Planes divertidos para una Semana Santa en familia Circo, cuentacuentos, idiomas, ciencia, música y mucho más, para que los más pequeños se diviertan y aprendan al mismo tiempo AIDA ORTIZ GRANADA Miércoles, 17 abril 2019, 18:41

Durante las vacaciones de Semana Santa, los más pequeños disponen de mucho tiempo libre para jugar, descubrir, aprender y disfrutar de momentos divertidos en familia. Para ocupar ese tiempo y no desperdiciar ni un minuto del periodo vacacional, en Granada se han programado distintas actividades para público infantil y para las familias, en estos cuatro días festivos.

Circo, cuenta cuentos, idiomas, ciencia, música y mucho más, para que los más pequeños se diviertan al mismo tiempo que aprenden y desarrollan sus capacidades. A continuación te proponemos 4 planes con niños para una Semana Santa inmejorable en Granada.

1. El Gran Circo Alaska

El Gran Circo Alaska llega a Granada con payasos, acróbatas, musicales y muchos más espectáculos, que tendrán lugar en el Centro Comercial Granaita desde el 13 de abril hasta el domingo 21. Durante cerca de dos horas los asistentes podrán disfrutar de actuaciones circenses, de la música de Los Cantajuegos, del hombre láser y de espectáculos con mucho humor, que arrancarán las carcajadas de los más pequeños.

Las entradas para los niños y niñas serán gratuitas, con la compra de una entrada de adulto en taquilla. Las actuaciones tendrán de lunes a viernes, en una sola sesión que tendrá lugar a las 18:15 horas. El sábado 20 serán dos sesiones las que se celebrarán en el Centro Comercial Granaita, una a las 17:00 y otra a las 19:15 horas, mientras que el domingo 21 de abril contará con una sesión matutina, a partir de las 12:00 y otra por la tarde, a las 17:00 horas.

2. Cuentacuentos Bilingüe en el Corte Inglés

La librería de El Corte Inglés organiza un cuentacuentos biligüe, 'The Lion Inside', para que los más pequeños aprendan el idioma de Shakespeare de la forma más divertida. Se trata de un cuentacuentos con Dulcinea y una posterior actividad sobre el relato. El evento tendrá lugar el sábado 20 de abril, de 12:00 a 13:00 horas, en la librería del Centro Comercial Arabial.

3. Cuentacuentos en el Museo Memoria de Andalucía

Y como viene siendo habitual, el Museo Memoria de Andalucía dedica este fin de semana un espacio cultural para los más pequeños, en forma de cuentacuentos. Se trata de una actividad de literatura interactiva con distintos relatos y materiales, que harán cobrar vida a las historias a través de juegos e imaginación. Durante estas vacaciones de Semana Santa, el Museo ha organizado tres cuentacuentos.

Topito Terremoto: el cuento sobre este personaje inquieto, basado en el libro de Anna Llenas, relata cómo llevan a Topito Terremoto a la maga del bosque para solucionar su problema de nerviosismo. Allí descubrirá que puede expresarse tal y como es y dar rienda suelta a sus divertidos impulsos. Será el jueves 18 de abril, a las 12:00 horas y está dirigido a niños y niñas de más de dos años (acompañados de al menos un adulto). El precio de la entrada es de 3,5 euros.

Kamishibai: este original cuentacuentos se basa en una técnica narrativa de Japón, consistente en un teatrillo de madera donde el niño puede observar las ilustraciones, al tiempo que un intérprete va pasando las láminas en el kamishibai. El evento tendrá lugar el jueves 18 de abril a las 12:00 horas y está dirigido a niños y niñas de más de dos años (acompañados de al menos un adulto). El precio de la entrada es de 3,5 euros.

The boy and the bear: el relato de la autora Tracey Corderoy cuenta la historia de un niño que recibe un mensaje para jugar, escrito en un barco de papel. Es entonces cuando el pequeño descubre que ha encontrado al fin el nuevo amigo que tanto había anhelado. El cuentacuentos tendrá lugar el sábado 20 de abril, para niños mayores de dos años y un precio de 3,5 euros.

4. Parque de las Ciencias

El Parque de las Ciencias y el BioDomo abrirán durante las vacaciones de Semana Santa. PLAY. Ciencia y Música es un propuesta que invita a los visitantes del Parque de las Ciencias de Granada a explorar el mundo de la música, incluyendo una amplia colección histórica de instrumentos musicales, laboratorios sonoros, talleres, experimentos científicos, luthiers, música en vivo, experiencias multimedia, audiovisuales, etc.; con la que los niños experimentarán y aprenderán a valorar la importancia de la música la ciencia.

Horario de los talleres en la exposición

- Taller «Tocando ciencia»: De martes a sábado: De 11.00 a 13.00 h. y de 17.00 a 18.30 h. Domingos y festivos: De 11.00 a 13.00 h.

- Taller de Efectos sonoros: De martes a sábado: 12.00, 13.00, 17.00 y 18.00 h. Domingos y festivos: 12.00 y 13.00 h.

- Taller del luthier - guitarrería: De martes a sábado: de 11.00 a 14.30 h. y de 16.30 a 19.00 h. Domingo y festivos: de 11.00 a 14.30 h.

- Taller Guitar Fab-Lab: De martes a domingo y festivos de 11:00 h a 14:00 h.