «De pianista de hotel, has ascendido a pianista de crucero», le dijo entre otras palabras cariñosas, si bien el publicista y jurado 'malafollá' se ha desdicho públicamente con bastante cintura: »Jamás me he alegrado tanto de haberme equivocado«.

Bajó la dirección musical del catalán Kim Fanlo llegó su primer disco 'Once historias y un piano', su primer éxito, y también el último, grabado en los estudios Abbey Road de los Beatles. A la par ha sido compositor y colaborador en discos de artistas como Jamie Cullum, Alejandro Sanz, Juanes, David Bisbal, Manuel Carrasco, Tiziano Ferro, Malú, Dani Martín, David Bustamante, Juanes o Antonio Orozco. Ahora llega a Granada con su 'Tour Santa Libertad', la noche del sábado 20 de octubre en el Palacio Municipal de Deportes.

The Show Must Go On, tributo musical a Queen

The Show Must Go On es un tributo al musical de los inmortales Queen, tendrá lugar este sábado 20 de octubre en Centro Cultural Medina Elvira, en Atarfe. Está basado en el musical We Will Rock You, que hila los himnos de varias generaciones con libreto de Ben Elton, con la colaboración los grandes Brian May y Roger Taylor.

Para esta producción, MusicalArte contará en escena con más de una treintena de artistas con una dilatada trayectoria teatral y musical.

Más para el fin de semana

1- 'Desatadas', la comedia de Felix Sabroso con Paz Padilla, este 20 de octubre en el Palacio de Congresos de Granada.

Una comedia que se construye a partir de escenas independientes que poseen todas un fondo común, la mentira y la locura que tiñe todas las situaciones de la vida actual. La religión, el miedo a la soledad, el engaño en la pareja, la competitividad en el ámbito profesional, la crueldad familiar, el desamor y hasta la muerte o la locura.

2- Desde el Centro. Federico García Lorca y Granada

Desde el 11 de octubre al 30 de noviembre en el Centro Federico García Lorca. Gratuito.

La exposición, la primera que aborda la relación del poeta con la ciudad donde nació y se formó y donde también murió fusilado, contiene fotografías, manuscritos, dibujos y correspondencia para ilustrar esa relación intensa y compleja entre el poeta y la ciudad, la pasión por su belleza, y también su necesidad artística y humana de alejarse para ser «hombre del mundo».

3- Festival Granada Paradiso. Cine mudo y cine clásico. Del 14 al 28 de octubre.